Apps para estrenar tu Android: las 24 imprescindibles para empezar a exprimir tu teléfono

Te traemos una pequeña recopilación con las 24 aplicaciones imprescindibles para Android, esas que recomendamos probar si acabas de comprar tu primer Android o has conseguido un móvil más capaz después de años con uno más antiguo. En Xataka Basics ya tienes una lista con las mejores apps de Android, pero aquí vamos a intentar ofrecerte las más esenciales.

Este artículo lo hemos pensado para personas con menos conocimientos, buscando proponerte las aplicaciones más básicas y esenciales para diferentes tareas. Así pues, la mayoría son de sobra conocidas, pero para nuevos usuarios siempre es importante tenerlas en el radar.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, te invitamos a dejarnos las que consideras como tus aplicaciones más imprescindibles en la sección de comentarios. Así, el resto de lectores primerizos también podrán beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Amazon

Amazon es la tienda online más importante de medio mundo, y por lo tanto, su aplicación es casi imprescindible. E incluso si no te gusta comprar en ella, también puede servirte para escanear códigos de barras y obtener los precios de referencia con los que valorar el precio que tienen para un producto en ese establecimiento.

La aplicación en sí, es una tienda online en la que vas a poder encontrar casi cualquier cosa a la venta, y casi siempre ofreciendo algunos de los precios más competitivos. Y si no quieres pagar gastos de envío para cada cuenta, puedes suscribirte a Amazon Prime para tenerlos incluidos... junto a otros servicios premium como su servicio de streaming de música o el de series y películas.

Compañero de Tu Teléfono

Una aplicación que sirve para vincular tu móvil Android a tu PC con Windows, de forma que el móvil esté integrado en tu ordenador. Será como si ambos formaran parte de un todo, pudiendo ver las notificaciones o llamadas de tu móvil en el ordenador, e incluso podrás ver las últimas fotos que has sacado e interactuar con ellas en el PC.

Además, la aplicación también te permite responder a los mensajes directamente desde el PC, e incluso arrastrar archivos entre móvil y PC como si el móvil fuera un disco duro más. Todo esto se hace a través de Internet, con ambos dispositivos en la misma red, vinculándolos y permitiendo que se comuniquen entre ellos.

Eltiempo.es

Todo móvil necesita siempre una aplicación meteorológica para estar al día sobre el tiempo que va a hacer, y en este aspecto, la de Eltiempo.es es posiblemente una de las mejores que puedes encontrar en España. Quizá tu móvil ya trae una preinstalada, pero si no te convence, esta es otra que puedes usar.

La aplicación te mostrará la previsión del tiempo de tu ciudad o cualquier otra localidad que elijas, tanto la previsión del día como la de los próximos días. También tiene widgets para el escritorio del móvil, y mapas interactivos para que tengas toda la información necesaria.

Facebook

Facebook no es la mejor red social que existe, pero sí es la red social en la que casi todos tienen una cuenta. Por lo tanto, si quieres mantenerte en contacto con tu familia y la mayoría de tus amistades, posiblemente sea el sitio más recomendado al que ir.

En Facebook te vas a encontrar de todo, puesto que es una red social que busca abarcar todo lo que puede. Encontrarás publicaciones e historias efímeras de la gente a la que sigues, pero también verás todo tipo de comunidades, tiendas online, y un sinfín de contenido.

Files de Google

Cada fabricante suele apostar por su propio explorador de archivos para Android, con el que vas a poder revisar todas las carpetas internas del móvil y gestionar archivos y otros tipos de aplicaciones. Y en el caso de que no te convenza, una de las mejores alternativas gratis es Files, el explorador de archivos creado por Google.

Podríamos decir que Files es un dos en uno. Por una parte, Files es un explorador de archivos en el que revisar las carpetas internas de tu móvil. Y por otra, también tiene una función para ahorrar espacio, y funciona limpiando la memoria del móvil eliminando archivos viejos o que ya no utilices.

Gboard

Tu móvil va a venir ya con su propio teclado, posiblemente uno creado por el fabricante. Hay fabricantes que apuestan por Gboard el teclado creado por Google, y si no lo tienes siempre vas a poder instalarlo tú mismo. Es un teclado que te va a ayudar a muchas cosas, ya que trae una tonelada de funcionalidades extra.

