El nuevo año ya está aquí, y después de un 2020 que ha sido para darle de comer a parte, seguro que muchos queremos empezar el 2021 pensando en todas las cosas que queremos hacer. Tanto los propósitos que nos quedaron pendientes del año pasado como esas cosas en las que nunca habías pensado, pero que ahora querrías empezar a hacer.

Para ayudarte utilizando la tecnología, te traemos una lista con 21 aplicaciones móviles para ayudarte a cumplir tus propósitos de año nuevo. Vamos a intentar que sea una lista variada, tanto con apps genéricas que te puedan ayudar a cambiar varios hábitos que tú quieras hasta otras más específicas que te ayuden con tareas concretas.

Y como siempre te decimos en Xataka Basics, estas son nuestras propuestas pero también nos interesan las tuyas. Por eso, si en la lista echas en falta alguna aplicación para ayudarte con los propósitos de año nuevo que consideres que otros usuarios deberían conocer, te invitamos a que las compartas con el resto de la comunidad en la sección de comentarios.

Asana

Vamos a empezar con una aplicación un poco más genérica, un gestor de proyectos. Aunque no lo creas, puede serte muy útil cuando tu propósito es un proyecto complejo, tanto si quieres gestionarlo solo tú contigo mismo como si quieres hacerlo en grupo con otras personas. En ambos casos, Asana es un buen recurso.

Asana te va a permitir gestionar tus proyectos de muchas maneras. Puede ser tan sencillo como ir anotando cosas que quieres hacer, ponerles una fecha y saber luego cada día lo que tienes que hacer, a modo de agenda. Pero también puedes hacer que cada tarea tenga una serie de subtareas, y que en definitiva puedes estar más organizado a la hora de hacerlas.

Disponible en Android e iOS

Diario: Journey

Puede que alguna vez te hayas planteado la posibilidad de querer hacer un diario en el que ir anotando lo que te ha pasado o has hecho cada día, y que así luego puedas repasarlo en un futuro y recordarlo todo. Esto parece que se ha quedado un poco atrás, ya que todos pensamos en diarios de papel, pero el mundo de los smartphones lo ha vuelto a traer de vuelta.

Para esta función, la aplicación Diario: Journey es una de las mejores que tienes disponible. Te permite ir añadiendo entradas cada día, pudiendo incluir datos como fecha, hora o incluso ubicación y temperatura. También puedes añadir fotos además de escritos, y todo queda perfectamente organizado en un calendario. Además, es multiplataforma, por lo que estará sincronizado uses el móvil que uses o aunque lo cambies.

Disponible en Android e iOS

Duolingo

Existen muchas aplicaciones para aprender idiomas, pero Duolingo es una de las más populares y punteras en este campo. El método de esta aplicación es el de ofrecerte pequeñas series de ejercicios diarios con las que ir progresando en un idioma desde sus conceptos básicos hasta la perfección.

Tiene cursos de muchísimos idiomas, desde el alemán y el italiano hasta el ruso o japonés. Incluso el esperanto. Sus series de ejercicios diarios suelen tener 3 o 4 tipos de pruebas, siempre centrados en el concepto o aprendizaje concreto que te quieran enseñar ese día, y apostando por la gamificación del aprendizaje para hacerlo más ameno.

Disponible en Android e iOS

Entrenamiento de 7 minutos

Ponerse en forma es un propósito que muchos de nosotros nos vamos a marcar para el nuevo año, y esta es una de las mejores aplicaciones para hacer ejercicio en casa. Para ello se basa en los entrenamientos de circuito de alta intensidad o HICT, permitiendo hacer entrenamientos intensos pero cortos, con la propuesta de 12 rutinas con periodos de 30 segundos, después de las cuales tienes periodos de descanso de 10 segundos.

La aplicación es perfecta para cuando no tienes dinero para comprar quipo de entrenamiento para casa ni ir al gimnasio, y sobre todo para cuando tampoco tienes demasiado tiempo para entrenar. Sus bloques de ejercicios están divididos en categorías, aunque algunas las tendrás que desbloquear viendo vídeos publicitarios o haciendo ejercicios de la categoría Original.

Disponible en Android e iOS

Fintonic

Si tu propósito de año nuevo es el de tener un mayor control sobre tus finanzas personales enhorabuena, porque esto es algo bastante importante para que no se te acabe yendo el dinero sin saber bien a donde. Fintonic es una app que te permite categorizar tus gastos, pudiendo tener información sobre tus ingresos y en qué estás gastando tu dinero.

En definitiva, te permite ver de forma clara el desglose de tus gastos, pudiendo reunir los de diferentes entidades bancarias que añadas a la cuenta, y así tener información detallada sobre cada uno de tus gastos o de las comisiones que estás pagando. Además, te ofrece recordatorios automáticos de tus próximos pagos. Y ya que estás vinculando bancos, ofrece cifrado de 256 bits y certificación de seguridad de nivel bancario.

