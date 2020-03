Google Maps ya es capaz de vincular la carta de un restaurante con fotos de los platos gracias a Google Lens: lo probamos

Google Maps es una de las aplicaciones más populares de Google. Es un servicio gratuito, capaz de decirte cómo llegar a un sitio en transporte público, coche, bici o a pie y con una enorme, enormísima base de datos de establecimientos y lugares. Esta base de datos bebe del contenido generado por el usuario para enriquecer la información. De los usuarios vienen, por ejemplo, las fotos de los lugares, las reseñas y, por supuesto, las fotos de comida.

No es raro que vayamos a un restaurante que no conocemos y lo primero que hagamos sea echar un vistazo a Google Maps para ver las valoraciones y las fotos de los platos, a ver si nos entran o no por los ojos. De hecho, hay algunos usuarios que suben fotos de la carta para que los demás puedan ver la oferta completa. Pero hay un problema: ¿qué es exactamente ese plato con nombre en clave "Patatas al estilo de la abuela"? ¿Cómo sirven el "flamenquín"? ¿Qué pinta tiene el flan?

Para darle solución a todas estas preguntas, Google ha integrado Google Lens en Google Maps. Google Lens, para el que no lo conozca, es un sistema de reconocimiento de imágenes y texto. Su integración con Google Maps combina estas dos funciones para enlazar un plato de la carta con las fotos subidas por los usuarios, de forma que, en tan solo un par de segundos, podemos saber qué quiere decir el restaurante cuando pone en la carta "Pincho moruno". En Xataka lo hemos probado y así es como funciona.

¿Cómo se sirven los boquerones aquí?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta integración solo es posible cuando se cumplen dos requisitos: que haya al menos una foto de la carta y que los usuarios hayan subidos fotos de los platos. Cuantas más fotos de comida haya, mejor funcionará Google Lens, ya que habrá más vínculos. Si no hay fotos de los platos, pero sí de la carta, Google Lens mostrará imágenes de los platos obtenidas de Google Imágenes, que pueden servir para tener una idea, pero que no muestran el aspecto final de ese plato en el establecimiento en concreto.

Dicho esto, cabe destacar que esta función solo está disponible por ahora en Android. Nosotros hemos podido acceder a ella desde un Google Pixel 2 XL, pero en un iPhone 11 Pro, si bien Google Maps hace la distinción entre carta y platos, la integración con Google Lens no parece estar implementada por el momento. Los usuarios de iOS tendrán que esperar un poquito más.

¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. En Google Maps, basta con buscar el nombre del restaurante ("Rafalete", en nuestro caso) y acceder a la ficha del establecimiento. Google Maps nos llevará automáticamente a "Resumen" y desde ahí podemos acceder, pero es más fácil si pulsamos en la pestaña "Carta", justo a su derecha. Dentro habrá dos opciones: "Populares" y "Ver la carta". Pulsamos en esta última.

Nos mostrará varias fotos de la carta, así que elegimos la que más completa nos parezca o la que mejor se vea. Cuando la abramos, veremos que en la esquina superior derecha hay un botón con el icono de Google Lens (una especie de cámara). Pulsamos y esperamos a que Google haga su magia. Básicamente, lo que Google está haciendo es "leer" la carta y detectar texto. Cuando termine, nos mostrará en blanco todo lo que haya detectado y, como te puedes imaginar, solo hay que pulsar sobre el plato que queramos. "Boquerones fritos", por decir uno.

Al hacerlo, Google Maps nos mostrará en la parte inferior todas las fotos en las que entienda que hay boquerones fritos. Si hay fotos muy claras del plato, lo cierto es que Google Lens tiene una tasa de acierto bastante alta, pero el problema viene cuando hay platos que lo parecen, pero no lo son. Por ejemplo, en el caso de "boquerones fritos", Lens muestra fotos de boquerones, pero también de frituras de pescado variadas.

Algo que nos ha llamado la atención es que los platos populares que están vinculados correctamente con una foto están marcados con una insignia naranja

De la misma forma, muestra reseñas que incluyen el texto que hemos seleccionado, "boquerones" o "boquerones fritos", para ver qué opina la gente sobre ese plato en cuestión. De nuevo, dependerá de la cantidad de fotos y reseñas, así como de lo detalladas que sean.

Algunas confusiones de Google Lens.

También se confunde algunas veces. En Córdoba es muy típico el flamenquín, un rollo de carne relleno de jamón y empanado. En la carta de este restaurante hay un plato llamado "salchicha gigante", y Google Lens confunde las fotos de los flamenquines, que es verdad que parecen una salchicha por su forma alargada, con la de los flamenquines.

Otro hecho curioso es que falla cuando los nombres de las cartas son... peculiares. En Córdoba hay una pizzería en la que las diferentes pizzas tienen nombres de pintores y artistas: Abba, Salvador Dalí, Frida Kahlo... Salvo que un usuario haya puesto una imagen de la pizza "Frida Kahlo" y haya añadido en la descripción que esa pizza es, efectivamente, la "Frida Kahlo", Google Lens devuelve fotos de dichos artistas, pero no de la comida.

Sea como fuere, este no deja de ser un caso anecdótico. Lo cierto es que la integración de Google Lens funciona bastante bien y puede ser de lo más útil para conocer los platos de los restaurantes y bares cuando viajemos al extranjero. A eso ayuda que, cuando seleccionamos un texto de la carta, Google Lens nos da la opción de traducir el nombre del plato y, si no hay fotos, al menos mostrará una imagen de Google que nos dará una idea.