Cómo mirar y pagar tus multas de tráfico desde el móvil con miDGT

Vamos a explicarte cómo mirar las multas de tráfico que puedes tener desde el teléfono móvil y sin tener que mirarlo en ninguna web, y de paso poder pagarlas también desde tu dispositivo. Para hacer esto, vamos a utilizar la aplicación de miDGT, que también puedes utilizar para pagar las tasas de tu coche o solicitar un informe de cualquier vehículo para saber si tiene cargas administrativas o incidencias antes de comprarlo.

Vamos a intentar hacerte la explicación lo más rápida posible, aunque ya verás que encontrar esta función es muy sencillo. Yo no tengo multas para enseñarte el proceso paso a paso como solemos hacer siempre en Basics, pero vamos a intentar dejarlo todo bien explicado.

La app de miDGT te enviará notificaciones cuando recibas nuevas multas para que así no tengas que ir comprobando a menudo si tienes alguna pendiente. Sin embargo, nosotros te vamos a enseñar este sencillo proceso de comprobación para que no te pierdas ninguna multa y que, por no pagarla a tiempo, luego tenga una sanción extra.

Revisa y paga multas en miDGT

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de miDGT e iniciar sesión. Una vez estás en ella, pulsa en el botón ☰ de menú que tienes en la esquina de arriba a la izquierda. En este artículo te contamos el proceso de iniciar sesión por si aún no lo hubieras hecho.

Cuando pulses en el botón de menú, este se abrirá en una columna en la parte izquierda de la pantalla con todas las secciones y funciones de la aplicación. En ella, tienes que pulsar sobre la opción de Mis multas que te aparecerán en tercer lugar.

Entrarás en la sección de Mis multas, donde verás dos pestañas llamadas Pendientes y Pagadas. Es fácil de entender, en la pestaña de Pendientes verás todas las multas que tienes pendientes de pagar, mientras que en la pestaña de Pagadas verás las multas anteriores que ya has pagado.

Y ahora, simplemente tienes que pulsar en las multas que tengas pendientes para pagarlas y ver la información y datos de la multa. Tal y como vimos en el artículo sobre solicitar informes a la DGT, la aplicación no delega en sistemas de pagos de terceros, sino que tienes que rellenar los datos de tu tarjeta para realizar los pagos en la app.