Cómo crear un álbum que se actualice solo con la cara de una persona o mascota en Google Fotos

Vamos a explicarte cómo crear un álbum auto-actualizable en Google Fotos con la cara de cualquier amigo, familiar o incluso de tu mascota. Se trata de una nueva función que la aplicación fotográfica está empezando a implementar tanto en Android como en iOS. Te diremos paso a paso cómo tienes que utilizarla.

Esta es una opción que se está empezando a implementar, y que todavía no nos ha llegado a todos. Por lo tanto, si ves que no te aparece tendrás que esperar a próximas actualizaciones de Google Fotos. Esto me ha pasado incluso a mi, y por eso he tenido que recurrir a compañeros que sí tienen la actualización para las capturas.

Álbum auto-actualizable en Google Fotos

Lo primero que tienes que hacer es entrar a Google Fotos, asegurándote de tener instalada la última actualización. Una vez dentro de la aplicación, pulsa sobre la sección de Álbumes en la parte inferior de la pantalla.

Dentro de Álbumes vas a ver mucho contenido. Aquí, lo que tienes que hacer es bajar al apartado Álbumes que te aparece después de las fotos en el dispositivo, y pulsar en el botón de Nuevo álbum que te aparece con el tamaño de los álbumes normales pero con un símbolo de suma en el interior.

Irás a la pantalla de creación de un nuevo álbum. En ella, primero tienes que ponerle un título descriptivo al álbum que quieras crear. Después, pulsa en el botón de Seleccionar personas y mascotas que te aparecerá abajo junto a la opción de Seleccionar fotos. Si no te aparece este botón, es porque Google Fotos todavía no te ha implementado la opción.

A continuación, en la siguiente pantalla te aparecerá un listado con las caras que Google Fotos ha identificado. Lo que tienes que hacer aquí, es pulsar sobre la fotografía de la persona o mascota sobre la que quieres crear el álbum. También podrás elegir si quieres recibir una notificación cuando Google Fotos añada nuevas fotos automáticamente.

Y ya está, a continuación y de forma automática, se creará tu álbum personalizado con todas las fotografías que tengas en Google Foto sobre esa persona o mascota. A partir de entonces, cada vez que saques una foto nueva que Google identifique con esa persona, se añadirá automáticamente al álbum sin tener que hacer nada más. Aquí también podrás escribir o cambiar el nombre del álbum.