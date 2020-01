El mejor patinente eléctrico: guía de compra y comparativa

De simples juguetes a vehículos de movilidad urbana que han ido proliferando por nuestras calzadas y aceras en un tiempo récord. Comprar un patinete eléctrico hoy en día es una tarea ardua, no solo por características como el peso soportado, la autonomía o la velocidad punta, sino también por la legislación vigente y la que está por llegar. ¿Cuál es el mejor patinete eléctrico del mercado? Hemos probado seis patinetes eléctricos y estas es nuestra experiencia.

Nuestro recomendado: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Con la vitola de ser el heredero del patinete eléctrico más visto en las calles, el Mi Electric Scooter Pro aterrizó en el mercado manteniendo la esencia del modelo estándar pero con pequeñas pero importantes mejoras respecto al anterior en tres facetas esenciales: diseño, autonomía y potencia. Y son estas las que lo posicionan en el podio.

Gracias a su enorme popularidad, pocos patinetes han sufrido un escrutinio tan exhaustivo a nivel de diseño. Y se nota en pequeñas mejoras como su sistema de cierre, un reposapies más grande y una barra de dirección más gruesa, que en conjunto consiguen un patinete que combina la comodidad y estabilidad para el uso urbano con un toque deportivo. Estamos ante un diseño consolidado que sirve como referencia, y eso se nota echando un vistazo a otros modelos analizados.

Prácticamente todos los patinetes analizados tienen pantalla, pero el panel del Pro es de las que mejor se ve en la luminosidad del día, proporcionando una interfaz ágil para conocer el modo de uso, velocidad o batería. Esta mejora respecto al modelo estándar hace que hace que la app pase a un segundo plano. No obstante, la aplicación de los Xiaomi es la más completa en cuanto a información y funcionalidad, con opciones como el bloqueo o la contraseña.

El Xiaomi Mi Electric Scooter Pro se desmarca del resto por su autonomía, ofreciendo casi 10 kilómetros más que el resto, de modo que es posible hacer más de 35 kilómetros con una conducción urbana totalmente despreocupada. Esto posibilita poder usarlo en largas distancias o cargarlo con menos frecuencia. Eso sí, cargarlo es una tarea más bien para cuando estamos en casa, dado el tiempo que requiere.

Su conducción es fácil y de ello tiene la culpa tanto sus líneas y su estabilidad como las posibilidades de personalización en aspectos como los modos y la frenada. Su conjunto de freno regenerativo y de disco funcionan a la perfección. Por cierto, los patinetes de Xiaomi son los únicos que permiten ajustar la frenada desde la aplicación.

Otro de los puntos fuertes del Xiaomi Mi Electric Scooter Pro es su músculo. Sí, la mayoría de patinetes eléctricos con vocación urbana están limitados a 25 km/h por una cuestión legislativa, pero el Pro es uno de los más potentes y lo notaremos en la salida, adelantamientos y cuestas.

Pero no es perfecto: es voluminoso y el más pesado – consecuencia directa de su gran batería – con casi un kilogramo más que el inmediamentente anterior. Modos en él no se aprecia su contundencia, pero para llevarlo en brazos hay que estar fuerte y/o hacer traslados cortos.

Su precio de 469 euros (PVP de 499 euros) lo coloca entre los modelos más caros, pero dadas sus características, su relación entre prestaciones y coste es elevada, ya que es capaz de competir de tú a tú frente a otros de mayor precio.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro - FBC4015GL - Negro - 25 km/h - 45km de autonomía PVP en PcComponentes 469€ Hoy en Amazon por 506,58€

Nuestro recomendado en calidad precio: Bongo Serie A Connected

A nivel general, el Bongo A Serie Connected siempre ha quedado en la parte alta de nuestra comparativa. En él encontramos un modelo más compacto que la media, entre los más potentes, versátil y completo a nivel de conducción y con una serie de extras muy atractiva.

La propuesta de Cecotec es redonda a nivel de diseño, estando entre los mejores del análisis. Plegarlo es fácil y robusto – con el sistema de los populares modelos de Xiaomi – y mantenerlo cerrado para transportarlo, también. Abierto resulta cómodo de manejar, pero plegado es de los más compactos gracias a elementos como los manguitos "mazinger", capaces de soltarse del manillar para ocupar menos.

El patinete de Cecotec es bonito, ofreciendo una mezcla de líneas deportivas y urbanas. Destaca por su calidad y funcionalidad y la lista de detalles que incluye es larga: reflectantes en las ruedas, una pantalla perfectamente integrada en el centro del manillar que ofrece una interfaz clara e intuitiva, un gancho, el caballete o la aplicación. Pero si hay un elemento disruptivo, esa es su batería extraíble, que nos permite llevarla con nosotros y cargarla.

A nivel de diseño y materiales pocos peros, salvo que la barra de dirección se raya con facilidad.

Otro apartado en el que el Bongo Serie A Connected aprueba con nota es la conducción y el control. Cuenta con un sistema de frenado triple que logra pararlo en seco en muy poca distancia, además de frenos de disco y frenos regenerativos, incluye el clásico freno manual (de los pocos que lo hace) para los que prefieran pisar el guardabarros.

