Pluto TV desembarca en España con 40 canales gratuitos: así funcionará y los contenidos más destacados que ofrecerá

"Reivindicamos una experiencia lineal para la televisión" es una de las sentencias clave que el equipo de Pluto TV ha puesto sobre la mesa en su presentación a medios. El canal, que empezará a emitir el próximo 26 de octubre, tiene una propuesta arriesgada: 40 canales gratuitos y sin registro (que se convertirán en 100 a lo largo de su primer año) y el acento en una emisión lineal de su programación, aunque también habrá espacio en el servicio para la producción bajo demanda a la que muchos espectadores se han acostumbrado.

Cuando se activa la app o la web de Pluto TV, tal y como mostraba la demo a la que hemos tenido acceso, se entra en una emisión en vivo. Con una guía que distribuye la programación de forma muy similar a lo que se puede tener en una smart-tv actual, veremos un listado de canales en vertical y la posibilidad de navegar por la programación futura y pasada de cada uno de ellos. Junto a las típicas secciones de canales favoritos configurables por el espectador y 5 canales destacados escogidos por el equipo de Pluto TV y en permanente rotación, se pueden ver las distintas categorías de los canales, según temas.

Por ejemplo, hay 7 canales de películas (normalmente divididos según géneros), 6 de series, 7 pertenecientes a MTV, 2 de entretenimiento (realities, concursos, etc), 6 de comedia, 2 de crimen y misterio, 1 de estilo de vida (en este caso, dedicado a la cocina), 2 de deportes (uno de ellos propiedad de IGN y centrado en el mundo de los e-sports) y el resto con contenido para los más jóvenes, de series para preescolar a otras de tono más juvenil. Este es el núcleo de contenidos de Pluto TV: 40 canales y miles de programas.

Aparte de ello, Pluto TV tiene una sección de VOD que permite visualizar parte de los contenidos (nos comentan que por temas de derechos no todos los programas en lineal estarán para poder ser vistos a elección del espectador). Aquí también hay categorías como Top Cine, Series, división según géneros... además, el sistema permite iniciar desde el principio algún programa en lineal que pillemos empezado o, en algunos casos, guardarlo para visionarlo más adelante.

La guía de programación On Demand

Una propuesta con contenidos de perfil modesto

Pero... ¿qué tal los contenidos del canal? Es indiscutible que no estamos ante una propuesta que pueda presumir de la artillería de exclusivas de Netflix o HBO. Según tu necesidad de estar viendo solo últimos lanzamientos y producciones de primerísima fila, la propuesta de Pluto TV te resultará más o menos atractiva. Dentro de MTV, por ejemplo, hay cabeceras interesantes como 'Catfish o 'Jackass', y series como 'Andromeda' de ciencia-ficción o la policiaca 'Los asesinatos de Midsomer', que sin ser títulos de primerísima línea son cabeceras más que respetables.

En cuanto a las películas, Pluto TV ha desvelado títulos como 'Algo pasa en Hollywood', 'Los mercenarios', 'Dreamgirls', 'Alfie' y las españolas '[Rec]' y 'Mientras duermes'. Entre las series extranjeras, además de las citadas destacan títulos como 'Taken', 'Arcángel', 'Las reglas del juego', 'Freaks and Geeks' o 'The Hour'. En materia española, tenemos 'Ana y los Siete' o 'Curro Jiménez', pero también alguna propuesta más destacada, como 'Vaya Semanita' o el clasicazo 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador, que está a punto de abandonar Amazon Prime Video.

Ejemplo de la guía de programación con detalles de un programa.

También habrá programas de contenido de no-ficción, como '5 ingredientes', del chef inglés Jamie Oliver, o 'Central de Cómicos', el programa de stand-up comedy de Paramount. Está claro que habrá que sumergirse a fondo en la programación del canal, en su catálogo de películas y en sus joyas ocultas para juzgarla con propiedad. Un "debe" importante: todos los contenidos estarán doblados y de momento no hay opción para versión original o subtítulos.

Algunos de los 40 canales que propone Pluto TV en realidad son emisiones continuas de un solo programa: 24 horas de 'Ana y los Siete' o 'Curro Jiménez'. Otra variante de canal de la que se ha hablado son los de formato pop-up: canales que tienen una vida limitada, asociados a eventos o momentos del año. Por ejemplo, en octubre habrá un canal pop-up dedicado a programas juveniles centrados en Halloween.

De momento, Pluto TV no quiere especificar si habrá contenido procedente de otros canales de Viacom, como Paramount, y asegura que a medio plazo hay un propósito de iniciar producción propia, aunque no se han dado detalles. Solo han asegurado que se trabajará con distintos proveedores de contenido para seguir creando canales exclusivos que no se puedan encontrar en ninguna otra plataforma.

Finalmente, la publicidad se emitirá de un modo muy similar a como se hace en la televisión convencional. Se interrumpirán los programas con cortes publicitarios (salvo en el contenido infantil), y desde la plataforma se habla de una sofisticación en la planificación de la publicidad -tarea en la que Pluto TV cuenta con el apoyo de Movistar+- que, aunque se emite de forma similar a cualquier canal en abierto, goza de las ventajas de lo digital. Los anuncios y las campañas se pueden modificar sobre la marcha según el comportamiento de los espectadores para potenciar su efectividad.