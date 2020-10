Las mejores opciones para ver gratis cine y series: ocho plataformas de acceso libre y sin cuota

El anuncio de la llegada de Pluto TV a finales de octubre ha tomado al asalto el panorama de las plataformas de streaming en España. Es la primera plataforma completamente gratuita y que se financia con publicidad (el sistema conocido como AVOD) que llega a nuestro país con tanta ambición, pero... ¿es la única opción gratuita del panorama? Revisamos las opciones más interesantes de entre las disponibles y qué exige cada una para disfrutar de sus servicios.

Rakuten TV

La popular plataforma de pago, que tiene entre su catálogo alguno de los últimos estrenos (sin ir más lejos, 'Mulán', que se puede ver también en Disney+), tiene una sección de catálogo gratuito con casi un centenar de películas y documentales de todos los géneros. Solo exige estar registrado en la plataforma y rastreando en el catálogo se pueden encontrar propuestas interesantes como 'Bug, 'Inland Empire', 'Persépolis', 'Extraterrestre' y una curiosa selección de series coreanas.

Dónde verlo

iQIYI

Una singular plataforma china que, en realidad, no tiene versión española, aunque está traducida y todo el contenido tiene subtítulos en nuestro idioma. Son subtítulos automáticos que pueden dar algún que otro quebradero de cabeza; pero si puedes sortear ese inconveniente y te fascina la cultura china, tienes a tu disposición literalmente miles de horas de series, cine y anime de todos los géneros y para todos los públicos, desde acción y fantasía a culebrones dinásticos. Sin registro.

Dónde verlo

Plex

A finales del año pasado, Plex lanzó en más de 200 países un servicio gratuito de series y películas financiado con publicidad. No hay subtítulos ni doblaje, pero si el inglés no se te da mal tienes a tu disposición joyas como la versión de 1981 de la BBC de 'El día de los trífidos', algún subproducto para adictos a las artes marciales de los setenta como 'The Tattoo Connection' o la curiosa serie de suspense británica 'White Chapel'. Nada para pegar tiros, en efecto. Sin registro.

Dónde verlo

Netflix Gratis

Netflix incluye, desde hace unos meses y a modo promocional, la opción de acceder de forma gratuita a su catálogo. Alguna película como 'A ciegas' o 'Los dos papas' y capítulos sueltos de series como 'Stranger Things' o 'Élite' están a tu disposición hasta que te decidas a pasar por caja. Sin registro.

Dónde verlo

Vimeo

Vimeo tiene fama como alternativa a Youtube por su mayor calidad de imagen y sonido, pero funciona también como excelente repositorio de cortometrajes, donde se pueden husmear las últimas tendencias en cine de animación, experimental y documental en pequeño formato. Son las "elecciones del staff", y la calidad general de la selección es indiscutible. Sin registro.

Dónde verlo

Internet Archive y Open Culture

Aunque su legalidad no está siempre garantizada, Internet Archive y Open Culture siguen siendo excelentes repositorios y enlaces de cine y series añejas, con un un número de contenidos que supera los varios millones. Mucho cine mudo y en blanco y negro, producciones amateurs, y también películas clásicas como 'La noche de los muertos vivientes' libres de derechos. Sin registro.

Donde verlo: Internet Archive y Open Culture

Somos Cine

Algo menos de un centenar de películas, pero casi todas de estreno reciente y calidad bastante notable, tiene a tu disposición el portal de cine español de RTVE. Si te interesa el cine hecho aquí, tienes propuestas tan llamativas como 'Anacleto, agente secreto', 'Blancanieves', 'Caníbal', o 'El fotógrafo de Mauthausen', entre otros títulos en continua rotación. Sin registro.

Dónde verlo

Players gratuitos de televisión en abierto

Los canales de televisión en abierto tienen sus propias plataformas de streaming. Algunas de ellas tienen sección Premium con contenido exclusivo, pero todas poseen, en parte o en su totalidad, una parte en abierto donde redifunden contenido de sus respectivos canales, e incluso a veces alguno al que solo se puede acceder por esta vía. Estos son los enlaces:

Periodos de prueba gratis

Prácticamente todas las plataformas de pago tienen un breve periodo de prueba, que suele oscilar entre la semana y el mes, para que puedas probar sus servicios sin restricciones. Si optas por alguna de estas opciones, ten en cuenta que a veces se te pedirá registro e introducir número de tarjeta de crédito aunque solo se te cobre cuando venza el periodo de prueba, a menudo sin avisar.