Sin ir más lejos, en este teclado podrás utilizar el traductor de Google como si fuera una extensión. También tienes un buscador de emojis, la posibilidad de crear stickers personalizados con tu cara para usar en cualquier aplicación, o escribir en dos idiomas a la vez. Quizá, si eres de esas personas a las que les preocupa mucho la privacidad no te haga gracia que Google pueda saber lo que escribes, pero a cambio tienes un teclado muy versátil.

Google Fotos

Google Fotos es una aplicación que puede tener dos usos. Por una parte, te va a permitir gestionar las fotos que has sacado con el móvil y que tienes en la memoria interna del teléfono. Y por otra parte, también te permite subir tus fotos a tu cuenta en los servidores de Google para poder verlas desde cualquier otro dispositivo.

Subir las fotos es una función que se ha hecho de pago. Sí, Google te da un poco de espacio gratuito, pero en cuanto lleves unas cuantas fotos y vídeos se te quedará pequeño y necesitarás pagar más. Existen otras buenas alternativas como Amazon Fotos, pero la de Google sigue teniendo más opciones inteligentes y un buscador en el que escribir algo y buscar las coincidencias entre tus fotos.

Google Maps

Una aplicación que no puede faltar en ningún móvil es Google Maps, que hace tanto de mapa como de GPS y red social dedicada a compartir reseñas de lugares. Esto último es útil, porque no sólo vas a poder buscar cosas como restaurantes, sino que también verás las reseñas que han hecho otros, con la nota media del punto de interés y fotos o vídeos subidas por otros.

Pero además de esto, sigue siendo una excelente herramienta de navegación con el coche, con opciones como compartir tu ubicación, revisar el historial de los sitios donde has estado, recordar dónde aparcaste el coche, crear mapas personalizados, medir distancias, crear planes en grupo, diseñar y compartir tus rutas o incluso controlar Spotify mientras conduces, o incluso buscar restaurantes que tengan servicio para llevar.

Google Pay

Se trata de una aplicación con la que vas a poder pagar en establecimientos usando tu móvil. Lo único que vas a necesitar es vincular la tarjeta o las tarjetas que quieras utilizar, que tu móvil tenga chip NFC, y que el datáfono de la tienda o restaurante también tenga NFC para pagar de forma táctil con el móvil.

Viene a ser como pagar con la tarjeta, sólo que con el móvil, porque al final es más fácil que nos olvidemos la cartera en vez de olvidarnos el móvil. La aplicación también permite vincular tarjetas de fidelización, de regalo o de transporte público.

HBO Max

A la hora de hablar de servicios de streaming para ver series y películas, a muchos se nos viene a la cabeza Netflix por tener una gran cantidad de contenidos, en esta lista lo encontrarás. Pero una de las mejores alternativas es HBO Max, el servicio de streaming creado por Warner para todas sus empresas.

Una de las mayores ventajas que tiene este servicio respecto a otros competidores es que, podrás ver las películas de Warner 45 días después de que pasen por el cine. ¿Que no quieres ir al cine a ver la próxima de Batman? Pues con solo esperar unos meses la verás incluida en el servicio. A esto, hay que añadirle el exquisito catálogo de series de HBO, que sin ser tan cuantioso como el de Netflix, tiene mucha, muchísima calidad.

Instagram

Instagram es hoy en día una de las principales redes sociales del mundo. Empezó siendo una red social para subir fotos, pero ha ido evolucionando para recibir todo tipo de contenido, incluyendo sus populares historias efímeras, y el sistema de Reels, que son como los TikToks.

Es una de las redes sociales donde está casi todo el mundo, desde establecimientos hasta medios de comunicación. Por lo tanto, además de poder ver publicaciones y fotos de lo que hacen tus amigos o lo que pasa en tu ciudad, también puedes ver las cosas que hacen establecimientos cercanos o puedes ver los medios de comunicación y las noticias que ofrecen.

Lector de códigos QR y barras

Hoy en día casi todas las aplicaciones de cámara de fotos son capaces de escanear códigos QR. Pero en el caso de que tu móvil no tenga esta función en la cámara o no te convenza, esta aplicación te ayudará a poder escanear códigos QR y códigos de barra, de forma que puedas ver las páginas o productos a los que te mandan.

Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación, activar su cámara y apuntar al código de barras o el código QR. La app analizará el contenido, y si hay una web te mostrará la dirección antes de enviarte a ella. Y si el código contiene alguna información concreta, también te la mostrará.

