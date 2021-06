Las mejores apps de 2021 para iOS: nuevas, imprescindible y joyas ocultas

Te traemos nuestra colección anual con las mejores apps para iOS de 2021, donde vas a tener una colección variada, incluyendo las mejores apps lanzadas en este 2021 para tu iPhone. El objetivo final es que, tanto si te has comprado un móvil nuevo como si te sientes explorador, puedas sacarle el máximo partido con estas aplicaciones.

En este artículo vamos a intentar unir varios conceptos. Te vamos a ofrecer tanto las apps nuevas lanzadas otras aplicaciones anteriores que a día de hoy siguen siendo imprescindibles. Todo ello con una colección lo más variada posible, de forma que podamos satisfacer a los diferentes tipos de usuarios. Tenemos un total de 36 aplicaciones con sus correspondientes enlaces de descarga, que van desde las destinadas a la personalización hasta otras más prácticas.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, somos conscientes de que en esta recopilación podemos habernos dejado fuera alguna aplicación que tú sí puedas considerar imprescindible o una de las mejores. Por eso, te invitamos a que nos dejes tus sugerencias en la sección de comentarios para que el resto de lectores también pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

1Blocker

Si utilizas Safari como tu navegador por defecto, esta es una aplicación que te va a ser muy útil tanto en el móvil como en tu Mac. Se trata de una aplicación que te ayuda a bloquear los rastreadores, anuncios, widgets, comentarios y demás elementos de las webs que visitas.

Es verdad que existen otras aplicaciones similares, pero esta tiene el beneplácito de ser una de las imprescindibles para el equipo de Applesfera, tanto por su facilidad de uso como por la versatilidad que ofrece el poder bloquear URLs según tus propias normas, teniendo un mayor control sobre todo lo que vas a bloquear.

Precio y enlace: Gratis

3D Scanner App

3D Scanner App es una aplicación para la que vas a necesitar un iPhone de modelo superior al 12 Pro. También sirve con los iPad Pro de 2020 y futuros modelos posteriores. La aplicación sirve para crear modelos tridimensionales de objetos cotidianos.

Para ello, va a utilizar el sensor LiDAR de los dispositivos de Apple. Tú apuntas a un objeto, y la aplicación lo escanea y digitaliza. Una vez lo hace, te permite editar y exportar el modelo tridimensional del objeto a una gran multitud de formatos para que puedas usarlos en otras aplicaciones.

Precio y enlace: Gratis

AppRaven

Seguimos con una aplicación que, aunque ya tiene un tiempo, sigue siendo imprescindible si quieres descubrir apps o detectar sus mejores ofertas. Se trata de AppRaven, que con la que puedes crear tus propias listas con aps que tienes, listas temáticas, y visitar las listas creadas por otros para descubrir nuevas apps.

Además, también tiene una lista de espera donde puedes hacer seguimiento del precio de las apps que te interesen. Así, podrás ponerlas ahí para esperar a que haya una oferta importante y comprar esta app al mejor precio. También tendrás cada día una lista de las mejores ofertas en la App Store, y puedes filtrar los resultados por iPhone, iPad o incluirlos a ambos.

Precio y enlace: Gratis

AutoSleep

Apple ya tiene su propio sistema para registrar el sueño, por lo que parece complicado que nadie vaya a pagar casi cinco euros por otra. Sin embargo, es que AutoSleep sigue siendo una de las mejores que existe para esta tarea, y es mucho más completa que la nativa de Apple. Además, también sincroniza sus datos con la aplicación nativa de Salud de iOS.

La aplicación utiliza los sensores de tu reloj para analizar cómo duermes cada noche, los momentos en los que tienes sueños profundos y esas veces en las que te despiertas. La información la muestra en unas gráficas muy completas y alucinantes, con tres indicadores principales que se muestran en anillos con el mismo diseño que los que utiliza la propia Apple para calcular tu ejercicio. Y lo mejor de todo es que no tiene un consumo significativo de batería.

Precio y enlace: 4,49€

Bobby

Entre los propósitos de año nuevo siempre se cuela el de controlar nuestros gastos, algo para lo que hay varias aplicaciones en todas las plataformas. Una de las más nuevas es Bobby, una aplicación que se centra en controlar todos tus gastos fijos mensuales en vez de intentar abarcar todos los gastos.