Disponible en Android e iOS

Google Calendar

Google Calendar tiene una curiosa función que te permite configurar diferentes objetivos para cumplir durante el año, que puede ser leer varias veces por semana o hacer ejercicio de forma periódica. Esto lo convierte en una inesperada pero potente herramienta para hacer el seguimiento de tus propósitos de año nuevo, ya que el calendario se encargará de buscar ratos libres en tu agenda para que realices estas tareas.

Disponible en Android e iOS

HabitHub

Tener buenos hábitos, este puede ser un propósito bastante genérico, aunque eso no quiere decir que no exista una aplicación capaz de amoldarse a los diferentes hábitos que quieras mejorar. HabitHub está especialmente cread para ello, y te permite hacer un seguimiento de los hábitos que quieras implementar en tu vida.

Su sistema está basado en cadenas de días en los que realizas un hábito de forma consecutiva, pudiendo crear varios que estén organizados siempre en diferentes categorías. También tienes gráficos y varios tipos de estadísticas para que realices un seguimiento de todos los propósitos.

Disponible en Android y próximamente en iOS

HabitShare

Otra aplicación dedicada a permitirte tener un control de tus hábitos y objetivos, que pueden ser desde aprender un nuevo idioma hasta dejar de fumar. Te ofrece lo que muchas de estas apps, con recordatorios, estadísticas, y registros diarios de tus sentimientos o las dificultades que te has encontrado.

Una de sus particularidades es su función social, que te permite contactar con otros usuarios de la plataforma para que te ayuden con consejos o supervisando tus progresos. Esto puede ser con gente que conozcas ya y que tenga la app o con perfectos desconocidos, y tú también podrás hacer lo mismo por otras personas.

Disponible en Android e iOS

Headspace

Si uno de tus propósitos es conseguir poner un poco de paz en tu cabeza, Headspace es una aplicación dedicada a la salud mental. Para ello, te va ayudar a combatir el estrés o simplemente a estar más relajado con varios tipos de ejercicios relacionados con el mindfulness.

La aplicación ofrece más de 40 temas para realizar meditaciones, con ejercicios para lidiar con la ansiedad, aliviar el estrés, aprender a respirar o mejorar tu respiración entre otras cosas. Funciona por módulos, con algunos básicos gratuitos y otros de pago, y tiene también uno específico para relajarte y dormir mejor.

Disponible en Android e iOS

Loop

Es otra aplicación para hacer un seguimiento de varios tipos de propósitos o hábitos que te hayas propuesto implementar en tu vida, una aplicación exclusiva para Android. La idea es parecida a la de Headspace, crear y mantener buenos hábitos, creando metas a largo plazo y mostrándote gráficos y estadísticas para hacer un seguimiento de tu mejora.

Aquí, lo más curioso es que se trata de una aplicación de código abierto y totalmente gratuita, en la que prometen que ni siquiera vas a tener anuncios. Todo ello con una interfaz bonita y minimalista, y widgets para poder hacer un mejor seguimiento de todo.

Disponible en Android

Memrise

Se trata de otra aplicación enfocada a aprender un nuevo idioma. Aquí, en comparación con otras aplicaciones de la competencia el catálogo de idiomas a aprender es algo más reducido, pero intenta mantener tu atención mediante distintos juegos y ejercicios con los que practicar un idioma se te hará menos monótono.

Como pasa en muchas aplicaciones de aprender idiomas, puedes empezar a aprender de forma gratuita, pero si luego quieres desbloquear todo el contenido para seguir perfeccionándolo vas a necesitar pagar una cuota mensual. Aun así, es una buena y divertida opción para dar los primeros pasos.

Disponible en Android e iOS

Nooddle

Si tu propósito es comer mejor o mejorar tus dotes culinarias, la app de Noodle está diseñada para sugerirte recetas saludables con lo que tengas en la nevera. Tú eliges algunas de las cosas que tengas en la nevera, y ella te va a proponer cenas y comidas a base de recetas saludables para comer mejor y reducir el desperdicio de alimentos.

Además de sugerirte recetas para preparar con los alimentos que tienes, la aplicación también te permite crearte un menú semanal con el que intentar tener un estilo de vida más saludable. Para que esto sea más sencillo, también vas a poder crear listas de la compra basándote en los ingredientes que necesitas para el menú que hayas diseñado.

Disponible en Android e iOS

Pocket Yoga

Y si tu propuesto es empezar en el mundo del Yoga, esta es una aplicación muy amplia para adentrarte de lleno en él. Te permite hacer desde ejercicios aislados hasta clases completas, con vídeos en los que se te explicarán todos los movimientos, cada uno de los cuales también viene perfectamente catalogado y detallado paso a paso.

Por lo tanto, esta app te va a servir cuando eres un principiante que quieres empezar en el Yoga, pero también si ya tienes conocimientos y quieres tener información con la que corregir tus posturas y mejorar tus habilidades. En definitiva, una completísima aplicación de Yoga para adentrarte en su mundo.

Disponible en Android e iOS

QuitNow!

Uno de los mejores propósitos que puedes tener en 2021 para tu salud y tu cartera es el de dejar de fumar. Para ello tienes varias aplicaciones, y una de las de referencia es QuitNow!. Además, también se trata de una aplicación multiplataforma que vas a poder instalar tanto en Android como en iOS, por lo que no será un problema si a mitad de año cambias de móvil.

