Uber confirma que dejará Barcelona si se aprueban las medidas de la Generalitat

El principio de acuerdo alcanzado ayer en una reunión de cuatro horas entre la Generalitat de Catalunya y el sector del taxi ha dejado un río de declaraciones de gran parte de los actores implicados, pero muy pocas oficiales con valor de cara a los próximos días.

Uber España es uno de los actores más relevantes en el conflicto, y aunque todavía no había emitido comunicado oficial, las declaraciones realizadas en el día de ayer por Juan Galiardo, su director en nuestro país, indicaban por dónde podrían ir los tiros.

Afirmó que la propuesta de la Generalitat "blindaba el monopolio de taxi y pone en peligro a la VTC en Barcelona". Y todo ello sin que aún se conociera que el plazo de precontratación subiría de los 15 minutos a los que hacía referencia a una hora, algo que les deja en fuera de juego. Hoy, finalmente, la compañía ha comunicado lo siguiente a Xataka:

Si finalmente se aprueban las restricciones a la VTC anunciadas ayer por la Generalitat, no podremos seguir prestando nuestro servicio de UberX en Barcelona. Seguimos a disposición del Govern para trabajar en una regulación justa para todos, que tenga en cuenta a los miles de conductores y usuarios de la VTC en Cataluña.

La Generalitat defiende "que no regula en contra de unos ni de otros"

En el mismo sentido que con Uber, tampoco se habrían producido hasta ahora declaraciones oficiales del conseller de Territorio, Damiá Calvet, que hoy ha afirmado, según recoge 20 minutos, que el Govern "no regula en contra de unos ni de otros, sino a favor de la movilidad y con proporcionalidad".

Según el conseller, el decreto, que aprobarán en breve, perseguirá ir en favor de un mejor servicio a los ciudadanos. También menciona una propuesta tanto al sector del taxi como a las VTC por la cual se redactaría una ley integral de regulación del sector, que es algo que tanto la directora de regulación del Cabify, Marta Plana, y Juan Galiardo demandaban abiertamente en el día de ayer. No parece que esa visión encaje con la propuesta alcanzada entre el taxi y el Govern.

Los taxistas votan hoy

La propuesta de la Generalitat aún no es vinculante porque no ha sido aprobada, pero no es el único paso que falta para que el sector del taxi desconvoque la huelga en la Ciudad Condal. Antes de que eso ocurra, durante el día de hoy en Barcelona se celebra una decisiva votación con urna en la que los taxistas con licencia podrán elegir entre tres opciones:

Continuar con la huelga y no aceptar la propuesta de la Generalitat.

Levantar la y aceptar las condiciones del Govern.

Frenar la huelga y esperar a ver si la Generalitat cumple aprobando el decreto, y en caso contrario, volver a parar en el Mobile World Congress.

Los taxistas podrán votar desde las 16 hasta las 20 horas, momento tras el cual comenzará el recuento, arrojando resultados en algún sentido. En principio el acuerdo supone una gran victoria para el colectivo, pero según declaraciones hechas en radio y televisión, muchos no estarían a favor de él o no se fiarían de la Generalitat, y sopesaban votar "no", es decir, la primera opción.