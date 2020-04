Facebook tiene una nueva app para gaming con la que competir con Twitch y YouTube

Pocas alternativas parecen haber a Twitch en cuanto a streaming de videojuegos se refiere. Sin embargo Google mediante YouTube Gaming y Microsoft mediante Mixer han decidido plantarle cara y ahora se suma a ellos Facebook con una nueva app dedicada a los videojuegos desde la que se podrá emitir en directo y hasta jugar a algunos juegos casuales y comunidad.

Según NYT, inicialmente la app estaba pensada para ser publicada en junio, pero debido a la situación actual de confinamiento y con más gente en sus casas, han decidido adelantar el lanzamiento. De momento sólo para dispositivos Android y pronto también en iOS una vez pase la aprobación de Apple para el App Store. La app llegará en las próximas horas a la tienda de apps.

La nueva aplicación está pensada especialmente para la comunidad de jugadores en streaming, sin embargo también va a permitir jugar a algunos juegos casuales en línea contra otros jugadores. Para emitir en directo dispone de una sección dedicada llamada 'Go Live' desde la que comenzar a hacer un streaming rápidamente. Aquí puede diferenciarse respecto a sus competidores ya que el vídeo se puede ver directamente en Facebook sin depender de ninguna app que instalar por parte del público.

Capturas de Facebook Gaming. Vía NYT.

Sin publicidad y centrado en el móvil

No hay publicidad en la app. ¿Dónde está entonces el negocio aquí? En el programa 'Level Up', un sistema de monetización que permite a los creadores cobrar por su contenido. Funciona similar al, Partner Program de YouTube o al sistema de suscripción de Twitch. Un detalle interesante es que la emisión en streaming se centrará en el móvil y no en la web, según indica uno de los responsables a NYT: "Con el móvil, si tienes la aplicación abierta y estás usando la aplicación, está en primer plano. No puedes hacer nada más en tu teléfono móvil, y eso es extremadamente poderoso."

El servicio de Facebook Gaming como tal no es nuevo, de hecho Facebook ha apostado por este área del entretenimiento durante mucho tiempo. Sin embargo y a pesar de que el ecosistema de la empresa cuenta con miles de millones de usuarios a nivel global, su servicio de Facebook Gaming está por detrás de otros como Twitch de Amazon o incluso YouTube Gaming de Google. Según datos de Streamlabs, actualmente se encuentra en un tercer puesto en horas de visualización del primer trimestre de 2020.

Una de las estrategias que ha seguido Facebook es la misma que hemos visto en Twitch o Microsoft Mixer: fichar en exclusiva a streamers populares. Un negocio multimillonario que permite a las plataformas atraer a nuevos usuarios. La nueva app es un paso más para hacer las cosas más fáciles a los ya existentes usuarios y a la vez atraer a nuevos.

Vía | NYT