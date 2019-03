Cómo hacer que Google Fotos te cree una panorámica automáticamente a partir de tus fotos

Vamos a explicarte paso a paso cómo hacer que Google Fotos te cree una una panorámica automáticamente a partir de tus fotos. Se trata de uno de los automatismos que la aplicación fotográfica de Google es capaz de hacerte cuando sacas varias fotos de un mismo sitio. Sin embargo, hace falta tener en cuenta varias cosas para que todo funcione.

Si utilizas a menudo esta aplicación quizá en alguna ocasión ya te hayas encontrado con que de repente te hace una panorámica, pero no siempre. Por eso, he estado experimentando un poco y te voy a explicar lo que por lo menos me ha funcionado a mi. Y es que no sólo tienes que sacar varias fotos de un sitio, sino que tienes que combinar verticales y horizontales.

Cómo hacer que Google Fotos te prepare panorámicas

Lo primero que tienes que hacer es sacar varias fotos con tu móvil. Las tienes que hacer desde el mismo punto y a tu alrededor, pensando ya en que luego podrá hacerse una panorámica. La razón de ser de esta opción es que el modo panorámico suele ser lento de hacer, y simplemente sacar varias fotos es mucho más rápido.

Intenta combinar fotografías horizontales con verticales. En mis pruebas he visto que si sólo sacas fotos en una posición, el asistente de Google Fotos no siempre te hace la panorámica después, por lo que no te olvides de completar la colección con ambos tipos de foto por si acaso.

Al final, lo que tienes que intentar es tener varias fotos que cubran todo el recorrido de la panorámica que quieres hacer. E intenta que ni queden espacios en blanco ni que las fotos empiecen donde termina la anterior, ya que el asistente necesitará poder combinar algunas zonas para que quede bien.

Y ya está, ahora sólo tienes que cruzar los dedos y esperar unas horas o un día hasta que el asistente de Google Fotos haga la Panorámica. Te aparecerá una notificación en la sección Asistente, y allí podrás ver los resultados y podrás decidir si compartirla o guardarla en tu galería.