Mi DGT

Poco a poco, Mi DGT se ha convertido en una aplicación imprescindible para todos los que conducen, porque te permite tener el carnet de conducir a mano. Este carnet tiene la misma validez que si lo estuvieras llevando físicamente, por lo que también sirve como método de identificación para esos que nos olvidamos siempre el DNI en casa.

También vas a poder ver los puntos que tienes en todo momento, y llevar siempre contigo la documentación de tus vehículos, como el permiso de circulación o su ficha técnica. Además, te permite comprobar la autenticidad de los documentos oficiales y permisos digitales expedidos por la DGT mediante la lectura del código de barras o código QR que aparece en ellos, y próximamente también vas a poder recibir y pagar multas de tráfico desde el móvil.

Netflix

Y si tienes un smartphone, también es en parte para poder disfrutar de todo tipo de contenido. Netflix es una plataforma perfecta para eso, y tiene una excelente app para Android. Puede que sus series no tengan una calidad media tan alta como otros competidores, y que sea una de las plataformas más caras, pero en volumen de producciones es de las mejores, y vas a encontrar contenido para todos los gustos.

Te ofrece funciones clásicas como la de saltarse introducciones y resúmenes de capítulos, pero también su gestión de capítulos que estás viendo, una sección de Trending Topics donde se te muestran los contenidos más vistos del día en tu país, y varios tipos de listas y categorías (algunas de ellas ocultas) para proponerte contenido. Incluso puedes iniciar reproducciones aleatoriamente para encontrar temas que te puedan interesar cuando no se te ocurra qué ver.

Shazam

Shazam lleva años siendo la aplicación de referencia a la hora de identificar esa canción que está sonando estés donde estés, y aunque la haya comprado Apple sigue disponible en Android. Todo lo que tienes que hacer es pulsar un botón, y la app escuchará a tu alrededor e identificará la canción que esté sonando.

También tiene otras opciones como escuchar una preview por Apple Music para saber que es la misma canción, añadirla en una lista de reproducción de Spotify o Apple Music, ver la letra o su vídeo en YouTube. Todo ello con un aspecto muy visual y un catálogo actualizado, pudiendo incluso comprar entradas para conciertos.

Snapseed

Snapseed es otra de esas aplicaciones que no puede faltar en tu móvil, sobre todo si vas a editar fotografías. De hecho, sigue siendo una de las mejores apps de edición fotográfica que puedes encontrar, y destaca por ofrecer unos controles por gestos muy intuitivos a la hora de moverte por su interfaz e interactuar con sus ajustes. Todo funciona a través de deslizar el dedo para cambiar de ajustes y cambiar el nivel de cada ajuste.

Con Snapseed vas a poder desde hacer sencillos recortes hasta ajustes avanzados como modificar la orientación de una cara o borrar objetos. Su principal baza es que es totalmente gratis, sin anuncios ni sorpresas. Por lo tanto, tienes aquí ya todo lo que vayas a necesitar para editar fotos desde las limitaciones del tamaño de una pantalla de móvil.

Spotify

Spotify sigue siendo una aplicación imprescindible para los amantes de la música en streaming. Ya no solo porque es de las pocas con versión gratuita mejorada, sino por lo buena y completa que es su aplicación de pago. Este 2021 Spotify ha renovado el aspecto de su versión de escritorio y la móvil, siendo más cómoda, visual y sencilla, y manteniendo su creciente interés en los podcast.

En cuanto a la reproducción, podrás controlar la reproducción de tus canciones y hacer listas de reproducción con tus favoritas. Pero el gran punto fuerte de la aplicación son sus recomendaciones, ya que cuanta más música escuches más aprenderá de tus gustos, y mejores recomendaciones o playlist personalizadas vas a recibir.

Telegram

Si tenemos que elegir una aplicación de mensajería alternativa a WhatsApp, la mejor opción actualmente es Telegram. Viene a ser una app parecida a WhatsApp, pero con muchas más opciones y posibilidades. Uno de sus puntos fuertes es que no es necesario dar tu número de teléfono para que te escriban allí, ya que puedes crear un nombre de usuario y usarlo para eso.