De esta manera, vas a poder tener en cuenta todos estos gastos fijos, y podrás saber dónde meter la tijera cuando quieras gastar algo menos. Podrás añadir varios tipos de gastos fijos, desde hipotecas, luz y agua hasta Internet o tus suscripciones a diferentes servicios. Así, tendrás una cifra con tus gastos fijos y tendrás más fácil organizar tu dinero para intentar ahorrar.

Precio y enlace: Gratis

Canva

Canva repite también este año en nuestra lista, ya que sigue siendo una completa herramienta de edición de imágenes de la que ya te hemos hablado a fondo, y te hemos ofrecido varios trucos para su versión de escritorio. Pero este portal también tiene una potente versión móvil con la que permitirte hacer múltiples tipos de diseño sin necesidad de pagar.

Con ella, vas a poder crear imágenes y composiciones para tus redes sociales, desde historias de Instagram hasta publicaciones normales, y lo hace de una manera sencilla para que todo el mundo pueda valerse de ella independientemente de sus conocimientos. Es como una versión simplificada de Photoshop, con decenas de miles de plantillas gratuitas creadas por profesionales.

Precio y enlace: Gratis

CapCut

Cada vez hay más gente buscando la influencia en redes sociales, y eso hace que cada vez más usuarios necesiten aplicaciones de edición fotográfica y de vídeo que se adapten a las redes sociales y que les permitan obtener buenos resultados de forma sencilla y sin necesitar grandes conocimientos.

Y en ese sentido se mueve CapCut, una aplicación para editar vídeos cortos en vertical y en la resolución que quieras. Incluso puedes editar vídeos en 4K con HDR. Además, tiene una amplia biblioteca de transiciones, textos y efectos para decorar tus vídeos.

Precio y enlace: Gratis

Clubhouse

Podríamos decir que Clubhouse es la aplicación social más influyente de los últimos tiempos, ya que casi todas las redes sociales y apps de renombre se han lanzado a copiar su mecánica de conversaciones de audio. Lo que ofrece viene a ser algo parecido a montarte tu propia emisora de radio, o simplemente crear un podcast en tiempo real.

Tú te creas una cuenta, y puedes iniciar tu emisión en directo, en la que van a participar otras personas que tú decidas. El resto de usuarios entran como público, aunque pueden enviar preguntas para interactuar en tiempo real con la conversación que se está llevando a cabo.

Precio y enlace: Gratis

Continue on PC

Hay dos tipos de usuario de iOS, los que están dentro del ecosistema de Apple utilizando un Mac de sobremesa, y los que también tienen equipos Windows. En este segundo caso, el iPhone no se integra tan bien con tu ordenador, aunque aplicaciones como esta de Microsoft te permiten compartir contenido del iPhone para abrirlo directamente en el PC, como por ejemplo una web que estés visitando.

Esto lo hace añadiendo una opción de continuar en el PC dentro del menú de compartir de iOS. El resultado es una experiencia que hace las veces de AirDrop o de enviarte mensajes a ti mismo en apps de mensajería.

Precio y enlace: Gratis

Disney+

En unos meses en los que los confinamientos de todo tipo han estado a la orden del día, las plataformas de streaming nos han estado ayudando a estar entretenidos y se han hecho muy fuertes. Actualmente, una de las más destacables es Disney+, que cuenta con las producciones de Disney, Star Wars, Marvel y muchas otras.

Con su aplicación podrás acceder fácilmente a todo el contenido, y vas a poder descargarlo en tus dispositivos para verlos cuando no tengas conexión, o directamente enviarlos al televisor de forma inalámbrica. Tienes opciones de subtítulos, listas personalizadas con, por ejemplo, las películas de Marvel en orden, y puedes saltarte las introducciones de las series o ir directamente a escenas postcréditos cuando terminas una película que las tiene.

Precio y enlace: 8,99 euros al mes

Filmr

Se trata de un potente editor de vídeo enfocado a usarse en el móvil, para lo que cuenta con una interfaz vertical para que sea más fácil de utilizar. Sus opciones son sencillas, pero no le faltan opciones avanzadas como la de tener varias pistas de vídeo que gestionar, o una librería musical con la que poder añadir sonidos a tus vídeos.

También puedes hacer ajustes profesionales, ajustando parámetros como el brillo o el contraste para que tus vídeos tengan un acabado más visual o acorde con cómo quieres mostrarlo. Y si prefieres algo más sencillo, también ofrece filtros y transiciones. Es una aplicación gratuita, aunque algunos de los contenidos que vas a encontrar en ella sí pueden ser de pago.

