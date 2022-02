Cómo pagar tus multas de tráfico directamente desde el móvil con la app miDGT

Vamos a explicarte cómo pagar tus multas de tráfico directamente desde el móvil, utilizando la app de miDGT en Android o iOS. Se trata de la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico, que sirve para llevar el carnet de conducir de forma digital en el móvil, pero que también ha ido implementando otras opciones como la de pagar multas desde el móvil.

Gracias a esta función, vas a poder evitar desplazamientos para realizar este y otros trámites. Las multas de tráfico te llegarán directamente a tu aplicación, y podrás abrirlas para ver sus detalles e iniciar el proceso de pago. Un buen método para no irlas dejando pasar y que luego tengas que pagar un recargo por tardar demasiado.

Pagar multas con la app de la DGT

Lo primero que tienes que hacer es entrar en tu aplicación de miDGT e iniciar sesión. Una vez en la pantalla principal, pulsa en el botón de menú, que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cuando abras el menú, te aparecerá una pantalla de opciones en la que puedes ver todos los trámites que vas a poder hacer con la aplicación. En este menú, pulsa sobre la opción de Mis multas.

Entrarás en una pantalla donde vas a poder gestionar tus multas. En la pestaña Pendientes verás las multas que tienes que pagar, y luego tendrás una pestaña Pagadas para recordar las multas que has pagado. Yo no tengo multas, o sea que no voy a poder decirte el proceso paso a paso.

Sin embargo, el proceso es sencillo. Tendrás que pulsar en el botón Detalles de la multa que quieras pagar, y tendrás acceso a un formulario donde tendrás que rellenar los datos de tu tarjeta bancaria y tendrás un botón de Realizar pago para completar el proceso. La app se conectará con tu banco para proceder a la operación, que tendrás que aceptar desde la app del banco.