Además, puedes usar Telegram libremente en cualquier dispositivo y en varios de ellos a la vez, nada de las limitaciones de WhatsApp. Tienes funciones para crear y administrar grupos públicos o privados, puedes enviarte archivos y mensajes de gran tamaño a ti mismo, y comunicarte por llamadas o videollamadas.

TikTok

Y si te gustan las redes sociales, otra de las aplicaciones que no te pueden faltar hoy en día es TikTok, que no ha parado de crecer hasta convertirse en esa referencia que otras redes como Instagram han intentado copiar. Puede no ser tan conocida por quienes ya peinamos unas canas, pero entre la juventud es una apisonadora, y en ella puedes encontrar una creatividad muy superior a la mayoría de las otras redes sociales de creación de vídeos.

En esta aplicación vas a encontrar horas y horas de contenidos variados seleccionado para tus gustos personales con su algoritmo. Cuanto más veas vídeos de una temática, más de ellos te aparecerán. Además, crear vídeos para esta plataforma es bastante sencillo.

Too Good To Go

Posiblemente esta sea una de las aplicaciones más desconocidas de la lista, pero la incluyo porque cuando la descubra no podrás desinstalarla. Se trata de una aplicación que te permite comprar packs de comida que haya sobrado en el día en restaurantes, panaderías y otros establecimientos.

Así pues, la sociedad gana que se malgasta menos comida, porque puedes comprarla para que no se tire o desperdicie. Y a cambio, tú puedes comprar por 4 o 5 euros un pack de productos que pueda tener un valor del doble o triple si lo comprases de forma normal en el establecimiento.

Traductor de Google

Esta es una herramienta que no puede faltar en ningún móvil, porque te permite traducir cualquier cosa. Tiene varias maneras en las que puedes usarlo, desde para conversar hasta para traducir carteles, y puedes descargar packs de idiomas para hacer las traducciones cuando no tengas Internet.

Para empezar, puedes escribir lo que quieras y el traductor detectará el idioma, traduciendo el texto al idioma que quieras. Tienes un modo conversación para elegir dos idiomas y que el traductor escuche la conversación hablada diferenciando cada uno y traduciendo al otro, y un modo cámara con el que apuntas a un cartel o señal que esté en otro idioma para traducírtelo.

Twitch

A día de hoy, limitarse a YouTube para ver contenidos es disfrutar a medias de lo que ofrecen los creadores de todo el mundo. YouTube viene además preinstalado. Una de las mejores alternativas que tienes es Twitch, un servicio de directos en streaming donde vas a encontrar todo tipo de contenidos y producciones.

Así como YouTube se basa en subir vídeos para verlos cuando quieras, Twitch funciona más a través de retransmisiones en directo, aunque los vídeos también quedan subidos para verlos cuando quieras. Aquí encontrarás algunos de los creadores más populares de YouTube, pero en un formato más amplio. Muchos acaban subiendo ya hoy en día en YouTube solo resumenes, mientras que las charlas y vídeos enteros están en Twitch. Además, también hay retransmisiones de videojuegos y todo tipo de programas.

Twitter

Hoy en día, sobre todo en España, Twitter es una red social fundamental para mantenerse informado. Todos los medios de comunicación y casi todas las personalidades de todos los campos tienen una cuenta, y eso te permite poder mantenerte informado sobre los temas, eventos o celebridades que te interesen.

Es verdad que en Twitter también te vas a encontrar con bastante toxicidad, ya que los insultos y la desinformación campan a sus anchas. Pero si eres capaz de aprender a dejar eso de lado y no prestarle atención, es una aplicación que merece mucho la pena tener instalada para informarte. También tiene secciones de tendencias para que veas las últimas horas.

WhatsApp

WhatsApp no es la mejor aplicación de mensajería, pero es la que utiliza todo el mundo. Por eso, una de las mejores aplicaciones de comunicación para poder encontrar en ella casi cualquier persona es esta. Además, últimamente está evolucionando bastante, cogiendo muchas funciones de Telegram para convertirse en una aplicación de mensajería bastante completa.

WhatsApp también te permite escribirte a ti mismo, y tiene las funciones básicas para poder enviarle a alguien cualquier tipo de archivo, o hacer llamadas de voz y de vídeo. Sus comunicaciones están cifradas, y puedes usarlo en el ordenador a través de su web o aplicación de escritorio. Sin embargo, todavía no puedes usarlo en dos móviles a la vez, la aplicación sólo puede estar vinculada a uno.