Precio y enlace: Gratis

Gboard

Si estás buscando un teclado alternativo al que viene por defecto en iOS, una de las grandes recomendaciones es Gboard, sobre todo si eres usuario de otros servicios de Google. Su especialidad, la de ofrecer una cantidad inimaginable de opciones.

Sin ir más lejos, en este teclado podrás utilizar el traductor de Google como si fuera una extensión. También tienes un buscador de emojis, la posibilidad de crear stickers personalizados con tu cara para usar en cualquier aplicación, o escribir en dos idiomas a la vez. Quizá, si eres de esas personas a las que les preocupa mucho la privacidad no te haga gracia que Google pueda saber lo que escribes, pero a cambio tienes un teclado muy versátil.

Precio y enlace: Gratis

Gemini Photos

Si has tenido que reorganizar tus fotos, o has aprovechado eventos como el fin de Google Fotos gratuitos para darle finalmente a iCloud la oportunidad que se merece, es posible que gestionando fotos o cargándolas de otros servicios o discos duros puedas acabar con algunas fotos repetidas o duplicadas. Y esta aplicación ha sido diseñada precisamente para ayudarte en estos casos.

La aplicación busca la sencillez para que cualquiera pueda utilizarla sin complicaciones. La abres, y desde la pantalla principal verás sus opciones para detectar fotos similares, duplicadas, fotos borrosas, vídeos, capturas de pantalla o notas. Cuando analices tus fotos en busca de estos duplicados, podrás seleccionar las fotos que quieras descartar en un proceso que hacerlo manualmente suele llevar bastante tiempo.

Precio y enlace: Gratis

Google Fotos

Google Fotos es posiblemente la mejor app para la gestión de fotos, pero que se enfrenta a la difícil transición de empezar a exigirle a los usuarios pagar por lo que antes era gratis, ya que incluso si tienes tus fotos con su compresión nativa, ahora empezarán a contar como almacenamiento y tocará pasar por caja y comprar más espacio en Google One para poder subirlas todas.

Aun así, la de Google sigue siendo una alternativa tan insuperable que muchos usuarios se han rendido a pagar por el almacenamiento. Por lo tanto, si te puedes permitir pagar para poder subir tu gran colección fotográfica, encontrarás su buena interfaz y su excelente buscador, y todas esas funciones de inteligencia artificial que le hemos ayudado a Google a pulir antes de que nos empezase a exigir pagar.

Precio y enlace: Gratis

Google Maps

Google Maps es una aplicación en constante evolución, y que en los últimos tiempos se ha reinventado volcándose a un componente social, haciendo más accesibles funciones como calificar los sitios en los que estás, subir fotos o vídeos, o permitiendo que otros usuarios puedan seguir nuestro perfil para no perderse nuestras reseñas.

Pero además de esto, sigue siendo una excelente herramienta de navegación con el coche, con opciones como compartir tu ubicación, revisar el historial de los sitios donde has estado, recordar dónde aparcaste el coche, crear mapas personalizados, medir distancias, crear planes en grupo, diseñar y compartir tus rutas o incluso controlar Spotify mientras conduces, o incluso buscar restaurantes que tengan servicio para llevar.

Precio y enlace: Gratis

Halide Mark II

Halide Mark II una nueva aplicación que nace para ofrecer una completa app de fotografía profesional con controles adaptados para funcionar mejor en teléfonos móviles. Lo hace mediante una interfaz diseñada para ser utilizada de forma sencilla mediante control por gestos.

Con estos controles por gestos, podrás deslizar de derecha a izquierda para seleccionar entre el modo automático o manual y activar o desactivar los marcadores de zebra, deslizar horizontal o verticalmente en el modo manual para variar la velocidad del obturador y el ISO, o realizar un doble toque sobre cualquier característica o ajuste para desactivarla.

Precio y enlace: Gratis

Mi DGT

Mi DGT es la app oficial creada por la DGT, que permite consultar tus permisos digitales y tus principales datos. La aplicación te permite llevar el carnet de conducir en tu iPhone con la misma validez que si lo estuvieras llevando físicamente, y también te permite saber de una ojeada rápida cuántos puntos de carnet te quedan disponibles.

