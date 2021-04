Estas son las ganadoras de los Oscar 2021 que puedes ver en streaming y dónde hacerlo

Un año más, la ceremonia de los Oscar ha premiado a algunas de las mejores películas del año, en una ceremonia donde han reinado los premios esperables y las favoritas han recibido sus inevitables reconocimientos. Pero por otra parte, también ha sido una de las entregas de premios más extrañas que se recuerdan, con una pandemia aún presente como un signo de interrogación sobre la industria, que por su parte se ha negado a festejar su noche más importante del año con una entrega a distancia.

Hemos seleccionado absolutamente todas las películas que han ganado alguna estatuilla este año y que se pueden ver en streaming. Muchas de las más importantes ('El padre', 'Minari', 'Una joven prometedora', 'Otra ronda'...) quedan fuera de la selección por estar aún en salas, pero puedes ir abriendo boca con esta primera racha de estrenos ya presentes en las plataformas digitales.

Nomadland

Frances McDormand es la fuerza conductora de este drama intimista, y merecidamente tanto ella como la propia película y su directora han sido reconocidos. Da vida a una mujer en estado nómada intentando huir de la recesión económica en Estados Unidos, y aunque aún no ha llegado a las plataformas, a finales de semana será posible verla en Star, dentro de Disney+. Mientras tanto, sigue en cines.

Qué ha ganado: Mejor Película, Mejor Actriz (Frances McDormand), Mejor Dirección (Chloé Zhao)

Mejor Película, Mejor Actriz (Frances McDormand), Mejor Dirección (Chloé Zhao) Dónde verla: Disney+ a partir del 30 de abril

Judas y el mesías negro

Una de las películas más interesantes del año, que arroja luz sobre la ética y funcionamiento de los conflictivos Panteras Negras estadounidenses en los setenta. Daniel Kaluuya, uno de los actores más talentosos de su generación, recibe un merecido Oscar y destaca con su carisma y entrega en una película que tiene tanto de drama social como de thriller trepidante al estilo Scorsese.

Qué ha ganado: Mejor Actor de Reparto (Daniel Kaluuya) y Mejor Canción Original (Fight for You)

Mejor Actor de Reparto (Daniel Kaluuya) y Mejor Canción Original (Fight for You) Dónde verla: Alquiler en Google Play, compra en Amazon Prime Video y otras

Lo que el pulpo me enseñó

Aunque ha sido uno de los premios más polémicos de la noche (hay quien afirma que 'Collective' merecía la estatuilla con mucha más justicia), es indiscutible la calidad de este documental de naturaleza. Su emotividad está haciendo que muchos espectadores se replanteen la necesidad de comer pulpo, uno de los animales más inteligentes y enigmáticos del planeta.

Qué ha ganado: Mejor Documental

Mejor Documental Dónde verla: Netflix

Soul

Otra favorita cuyo premio estaba casi anunciado: la película de animación más emotiva y sofisticada del año, que además armó revuelo (y polémica) en su momento por su estreno directo en Disney+. Jamie Foxx pone voz a esta historia de un músico de jazz que tiene que descubrir el objeto de su vida acompañando a un alma perdida a reencontrarse consigo misma.

Qué ha ganado: Mejor Película de Animación, Mejor Banda Sonora

Mejor Película de Animación, Mejor Banda Sonora Dónde verla: Disney+

Dos completos desconocidos

Este año hay unos cuentos cortometrajes premiados en las plataformas de streaming. Este, por ejemplo, en clave de comedia amable y suavemente reivindicativa, cuenta cómo un hombre que intenta llegar a casa se ve obligado a revivir una y otra vez, en un loop, una persecución letal con un policía.

Qué ha ganado: Mejor Cortometraje de Ficción, acción real

Mejor Cortometraje de Ficción, acción real Dónde verla: Netflix

Si me pasara algo, os quiero

Un emocionante cortometraje mudo de solo doce minutos y que te puede dejar con un nudo en la garganta que no se te vaya en todo el día. Producido por las actrices Laura Dern y Rashida Jones, y dirigido por Will McCormack ('Toy Story 4') y Michael Govier, se adentra en el desgarrador mundo de los efectos de los tiroteos en las escuelas, tan habituales en EEUU.

Qué ha ganado: Mejor Cortometraje de Ficción, animación

Mejor Cortometraje de Ficción, animación Dónde verla: Netflix

Sound of Metal

En principio, un drama con ambientación en el mundo del rock. Pero el resultado va más allá de su premisa sobre un batería de metal que comienza a perder la audición. Muchos la comparan con 'Whiplash' por su temática, pero el enfoque de esta película que arroja luz sobre la gente con limitaciones sensoriales es mucho más humana.

Qué ha ganado: Mejor Montaje, Mejor Sonido

Mejor Montaje, Mejor Sonido Dónde verla: Amazon Prime Video

Mank

La perdedora de la noche, también más o menos anunciada, es este retrato de David Fincher del Hollywood clásico, y de algunos de los cerebros en la sombra de los que nació una obra maestra como es 'Ciudadano Kane'. Finalmente, se ha llevado un par de Oscar merecidísimos, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción, pero pone sobre la mesa la duda de si volveremos a ver un fenómeno como fue 'Roma'.

Qué ha ganado: Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción

Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción Dónde verla: Netflix

La madre del blues

Cabía la posibilidad de que Chadwick Boseman se hubiera llevado el Oscar a Mejor Actor a modo de homenaje (finalmente se alzó con él Anthony Hopkins en uno de los momentos más bajoneros de la noche, ya que no estaba presente en la ceremonia). Pero esta estupenda película sobre los orígenes de la música negra ha acabado teniendo un justo reconocimiento, aunque haya sido en categorías técnicas.

Qué ha ganado: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería,

Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Dónde verla: Netflix

Tenet

El inevitable premio técnico de efectos visuales para Nolan en una de las películas de ciencia-ficción más notorias del año pasado. Viajes en el tiempo del derecho y del revés en una producción que aún no puedes ver con suscripciones sencillas a streaming, pero sí comprar en formato digital en distintas plataformas.