Esta app tiene algunas buenas herramientas para facilitarte el dejar de fumar, como un sistema de logros con los que ir motivándote día a día. También tiene una lista de varios indicadores de salud para que veas cómo mejoras día a día, y una comunidad de ex-fumadores con los que puedes hablar para intercambiar experiencias.

Disponible en Android e iOS

Quitzilla

Quitzilla es una aplicación que ha sido creada con la intención de ayudarte a lidiar con tus adicciones, desde el tabaco al porno, pasando por el alcohol y muchas otras. Y pretende ayudarte a:100 base de ofrecerte una información lo más completa y detallada. Porque sí, acabar con los malos hábitos es un clásico de los propósitos que uno se marca a largo plazo.

Para empezar, te permite poner el último día en el que realizaste el mal hábito que quieres erradicar, y a partir de ahí te irá mostrando gráficas con información del tiempo que llevas sin hacerlo. Además, te informará del dinero que llevas ahorrado en este tiempo sin el mal hábito, y tiene un sistema de logros y recompensas para motivarte.

Disponible en Android e iOS

Remente

Esta es una aplicación que pretende ayudarte a realizar pequeñas acciones diarias para crear comportamientos que puedan cambiar tu vida basándose en las necesidades que tienes. Una especie de entrenador virtual para mejorar tus rutinas diarias. Sólo le tienes que decir qué hábitos quieres tener o metas quieres conseguir, y la aplicación organizará tus rutinas.

Una vez establezcas los objetivos que quieres conseguir, la aplicación te mostrará cada día las pequeñas tareas que deberías hacer para conseguirlos. Te permitirá crear recordatorios nuevos y puntuales, y te mostrará de forma gráfica los hábitos que estás llevando a cabo.

Disponible en Android e iOS

Runtastic

Una de las mejores aplicaciones para hacer deporte en exteriores. Runtastic te permite crear entrenamientos por intervalos, además de hacerlos también en carreras continuas. Al registrar los entrenos, registrará también la ruta que has seguido en el mapa para que puedas verlo después, y es una app muy fiable en cuanto a los kilómetros recorridos y las velocidades alcanzadas.

Puedes utilizarla con los cascos para realizar un seguimiento por voz que te va indicando los datos de tu carrera. Además, también te va a mantener un historial con todos los kilómetros que vas realizando día a día para que puedas ver tus progresos. En definitiva, una de las mejores alternativas para el clásico propósito de "el lunes me pongo a correr".

Disponible en Android e iOS

Speendee

Es otra de las mejores aplicaciones para ayudarte a ahorrar dinero y tener un mejor control sobre tus finanzas personales. En este caso es más manual que Fintonic, ya que te permite ingresar tus gastos e ingresos de forma manual en torno a varias categorías, y poder saber así qué está pasando con tu dinero y a dónde se te va.

Su mejor característica es la de permitirte ver de un solo vistazo el dinero que estás ingresando y gastando, pudiendo planificar los gastos con ciertas alertas y límites. Esto te lo ofrece con un diseño muy visual, y que te va a permitir establecer ciertas pautas en el control de tu dinero, y ser consciente de los gastos que podrías cortar.

Disponible en Android e iOS

TodoTest

Si tu propósito de año nuevo es aprender a conducir, no hay mucho que las apps móviles puedan hacer para ayudarte con las prácticas. Pero lo que sí tienes son muchos recursos para practicar los test de autoescuela esta es una de las aplicaciones multiplataforma de referencia que tienes disponible para practicarlos.

La app te ofrece hasta 1.200 test de autoescuela distintos para todos los permisos de conducir, que se actualizan periódicamente según haya cambios en la normativa. La aplicación está creada por directores de autoescuela, y además de tener sus tests actualizados, también los vas a poder hacer sin tener conexión.

Disponible en Android e iOS.

Trello

Al principio del artículo mencionamos Asana, un gestor de tareas que también puede ayudarte a organizarte mejor en tu día a día. Es un buen propósito ese de querer poner orden en tus tareas diarias o en proyectos más largos y complejos, por los que incluimos en la lista una de sus principales alternativas, que es Trello.

La aplicación te permite crear tareas con subtareas, y así poder tener organizadas las cosas que quieres hacer. También puedes asignar fechas y recordatorios para que no se te pase hacer algo importante. Es una aplicación genérica para el mundo laboral, pero seguro que puedes adaptarla a muchos propósitos que hayas decidido intentar en el nuevo año.

Disponible en Android e iOS

YAZIO

Dicen algunos anunciantes que la vida no está hecha para contar calorías. Pero caray, puede que alguno nos hayamos propuesto para los próximos meses controlar un poco nuestros hábitos alimenticios, y para ello tienes aplicaciones tan eficientes como esta. Sirve para controlar lo que comes y bebes.

Lo hace con una base de alimentos en la que puedes ir escogiendo lo que has comido, teniendo incluso códigos QR. Así, cada vez que comes puedes introducir lo que has ingerido, y así llevar el recuento de calorías. También tiene una información extensa sobre los alimentos, y una serie de recetas que suelen ser para cuentas de pagos.