Además de tu carnet de conducir, la aplicación también te va a permitir llevar siempre contigo la documentación de tus vehículos, como el permiso de circulación o su ficha técnica. También te permite realizar funciones como consultar y pagar las multas que te pongan desde el móvil, pagar las tasas de tu coche o solicitar un informe de un coche para saber si tiene cargas administrativas o incidencias

Precio y enlace: Gratis

Microsoft Authenticator

Existen muchos y muy buenos gestores de contraseñas, y en listas de otros años hemos tenido los clásicos. Sin embargo, este año me permitiré el lujo de incluir a Microsoft Authenticator, que es el gestor de contraseñas que me ha hecho abandonar a la competencia. Y es que ni siquiera depende de Edge, donde se integra con el apartado de contraseñas, sino que en PC tiene extensiones para Chrome.

La aplicación nació siendo un gestor de sistemas de verificación en dos pasos, lo que ya de por si es una buena excusa para utilizarla. Pero es que también te permite almacenar tus contraseñas y te las sugiere cuando vas a entrar después en una web. Además de esto, en su versión de escritorio ya tiene otras funciones como la sugerencia de contraseñas. Y todo ello de forma totalmente gratuita.

Precio y enlace: Gratis

Microsoft Edge

Elegir un navegador para Internet es algo muy personal. Safari es una excelente alternativa que viene preinstalada, y Chrome es el clásico mal conocido. Sin embargo, hay un creciente número de usuarios que nos hemos pasado a Microsoft Edge, y me atrevería a decir que es una aplicación casi imprescindible incluso para iOS. Una de las funciones que más utilizo es la de crear y visualizar Colecciones, que es como una carpeta donde puedes meter todas las webs que quieras, añadir notas, o enviar el contenido a diferentes apps. Esta función se sincroniza entre móvil y PC, y es excelente para listas de compras, de artículos sobre un tema, lo que quieras.

Edge organiza las páginas abiertas en tres pestañas, la normal, la de navegación privada y la de páginas recientes. Tiene funciones como la de enviar una web a Edge para escritorio y abrirla inmediatamente, realizar búsqueda de imágenes con la que tengas abierta, ver la versión de escritorio de una web, y otras muchas, todo ello en un menú totalmente personalizable.

Precio y enlace: Gratis

MyHeritage

Esta es otra aplicación que está dando mucho que hablar en los últimos tiempos. Es la app de un servicio especializado en crear tu árbol genealógico, pero que poco a poco ha ido implementando unas funciones muy curiosas y llamativas que permiten modificar de diferentes maneras tus fotos.

Por ejemplo, gracias a Deep Nostalgia puedes crear animaciones realistas a partir de fotos, incluidas las antiguas, convirtiendo cualquier retrato en un vídeo corto con sutiles movimientos de cabeza, miradas, o sonrisas.

Precio y enlace: Gratis

Netflix

Netflix sigue siendo el gran servicio de streaming de referencia, y aunque no tiene ese aura de calidad en sus producciones que pueden tener otros servicios, sí que tiene una cantidad gigantesca de contenido con la que entretenerte. Además, tiene muchas sugerencias por secciones, e incluso una sección de Trending Topics con los contenidos más vistos del día en tu país.

La aplicación te ofrece las funciones clásicas son la de saltarse introducciones y resúmenes de capítulos, pero también su gestión de capítulos que estás viendo. También puedes descubrir varios tipos de listas y categorías (algunas de ellas ocultas) para proponerte contenido, listas de recomendaciones personalizadas y la posibilidad de enviar contenido al televisor.

Network Analyzer

Es una de esas aplicaciones que pueden parecer un poco técnicas, pero imprescindible si quieres informarte sobre tu red para mejorar tu WiFi. Se trata de una aplicación que te permite analizar el estado de los canales que hay a tu alrededor, para ver si ese al que se conecta tu router está saturado o no.

En estas aplicaciones puedes saber cuál es tu router entre todos los de alrededor, y sin dar ninguna clave podrás ver qué canales están más saturados, en cuál estás y cuál es más recomendable utilizar por estar más libre. Si fuera necesario, luego solo te quedará cambiar el canal de tu router a uno menos saturado para que tu conexión funcione mejor.

Precio y enlace: Gratis

Photoshop Camera

Las fotos con efecto llevan años siendo una gran tendencia, con cantidad de redes sociales y aplicaciones girando alrededor de este concepto. Por lo tanto, no es de extrañar que un peso pesado como Photoshop saque su propia alternativa dedicada a editar fotos con sus filtros generados por IA. También permite ver los efectos en tiempo real, para que si vas a usarla paras sacar fotos puedas ver desde el principio cómo va a quedar.

