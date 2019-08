Así es Mixer, el Twitch de Microsoft que se ha llevado en exclusiva a Ninja, la superestrella de Fortnite

En las últimas horas Tyler Blevins, más conocido como Ninja en la industria de los videojuegos, anunció que dejaría de emitir en Twitch para hacerlo en exclusiva en Mixer, la plataforma de Microsoft. En un movimiento estratégico por parte de Microsoft para darle más visibilidad a su servicio, se ha llevado a una de las mayores estrellas del mundo de los videojuegos y al que más seguidores tenía en Twitch con un total de 14 millones. Pero, ¿qué hace a Mixer especial para que haya decidido mudarse de plataforma?

Con el paso de los años Twitch ha aumentado considerablemente su popularidad tanto entre espectadores como en jugadores que emiten contenido. En consecuencia también aumenta la competencia entre los usuarios más populares por conseguir la mayor audiencia posible en un mercado donde los espectadores tienen un tiempo finito que ofrecer y la oferta de streamers sigue creciendo. Una plataforma de entretenimiento que se ha profesionalizado gradualmente.

Mixer sin embargo no es tan popular y un nombre tan conocido como el de Twitch o incluso YouTube Gaming. Originalmente nació bajo el nombre de Beam y la empresa fue adquirida en 2016 por Microsoft. Para convertirse en uno más en la industria del streaming Microsoft ha redefinido su marca, lo ha integrado en sus consolas y está impulsando su uso a base de movimientos como el de Ninja, un contrato en exclusiva para emitir sólo en Mixer.

En Mixer, al igual que en Twitch, se emite principalmente partidas de videojuegos donde un anfitrión (normalmente el que juega) muestra en directo la partida y la comenta para sus seguidores. Cuenta con una serie de ventajas y también con algunas limitaciones.

Las cifras de Mixer

Según datos de Streamlabs, Mixer tenía a principios de 2019 aproximadamente 70 mil usuarios activos frente a los 1,76 millones de Twitch o los 755 mil usuarios de YouTube Gaming. Estas cifras tan bajas en comparación con los otros dos grandes de la industria se deben especialmente a la corta vida que tiene el servicio de Microsoft. Mixer es relativamente nuevo y sólo desde que Microsoft lo está impulsando en los últimos meses está ganando audiencia de forma importante. Amazon por su parte lleva más tiempo apostando por Twitch, desde el minuto cero que adquirió el servicio en 2014.

Juega en contra de Mixer su disponibilidad en videoconsolas y sistemas operativos. Twitch permite emitir desde prácticamente todas las consolas y sistemas operativos importantes. Por su parte Mixer se limita a Windows, Mac, Xbox y móviles. No está en la PS4 de Sony, principal rival de Xbox de Microsoft y también la consola más popular a día de hoy.

A su favor, Mixer ofrece una mejor integración en las consolas y dispositivos que se encuentra, en Xbox y en Windows se integra de forma nativa, ni siquiera hay que instalar apps externas para comenzar a emitir. Por otro lado también cuenta con integraciones directas con algunos videojuegos como Minecraft (de Microsoft, una vez más), donde los espectadores pueden interactuar e influir directamente en el juego. Por último, Mixer permite la emisión simultánea de varios jugadores, para que el espectador pueda verlos en una misma pantalla.

Cómo monetizan los streamers en Mixer

La parte que importa a los streamers profesionales, cómo sacar dinero por sus horas y horas emitiendo online. En el caso de Mixer se consigue de forma similar a cómo se consigue en Twitch. Los usuarios se pueden suscribir a los canales de sus streamers favoritos, aunque el precio es ligeramente superior, 7,99 dólares frente a los 4,99 dólares de Twitch. Los espectadores también pueden ofrecer propinas a los anfitriones y hacer uso de Skills, la funcionalidad que permite usar stickers, efectos y más opciones a la hora de comunicarse con el anfitrión y otros espectadores.

Mixer funciona con Sparks, que es su "moneda" interna. Los espectadores ganan Sparks siempre que están viendo transmisiones o realizan una. Estos Sparks posteriormente se pueden utilizar para tener ventajas en los chats itneractivos, par donarlos a los streamers, para crear equipos o para otras ventajas dentro de la plataforma. Eventualmente los streamers pueden convertir los Sparks en ingresos reales una vez se alcanza un determinado umbral.

Una diferencia importante de Twitch y que le aporta una gran ventaja es su integración con los servicios de Amazon. Los usuarios de Amazon Prime tienen derecho a una suscripción a Twitch de forma "gratuita". Para el espectador es gratis pero para el canal al que se suscribe se convierte en 4,99 dólares. Es una forma sencilla de que los anfitriones ganen suscriptores provenientes de Amazon Prime.

Abandonar la plataforma donde eres el número 1

El streamer Ninja ha decidido migrar de la plataforma de Amazon en favor de la de Microsoft. Con el cambio ha dejado atrás 14 millones de seguidores y miles de suscriptores de pago que le aportaban ingresos directos por sus emisiones. Con 14 millones de seguidores (usuarios que no pagan de forma directa) era el streamer más popular de Twitch, sus suscriptores (usuarios que pagan mensualmente) han pasado en un día de casi 15.000 a algo más de 100. Un movimiento arriesgado en cuanto a seguidores se refiere (económicamente no hay cifras públicas), como indica Alexcapo, se pierden seguidores no solamente por cambiar de plataforma, sino también porque los suscriptores se pueden sentir "engañados" al ver que han perdido a una de las principales razones por las que han entrado en una plataforma.

El éxito conlleva responsabilidades. En una entrevista para el NYT en diciembre de 2018 Ninja comentaba las enormes presiones que supone tener millones de seguidores y suscriptores a los que deberles contenido por el pago mensual que están realizando. Siempre que deja de emitir pierde suscriptores, explicó que sus mayores vacaciones fueron la luna de miel de seis días y sabiendo lo que eso le iba a suponer en pérdida de suscriptores. Lo mismo ocurre con el resto de streamers populares en realidad.

En Mixer las condiciones son algo diferentes y sobre todo no hay tanta competencia y presión como en Twitch. Llega a una plataforma no tan saturada como Twitch o youTube Gaming. Un lugar donde establecerse y crecer gracias a la popularidad que tiene en la industria, con el beneficio que eso supone para Mixer/Microsoft en cuanto a nuevos usuarios. Y claro, sin saber las condiciones económicas que hay detrás del acuerdo de emitir en exclusiva para Mixer.

