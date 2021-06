Adiós al almacenamiento gratis y sin límite de Google Fotos: todas las preguntas y respuestas

Ha llegado el día. A partir de hoy, todas las fotos que subas a Google Fotos restarán almacenamiento. Se ha acabado el espacio gratis e ilimitado para las fotos comprimidas con Alta calidad. Es un golpe bajo para todos aquellos que guardamos todas nuestras fotos en el servicio, puesto que ya solo contaremos con los 15 GB gratis que Google ofrece a todos los usuarios.

Y con motivo de este día, vamos a explicarte todo lo que debes saber sobre este cambio en el servicio, respondiendo a todas las dudas que te puedan surgir. Hace unos días, ya hicimos un artículo a fondo sobre este cambio, por lo que hoy buscaremos ofrecerte algo más corto y preciso para esas últimas dudas.

Y es que no hay que olvidar que Google Fotos sigue siendo el servicio de referencia a la hora de organizar tus fotos. Puedes crear álbumes de personas concretas a través del reconocimiento facial, copiar y traducir textos de una foto, desenfocar fondos, tiene un competitivo editor de vídeos nativo, y puedes ver la cronología de tus viajes o un mapa con todos los sitios donde has estado.

¿Google Fotos se hace de pago?

No, Google Fotos es y será siempre un servicio gratuito. No tienes que pagar nada por el simple hecho de utilizarlo o bajar sus aplicaciones y subir algunas fotos. En ese aspecto, todo va a seguir siendo como era hasta ahora.

Por lo que siempre has pagado en Google Fotos es por el espacio disponible. No en este servicio concreto, sino en toda tu cuenta de Google. Por defecto, Google te da 15 gigas gratuitos para subir contenido en todos sus servicios, y cuando pasas de esa cantidad de almacenamiento, entonces tienes que pagar por ampliarlo,

Entonces, ¿Qué cambia?

Hasta ahora, Google hacía que algunas fotos y vídeos que subieras a Fotos no contase en el almacenamiento. A cambio de que no almacenases la copia original, sino una comprimida con lo que ellos llamaban Alta calidad, esas fotos y vídeos no ocuparían espacio, lo que te permitía tener almacenamiento ilimitado.

Pero a partir de ahora, todas las fotos y vídeos que subas en Alta calidad también ocuparán almacenamiento, lo que supone el final de esta filosofía de espacio ilimitado que estaba ofreciendo la empresa del buscador.

¿Y si siempre he usado la calidad original?

Si siempre has subido tus fotos en calidad original no va a cambiar nada, porque estas siempre han ocupado espacio de almacenamiento. Si tienes todas tus fotos y vídeos en esta calidad sin pérdida, seguramente ya hayas tenido que pagar por ampliar los 15 GB de almacenamiento gratis, por lo que todo seguirá exactamente igual.

Qué pasa con las fotos que ya tengo subidas

Absolutamente nada. Todo lo que tienes ya subido, se queda exactamente como estaba. Las fotos que ya tuvieras subidas antes seguirán sin ocupar espacio en el caso de que estuvieran en Alta calidad. Y las fotos que tuvieras subidas en calidad original, siguen también ocupando lo mismo.

El único cambio es que si pasas fotos originales a Alta calidad ya no dejan de ocupar espacio, esto lo tendrías que haber hecho antes de hoy para que no ocupasen. A partir de ahora, lo único que pasa si haces que las fotos originales vayan a Alta calidad es que ocuparán un poco menos y tendrán un poco menos de calidad debido a la compresión. Si quieres hacer esto último, sigues pudiendo cambiar la calidad de todas tus fotos.

Cuánto cuesta ampliar el almacenamiento en Google

Si quieres ampliar el almacenamiento de Google, debes saber que sus precios son bastante competitivos, y que con sólo contratar 200 GB ya deberías tener espacio de sobra para todas tus fotos y tus vídeos, a no ser que subas muchos vídeos. Para comprar más espacio en Google, tienes que entrar a la web de Google One, y pulsa en el botón de Obtén más almacenamiento de la pestaña de Almacenamiento.