Su interfaz es muy fácil de utilizar, ya que es prácticamente la misma que puedes encontrar en aplicaciones muy populares como la propia Instagram. En grande tienes cómo se verá la foto y el botón para sacarla o grabar un vídeo, y debajo tienes una lista de miniaturas con todos los filtros que vas a poder ir aplicando.

Precio y enlace: Gratis

Plum

Plum es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para analizar tus gastos, y que utiliza esos datos para intentar ayudarte a ahorrar dinero. Además, es una app donde todo está automatizado, pues lo único que tienes que hacer es añadir tu cuenta bancaria y dejarle hacer.

Esta app cuenta con el apoyo de un buen puñado de bancos españoles, como Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia, entre otros. Esto quiere decir que si eres cliente de alguno de ellos no vas a tener problemas para vincular tu cuenta y dejar que la IA de la app analice tus gastos.

Precio y enlace: Gratis

PlutoTV

PlutoTV es una plataforma que te permite ver más de 60 canales de televisión gratis y con anuncios, pero a través de Internet. No, no son los típicos canales que puedes ver ya en la TDT, sino otros como los de MTV que no puedes ver en la televisión convencional.

El lado positivo del hecho de que haya anuncios es que todo el contenido de la plataforma es totalmente gratuito. Y no solo no vas a tener que pagar nada por acceder a sus canales, sino que ni siquiera tendrás que registrarte, lo que quiere decir que es una cuenta menos a crear, menos datos que ceder, y una contraseña menos que recordar.

Precio y enlace: Gratis

Remimi

Aunque es una aplicación que fue lanzada el año pasado, pero que hoy en día sigue siendo popular y muy útil para quien necesita digitalizar y reparar fotos antiguas. Remimi se ocupa de la parte de reparar las las fotos, mejorando su calidad y haciéndolas más nítidas y mejor visibles cuando están borrosas o pixeladas.

Todo esto, la aplicación lo hace a través de un sorprendente algoritmo propio, y el proceso dura apenas unos segundos. Es gratuita, aunque solo puedes procesar gratis 5 o 6 fotos y necesitas registrarte para ello, y luego toca pagar unos 5,49 euros al mes. Pero los resultados hacen que para algunos pueda merecer la pena.

Precio y enlace: Gratis

Safe Invoice

Safe Invoice es una aplicación para hacer facturas desde el iPhone o iPad, y que destaca porque promete una privacidad total. Su desarrollador Miguel Muñoz asegura no recoger ningún dato de nuestro uso de la app. Lo malo es que solo te permite hacer tres facturas de forma gratuita.

La app también ofrece bloqueo por FaceID y TouchID para proteger cuentas, historial y resumen de cuentas, objetivos mensuales, o la posibilidad de programar facturas recurrentes. También tiene avisos para estas facturas recurrentes, y te permite explorar cualquier factura en CSV.

Precio y enlace: Gratis

Snapseed

Otro clásico dentro de las aplicaciones de edición fotográfica, una creada por Google para Android e iOS, y que ofrece una interfaz por gestos extremadamente sencilla de utilizar a la hora de editar las fotografías que saques de diferentes maneras. Todo funciona a través de deslizar el dedo para cambiar de ajustes y cambiar el nivel de cada ajuste.

Con Snapseed vas a poder desde hacer sencillos recortes hasta ajustes avanzados como modificar la orientación de una cara o borrar objetos. Una de sus grandes bazas es que es una app totalmente gratuita, sin anuncios ni barreras de pago a funciones profesionales. Lo que ves es lo que tienes, y no tienes que pagar nada.

Precio y enlace: Gratis

Spotify

Aunque Apple no deja de empujar e intentar acercarse con Apple Music, Spotify sigue siendo la gran referencia en el mundo del streaming musical, ya sea para su versión de pago como para su modo gratuito mejorado. Es una aplicación que te va a servir tanto para escuchar su ingente catálogo musical como para disfrutar de unos Podcast con cada vez más presencia, todo ello con integraciones con Siri en el Apple Watch.

En cuanto a la reproducción, podrás controlar la reproducción de tus canciones y hacer listas de reproducción con tus favoritas. Pero el gran punto fuerte de la aplicación son sus recomendaciones, con una gran cantidad de listas de reproducción personalizadas para ti, y la capacidad de ir aprendiendo de tus fustos para recomendarte música.

Stories Now

Stories Now es un lector de feeds que te permite visualizar las actualizaciones de tus feeds como si fuesen historias de Instagram. Vamos, ese concepto de contenido que Instagram le copió a Snapchat ya lo tenemos hasta en los lectores RSS.

