WhatsApp completa su metamorfosis: era una app de mensajería y ahora es una plataforma de contenidos

Según datos de Meta, 1.500 millones de personas usan las 'Novedades' de WhatsApp, esa nueva primera pestaña de la barra inferior. Eso es la mitad de su total de usuarios. Es la prueba final de que ya no son una aplicación de mensajería, sino una plataforma de contenidos disfrazada. La llegada de anuncios solo es la puntilla.

En los algo más de diez años que han pasado desde la compra, Meta ha conseguido lo que parecía complicado: convertir una herramienta de comunicación privada y en grupo en un feed algorítmico –otro– sin que apenas nos hayamos dado cuenta.

Por el camino ha habido un truco semántico: no llaman "feed" a las novedades, tampoco llaman "influencers" a los creadores de canales ni "algoritmo" al sistema que decide qué ves. Pero eso es exactamente lo que es.

WhatsApp ha adoptado buena parte de la arquitectura de TikTok e Instagram:

Canales promocionados.

Suscripciones de pago.

Targeting publicitario.

Descubrimiento de contenidos.

Solo que sin quitarse el uniforme de mensajero.

Ha sido una metamorfosis gradual y bastante voluntaria, y por eso está funcionando. Primero llegaron los grupos, luego los estados, después los canales, ahora la publicidad. En algún momento también surgió WhatsApp Business.

Cada paso dado por WhatsApp parecía una extensión natural que no comprometía a lo anterior. Prolongaba la aplicación, no la convertía en una plataforma nueva. El usuario poco a poco ha pasado de enviar mensajes a "consumir contenidos", dogma de esta era en general y de Meta en particular. WhatsApp ya es otra cosa.

Y si antes tenía como competidores a Telegram, Signal o iMessage, poco más; ahora también compite con TikTok, Instagram o YouTube por el tiempo de atención de sus usuarios frente a vídeos alternados con anuncios y algoritmo decisor.

Pero hay una diferencia: WhatsApp llegó ahí desde la confianza de la mensajería privada, no desde el exhibicionismo de las redes sociales. Ha conquistado el territorio enemigo desde dentro. Vestido como un amigo.

En Xataka | Meta AI en WhatsApp: 17 funciones y trucos del círculo azul con el chat de inteligencia artificial

Imagen destacada | Xataka, Mockuuups Studio