Estos son los planes de almacenamiento más asequibles que ofrece Google para que puedas contratar. El almacenamiento de estos planes, los vas a poder compartir si tienes configurada una cuenta familiar.

100 GB : Cuesta 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.

: Cuesta 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año. 200 GB : Cuesta 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año.

: Cuesta 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año. 2 TB: Cuesta 9,99 euros al mes, o 99,99 euros al año.

¿Hay alguna manera de tener espacio ilimitado en Google Fotos?

Si tienes un móvil de la familia Google Pixel, entonces vas a seguir teniendo almacenamiento ilimitado para todas tus fotos. Sin embargo, esto también se va a acabar, ya que Google ya ha anunciado que los futuros lanzamientos dejarán de tener esta ventaja.

Los Google Pixel originales contaban con almacenamiento a calidad original ilimitado y para siempre, pero los modelos posteriores hasta el Google Pixel 3 lo obtenían por tiempo limitado. Y los últimos lanzamientos, ya sólo ofrecen copias de seguridad de Alta calidad ilimitada. Este es el resumen de los móviles que mantienen Google Fotos ilimitado:

Google Pixel : tiene almacenamiento ilimitado a calidad original, para siempre.

: tiene almacenamiento ilimitado a calidad original, para siempre. Google Pixel : perdió la copia ilimitada a calidad original en enero de 2021, pero mantiene la copia de seguridad ilimitada en calidad alta (comprimida).

: perdió la copia ilimitada a calidad original en enero de 2021, pero mantiene la copia de seguridad ilimitada en calidad alta (comprimida). Google Pixel 3 : mantiene la copia de seguridad ilimitada a calidad original hasta el 31 de enero de 2022. Después, tendrá copia de seguridad ilimitada en calidad alta (comprimida).

: mantiene la copia de seguridad ilimitada a calidad original hasta el 31 de enero de 2022. Después, tendrá copia de seguridad ilimitada en calidad alta (comprimida). Del Google Pixel 3a al Pixel 5: tienen copia de seguridad ilimitada en calidad alta (comprimida).

Qué hacer si te quieres ir de Google Fotos

Si has decidido que Google Fotos ha dejado de valer la pena, lo más importante es descargar todas tus fotos y vídeos subidos a Google Fotos a través del servicio de Google Takeout. Una vez los tengas en tu ordenador, ya puedes ir pensando en vaciar Google Fotos borrando todo lo que tengas en el servicio.

Entonces, ya solo te quedará buscar alternativas a Google Fotos, que pueden ser servicios como Amazon Fotos, OneDrive, Flickr o TeraBox. Google ofrece la opción de migrar tus fotos a otro servicio, que sirve para alguno de los mencionados. También crear tu propio Google Fotos en el ordenador o a través de un NAS, que son discos duros conectados que suelen incluir aplicaciones similares. Sin embargo, los NAS requieren una alta inversión inicial.

Aprovecha mejor tu espacio

También tienes algunos consejos que te pueden ayudar a aprovechar mejor el espacio que tienes disponible a partir de ahora. Por ejemplo, tienes una herramienta para encontrar fotos repetidas o borrosas que a partir de ahora te puede venir bien. En esta web también puedes saber qué es lo que te está ocupando espacio y para cuánto tiempo te queda con el que tienes.

También hay otros consejos que puedes aplicar, como asegurarte de borrar capturas de pantalla o fotos de otras apps que no necesites y te estén ocupando espacio. Además, también es recomendable eliminar fotos y álbumes duplicados, o repasar esas 1000 fotos que sacaste en un viaje de fin de semana para ver algunas que puedas no necesitar más o que tienen otra exactamente igual pero mejor.

También conviene vaciar la papelera de reciclaje de Google Fotos cuando borres elementos, y decidir qué quieres hacer con el contenido de Google Drive, ya que lo que subas en el disco duro virtual de Google también resta almacenamiento de Google igual que Google Fotos. El almacenamiento es compartido para ambos servicios.