Lo que tienes que hacer es añadir al lector de feeds todas las fuentes que quieras. Y luego, las noticias te aparecerán mostrando la foto principal de cada artículo junto al titular y un fragmento de texto. Puedes ir tocando el borde de cada pantalla para ir navegando por las noticias, o pulsar en una para entrar y, esta vez sí, leer el artículo completo con normalidad.

Precio y enlace: Gratis

SwiftKey

Desde que Apple ha abierto su sistema a teclados de terceros, puedes elegir una gran cantidad de ellos en tu iPhone. Uno de los mejores y más clásicos y fiables es Swiftkey, al que no le faltan opciones como su sistema de autocorrección inteligente que aprende no sólo qué escribes, sino también el cómo para recordarte tus palabros extraños cuando los vayas a configurar.

En este caso, no es un teclado pensado para fundirse en las funciones que ofrece una sola empresa como Gboard, sino es uno que busca ofrecerte las mejores características posibles sin demasiadas complicaciones. Puedes vincular otros servicios para aprender de cómo escribes en ellos, o utilizar dos idiomas a la vez para el autocorrector, y no le falta ninguna de las funciones que puedes necesitar en un teclado.

Precio y enlace: Gratis

Telegram

Telegram es con diferencia una de las mejores aplicaciones de mensajería que puedes encontrarte en el en tu móvil u ordenador, y una de las mejor armadas si la comparas con WhatsApp. Sí, es verdad que no tiene su misma base de usuarios, pero ofrece casi las mismas funciones y muchas más, como no tener que dar tu número de teléfono y muchas otras pensadas para cuidar de tu privacidad.

También tiene opciones como programar mensajes, un sistema de bots o la posibilidad de crear canales, todo ello pudiéndose utilizar desde varios dispositivos a la vez. También tienes tu propia nube personal si te mandas mensajes a ti mismo, puedes crear carpetas de chats para organizar tus conversaciones, y hacer uso de sus muchísimas opciones de personalización para darle un aspecto diferente y único.

Precio y enlace: Gratis

TikTok

TikTok sigue otro año más siendo una de las redes sociales más frescas en cuanto a la creación de contenidos, y tiene un enorme impacto en los más jóvenes y los contenidos virales. En ella puedes encontrar una creatividad muy superior a la mayoría de las otras redes sociales de creación de vídeos.

Tanto es así, que cada vez es más común ver que se comparten vídeos de TikTok en otras redes sociales. A la creatividad de sus usuarios hay que añadir una completa caja de herramientas para crear todo tipo de vídeos originales, o incluso de crear un vídeo en el que interactúas con los vídeos de otros usuarios. Todo ello con decenas de efectos y filtros de todo tipo.

Precio y enlace: Gratis

Tinkovu

Esta es una peculiar aplicación de mensajería orientada a que consigamos mantener las relaciones a distancia, tanto las amorosas como las de amistad. Su concepto es sencillo, y es que vas a poder decirle a tus contactos cuándo estás pensando en ellos, aunque también puedes hacer otras cosas.

Además de notificarle a alguien que piensas en él, esta app también te va a permitir enviar fotos o mensajes de texto como cualquier otra app de mensajería. También te permite enviar audios, programar mensajes para que se envíen determinado día a la hora que quieras, o incluso puedes enviar zumbidos como en el mítico MSN para llamar la atención de esta persona.

Precio y enlace: Gratis

WhatsApp

Y poco podemos decir de WhatsApp que no sepas. Simplemente, es la aplicación de mensajería imprescindible debido a que prácticamente todo el mundo la utiliza. Por lo tanto, pese a las flaquezas que pueda tener o lo poco que te puedas fiar de Facebook, es una de esas apps que casi te verás obligado a tener instalada para estar en contacto con familiares y muchos amigos.

Precio y enlace: Gratis

Wombo

Y pasamos de un clásico imperecedero como WhatsApp a una de las grandes revelaciones de 2021. Se trata de Wombo, una aplicación que te va a permitir convertir cualquier foto que subas en un corto animado en el que la foto se mueve y canta una canción. En algunos casos el resultado es malo, pero cuando le pillas el truco al tipo de foto que debes subir es simplemente brillante.

Vamos, que puedes subir tu foto o cualquier foto de cualquier persona a Wombo, y como resultado creas un pequeño deep fake que sirve como gag o pequeño divertimento. Podrás sacarte fotos al momento para usarlas con la app o cargar las que tengas en la memoria de tu dispositivo.