Está limitado a 25 km/h, pero en su interior hay un motor potente que permite subir cuestas y pegar acelerones para adelantar con solvencia, siendo de los más potentes. Con la pantalla podremos controlar tanto la velocidad como la distancia, la batería o el modo, pero siempre podremos recurrir a la aplicación para visualizarlo. En ella hay una función muy útil: la del bloqueo de las ruedas.

Con una conducción normal propia de un escenario urbano alternando velocidades próximas a la limitación de 25 km/h, el Bongo A Serie Connected se queda en unos 22 kilómetros de autonomía, una distancia muy interesante para su uso en ciudades. No obstante, si nos quedamos cortos, siempre podremos extraer la batería y dejarlo cargar unas 5,5 horas hasta completarla.

A pesar de colocarse un peldaño más abajo en cuanto a la aplicación y la autonomía respecto al Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, su buen hacer en todos los aspectos y su precio de 349 euros que lo coloca entre los más asequibles, hacen de este Bongo A Serie Connected una excelente alternativa.

Cecotec Patinete eléctrico Bongo Serie A Connected. Potencia máxima de 700 W, App Smartphone, Batería Intercambiable, autonomía ilimitada Desde 25 km, Ruedas antirreventón de 8,5” Hoy en Amazon por 349,00€

Nuestro recomendado si buscas ligereza: E-Twow Booster S v2

Nuestras guías de compra con comparativa siempre tienen dos "ganadores", pero esta vez hemos incluido una excepción que merece ser explicada.

El E-Twow Booster S v2 destaca sobre el resto por su espíritu deportivo, siendo el modelo más interesante si vamos a usarlo de forma intensiva en un escenario propicio: esto es, una ciudad con un carril bici adecuado o siempre por la calzada.

Las razones para este contexto de uso son varias: por un lado ofrece el sistema de plegado más robusto, lo que lo hace ideal para plegarlo y desplegarlo con frecuencia. Además, sus ruedas son macizas y de 8", muy duraderas para uso continuado en asfalto, pero que sufren más ante desniveles y bordillos propios de las aceras.

Asimismo cabe destacar la potencia. El E-Twow Booster S v2 dispone de un motor capaz de "arrancar" sin necesidad de impulso, logrando alcanzar la velocidad a la que está limitado en un tiempo muy escaso. Aquí también ayuda su apuesta por la ligereza y el minimalismo, renunciando a la pata de cabra para lograr un patinete que no llega a los 11 kilogramos de peso fabricado en Aluminio 6061 T6 de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.

Su combinación de potencia y su autonomía de 30 kilómetros refuerzan su candidatura para aquellos que busquen un patinete para largas distancias y uso muy frecuente.

Ya hemos visto que es un patinete "a prueba de plegado" por su mecanismo, pero además la labor de compactación de la marca es notable: los manguitos del manillar pueden plegarse y es regulable en altura, un punto que juega a favor de la comodidad. Asimismo, el reposapies y su manillar son más estrechos que el resto, por lo que la postura es ligeramente menos relajada que en otros modelos. Pero en conjunto, plegado es cómodo, pero desplegado, también.

En este sentido, la pantalla a color es intuitiva y se maneja rápidamente mediante la disposición de botones en el frontal. Eso sí, lo que ves es lo que hay, porque carece de aplicación.

Al margen de sus ruedas, más pequeñas de lo normal, y la ausencia de aplicación, su gran hándicap es el precio: 649 euros, situándolo por encima del resto y en algunos casos, duplicando su valor. No obstante, dentro del contexto de uso explicado, estamos ante una buena inversión.

Breves apuntes sobre legislación

Antes de comprar un patinete eléctrico es fundamental tener claro saber qué normas y obligaciones debemos cumplir. A falta de que la DGT lance una normativa que unifique criterios, la potestad de los patinetes eléctricos queda en cada ayuntamiento. Si se asimilan a ciclos y bicicletas, se aplica lo dispuesto en la legislación de tráfico. Si no, se podría autorizar su uso por las aceras, zonas peatonales, parques o paseos.

En caso de no existir una reglamentación específica en nuestro municipio, el artículo 121.4 del Reglamento General de Circulación detalla:

Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de éstas que les estén especialmente destinadas, y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.

Aunque la instrucción 16.V-124 de la DGT sirve de base para clasificar los patinetes en tipos A, B y C, la potestad sobre los patinetes eléctricos recae en cada ayuntamiento.

El tipo A no llega a 20km/h e incluye los patinetes de juguete, que no superan los 6km/h. En este caso, no pueden circular por la calzada en la mayoría de municipios, quedando limitados a los carriles bici.

El más común es el de tipo B , que alcanza una velocidad tope de 30km/h y pesa menos de 50 kg. Por el momento, para este tipo no es necesario seguro ni matrícula.

El tipo C es asimilables a los vehículos L1e según la DGT, por lo que en el futuro se podría exigir a sus conductores seguro, matriculación y pasar ITV y la correspondiente homologación.

