Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, análisis: el patinete más bestia de Xiaomi es ideal si pesas más de 100 kg (y si no, también)

Xiaomi sigue dando una vuelta de tuerca más a uno de los productos más icónicos y populares de su enorme catálogo: sus patinetes eléctricos. Hemos probado a fondo el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, el patinete más potente, más grande y con más autonomía jamás lanzado por la firma china. Eso sí, te advertimos desde ya que esta ambiciosa iteración tiene un precio a la altura.

Ficha técnica del Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro DIMENSIONES Y PESO 1.198 x 484 x 1.240 mm

16,5 kg VELOCIDAD 25 km/h

Ángulo de subida: 20º MOTOR Potencia nominal 700W

Potencia 350W CARGA MÁXIMA 120 kg AUTONOMÍA 55 kilómetros BATERÍA 12.400 mAh (474Wh) SEGURIDAD Sistema de frenos doble eABS

Neumáticos autosellantes sin cámara de 10" OTROS Compatible con Android 4.3 / iOS 9.0 o superior

Pantalla LED

Bluetooth 4.1 PRECIO 799 euros

Diseño: citius , altius, fortius

Después de la comparativa de patinetes eléctricos y de probar su precedesor el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, cuando desembalé este Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, mi primera impresión fue lo enorme que es.

La realidad es que es apenas pocos centímetros más grande (1.198 x 484 x 1.240 mm vs 1.130 x 430 x 1.180 mm), que se notan poco en la conducción y sí en la comodidad: es ligeramente menos ágil y deportivo, pero resulta más cómodo "al volante", por ejemplo apoyando los pies en una base más ancha.

En cualquier caso estamos ante un patinete tan grande que, si bien cabe perfecto bajo la cama cuando está plegado, exige un poco de dedicación para meterlo en diagonal en el maletero de un Seat León. Lo mismo si lo vas a llevar en brazos: esos 2 kilos y pico extra unido a su voluminosidad hacen que trasladarlo pegado se reduzca a lo mínimo imprescindible y necesario.

Si las nuevas generaciones son cada vez más grandes, el nuevo patinete de Xiaomi, también.

Pero no hay mal que por bien no venga: ya hay un patinete de Xiaomi que aguante más de 100 kg de peso, concretamente 120 kg, una cifra que le permite abrir el mercado y que me atrevo a decir es más acorde con el perfil de los tiempos que corren. Si las nuevas generaciones son cada vez más grandes, el nuevo patinete de Xiaomi, también.

A simple vista quizás no se aprecien muchos cambios, pero haberlos, haylos, aunque sean impercetibles de un vistazo rápido. Xiaomi dio con la receta de los patinetes hace años – no hay mayor prueba y garantía que seguir siendo mainstream en las calles pese a que ya hay competencia muy seria – y ahora se limita a pulir detalles.

Así, este patinete está hecho de un aluminio resistente a la corrosión que se siente duradero y robusto, con un elegante acabado mate que, como ya pasaba en otras ediciones, se raya relativamente rápido al contacto con el candado o con unas llaves.

Freno en la mano izquierda, "gas" en la empuñadura derecha, timbre, luces delantera blanca y trasera roja, pantalla de control en el manillar, pata de cabra... todo esto es idéntico, así que procedemos a listar los principales cambios:

Respecto al Pro 2 ha variado ligeramente el seguro del sistema de plegado, que sigue siendo rapidísimo: la palanca se mantiene, pero si antes el seguro se colocaba girando una pieza de plástico, ahora cuenta con una pestaña deslizante del mismo material del resto que a priori parece más duradero al uso continuado.

Las ruedas pasan de ser neumáticas y 8 y ½ pulgadas a unos neumáticos autosellantes sin cámara de 10" que prometen ser resistentes a los pinchazos mediante el sistema Xiaomi DuraGel. Durante mis semanas de prueba no he tenido problemas con ellos, pero ya os adelanto que ese mayor diámetro me ha resultado más agradable a la hora de conducir por terreno con ciertas irregularidades.

El puerto de carga pasa de ser un agujerito en el que incrustar el cable con su respectivo pin situado bajo la base a un sistema de carga magnética sobre la base, quedando más a la vista y que resulta todavía más fácil y rápido conectar. Lo bueno es que si le damos un pisotón por error al cable o al adaptador, este se suelta sin tirar del patinete.

Conducción y control

Tras sacarlo de la caja, desplegarlo y atornillar el manillar (tornillos y atornillador incluido), solo has de pulsar el botón de encendido para comenzar a usarlo. No obstante y aunque la pantalla del patinete ofrece información sobre la cantidad de batería (solo de forma gráfica), modo de uso y velocidad, es recomendable descargar la aplicación Xiaomi Home (disponible para iOS y para Android) para disfrutar de todas sus virtudes.

¿Y ahora qué? Pues en esencia, más de lo mismo: súbete, enciéndelo y dale un poco de impulso para que entre en acción cuando aprietas el acelerador. Dispone de tres modos de conducción:

Modo peatonal , con un rango de velocidades limitado hasta 5 km/h, útil para que te muevas por zonas donde tengas que ir despacio, por ejemplo en un atasco o zonas abarrotadas y/o estrechas.

Modo estándar hasta 20 km/h. Una forma de estirar la autonomía de la batería al no llevarlo al punto más exigente, puede ser interesante para zonas sin muchas pendientes de subida.

Si la zona está despejada y prefieres apretarle, entonces cambia al Modo deportivo para llegar a 25 km/h. También resulta útil para subir cuestas empinadas al permitirle al patinete alcanzar su máxima potencia.

Una de las novedades de este Xiaomi Electric Scooter 4 Pro es que incluye un motor con 350W de potencia nominal y 700W de máxima, algo más que el anterior Pro. Eso sí, sigue limitado a una velocidad tope de 25 km/h como marca la ley.

Este aumento de potencia le permite subir cuestas con una pendiente de hasta 20 grados como ya hacía el anterior Pro, pero claro, también pesa más y soporta una carga máxima más alta. Este último punto es en la práctica lo más interesante, ya que en la conducción no se aprecia en exceso: en las subidas más pronunciadas de mi ciudad, como la cuesta de la Reina, apretándole al máximo y en modo deportivo, he llegado a los 13 km/h.

Obviamente aquí no solo influye la fuerza del motor, sino también otros factores como mi propio peso, la dirección del viento o pasar de asfalto a gravilla. En cualquier caso se trata de un apunte cualitativo: Pamplona es una ciudad llena de cuestas y durante mis desplazamientos por ella en ningún momento he tenido que bajarme porque el patinete no pudiera conmigo, aunque sí que baja hasta rondar los 10 km/h.

Las suspensiones siguen estando en el debe de esta última entrega de Xiaomi. Es cierto que sus ruedas, al ser de mayor tamaño, soportan mejor las irregularidades del terreno, pero teniendo en cuenta su apellido de Pro y su precio, no sería descabellado esperarlas.

Las suspensiones siguen estando en el "debe" de esta última entrega de Xiaomi

El sistema de frenos sigue siendo efectivo y seguro: es casi inmediato pero no frena en seco, lo que resultaría peligroso en según qué escenarios. Para lograrlo, este patinete combina un sistema de frenos de disco delantero eABS y trasero de doble almohadilla. Además, desde la app, es posible regular la intensidad de recuperación de energía KERS para estirar un poco más la autonomía.

Integra una batería de 12.400 mAh con una autonomía teórica de 55 kilómetros, pero de nuevo, dependerá de circunstancias externas y propias cuánto nos dure. En cualquier caso este apartado me ha sorprendido gratamente, habida cuenta que he conducido la mayor parte del tiempo en modo deportivo y con bastantes cuestas: he superado los 20 km sin gastar ni la mitad de la batería (56%). Así, sin tener especial cuidado, puedes superar los 40 - 45 km por carga.

En cuanto al tiempo de carga, sin ser para echar cohetes, sí que resulta sensiblemente más rápido que el 2 Pro, pasando de aproximadamente 9 horas a unas 6 horas para llegar al 100%. En mi caso la autonomía de este patinete iba sobrada para mis desplazamientos, por lo que lo he cargado una vez a la semana, no representando un problema, pero si dispones de un enchufe cerca, también podrías hacerlo en tu lugar de trabajo.

Esta información, otras estadísticas y otras opciones como por ejemplo activar el control de crucero para mantener la velocidad, bloquear el motor para dificultar el robo, configurar la recuperación de la energía en el frenado o encender la luz trasera puedes hacerlos desde la aplicación, que resulta intuitiva y fácil de usar. Quizás no seas una persona muy tecnológica, pero merece la pena: ten en cuenta que por ejemplo el paso de autonomía de 45 a 55 kilómetros llegó vía actualización OTA.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, la opinión de Xataka

Los patinetes eléctricos se han ganado merecidamente su hueco en las calles por ofrecer una forma de desplazarse cómoda, en la que no sudas (importante si vas a la oficina), ágil, fácil de aparcar y solvente para distancias urbanas. Comparados con las bicicletas eléctricas son además más asequibles e, inherentes a su mayor sencillez, su mantenimiento es menor.

La firma china se llevó el gato al agua ofreciendo un modelo que, sin ser perfecto, sacaba pecho en calidad precio

Entre ellos hay uno que brilla con luz propia: el patinete de Xiaomi. Puede ser el original, el Lite, el Pro o cualquiera de sus posteriores generaciones. La firma china se llevó el gato al agua ofreciendo un modelo que, sin ser perfecto y con margen de mejora, era robusto, funcionaba bien, ofrecía una conducción equilibrada entre lo deportivo y lo urbano y lo mejor, sacaba pecho en calidad precio. Basta echar un ojo a la competencia para constatar que encontrar modelos de similares prestaciones en su rango de precio era una misión compleja. Además, qué mejor aval que ver que sigue siendo el elegido por muchos usuarios que lo sacan cada día a la calle.

Pero la competencia y los usuarios crecen y a Xiaomi le toca renovarse para seguir siendo una referencia. Este Xiaomi Electric Scooter 4 Pro es el modelo para largas distancias – como el anterior Pro – gracias a su gran autonomía, pero lo mejor: es el patinete eléctrico de Xiaomi para personas que pesan más de 100 kg. Y esto no es baladí.

Un modelo con una batería más grande y que ha de ser más voluminoso requiere de un motor a la altura y este Pro lo tiene. La cara B de esa integración de componentes de alto rendimiento y de un diseño más voluminoso es el peso: plegado no resulta compacto y ni agradable de trasladar en brazos.

A efectos prácticos hay dos características más que quien tenga un patinete de Xiaomi probablemente agradezca: tanto su sistema de plegado como sus neumáticos parecen haber evolucionado para mejorar su durabilidad, si bien eso es algo a valorar con el uso continuado, a medio plazo. De lo que no hay dudas es que conducir con unas ruedas más grandes resulta más cómodo ante irregularidades, si bien por el precio actual ya cabría esperar la llegada de suspensiones.

Desde luego, ya no puede decirse que sea un patinete barato

Más de todo tiene una consecuencia directa: su precio se ha disparado. De los 549 euros del Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 799 euros va una generosa subida de precio de 250 euros. Desde luego, ya no puede decirse que sea un patinete barato, aunque sigue siendo interesante de forma global en calidad precio.

Yo lo veo una cuestión de peso. Si pesas más de 100 kg y apuestas por la experiencia y saber hacer de Xiaomi, es tu patinete. Si no es el caso, la generación anterior sigue siendo una opción de lo más conveniente con la que ahorrarte un buen pico.

Este dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.