No obstante, la DGT prepara un proyecto para definir los MVP como:

"Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h".

La clave está en que la mayoría de los patinetes eléctricos del mercado se engloban dentro del tipo B, pero algunos ofrecen una velocidad que supera esos 25 Km/h, generalmente aquellos que integran motores potentes que superan los 500W y tienen capacidad para alcanzar velocidades de 40 - 45 km/h – aunque estén capados para evitar superar ese tope –. En este sentido no hay problema, ya que aunque suele citarse los 250W como límite, la normativa de la DGT solo tendrá en cuenta la velocidad máxima. A partir de aquí, cada fabricante ha tomado las decisiones pertinentes para acotar esa cifra.

Cómo elegir un patinete eléctrico

Velocidad y potencia . En el mercado encontramos desde los patinetes de juguete que alcanzan los 6km/h a modelos que llegan a los 45 km/h, no obstante lo más común para espacios urbanos son los que rondan los 25 km/h. Aquellos con motores más potentes tienen un precio más elevado, pero a cambio tienen más potencial para comportarse mejor ante cuestas o conductores de envergadura.

Peso y dimensiones del patinete . Si bien es cierto que usaremos el patinete desplegado, habrá situaciones en las que tengamos que plegarlo y trasladarlo a mano o guardarlo. En este sentido, es interesante que sea lo más ligero y compacto posible. Normalmente, el combo potencia y ligereza suele implicar mayor coste.

Siguiendo con el punto anterior, también nos fijaremos en la forma de pliegue: nos interesa que su sistema de plegado sea rápido y robusto , de modo que no se abra por error. Asimismo, es deseable que este mecanismo tenga un ciclo de usos alto.

La autonomía nos permite saber cuántos kilómetros será capaz de recorrer con una sola carga. Si bien los fabricantes ofrecen datos orientativos, estos difieren enormemente de la realidad en función de aspectos como el peso del conductor, el desnivel, el tipo de conducción, entre otras. En este sentido, mejor apostar por aquellos que cubran sobradamente la distancia que tengamos previsto recorrer. También nos interesa saber el tiempo de carga y si la batería es extraible, algo muy cómodo si queremos dejar el patinete "aparcado" y llevarnos la pila a cargar.

Control y conducción . Un patinete eléctrico es mucho más que poner las manos en el manillar e impulsarlo con una pierna. En este sentido, la disposición y forma del acelerador y el freno, los modos de conducción, la estabilidad, la forma de visualización de datos como la batería restante o la velocidad difieren de un modelo a otro. En general, todos vienen con un

En un patinete eléctrico nosotros formamos parte de la carrocería, por lo que es vital apostar por modelos que cuiden los elementos de seguridad. No solo el sistema de frenado o la iluminación, sino también la calidad y resistencia de los materiales.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en nuestra experiencia probando y analizando todo tipo de dispositivos a lo largo de nuestra trayectoria. Para esta guía de compra con comparativa del mejor patinete eléctrico hemos elegido seis modelos que hemos estado probando durante varias semanas.

A la hora de elegir los candidatos hemos seleccionado una combinación de modelos populares como los más actuales de las principales marcas, y que todos ellos sean de tipo B. Somos conscientes de que el boom de los patinetes eléctricos ha derivado en una amplia oferta de marcas, modelos y especificaciones y, en este sentido, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. No obstante, hemos apostado por ofrecer diversidad en cuanto a potencia y autonomía y analizar nuestra experiencia en función de la relación entre prestaciones y precio desde un punto de vista global. Los elegidos han sido: Xiaomi Mi Electric Scooter, Gotrax GXL, Cecotec Bongo Serie A Connected, Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, Smartgyro Baggio 8 V2 y E-Twow Booster S v2.

En todos los casos, tras extraerlos de sus respectivas cajas y montarlos – en caso de que fuera necesario – hemos procedido a cargarlos por completo e instalar sus respectivas apps, si era el caso. Todos los patinetes se encontraban en estado óptimo a la hora de realizar el análisis, en este sentido, es muy recomendable realizar el mantenimiento pertinente para exprimir las características de estos, como puede ser la velocidad, autonomía y frenado.

Un par de premisas a tener en cuenta. Aunque con la misma conductora y con unas rutinas y desplazamientos similares, lo que nos ha permitido comparar las autonomías de cada modelo de forma aproximada, no ha sido posible reproducir las situaciones en el estado ideal. O lo que es lo mismo: haber probado los seis patinetes de 100 a 0% de batería en un recinto cerrado siguiendo siempre el mismo recorrido y con las mismas condiciones.

Asimismo, en mi tiempo probando los patinetes he conducido con prudencia por aceras y carriles bici, llevándolos a su velocidad máxima en espacios amplios donde no se comprometía la seguridad de los viandantes. No he probado a hacer piruetas y me he bajado cuando tenía que subir bordillos.

Para nuestros análisis hemos empleado cada patinete como nuestro vehículo particular durante una semana, evaluando cómo es la conducción (maniobras, frenado y aceleración), su autonomía, qué tal se comportan en los desniveles, su plegado y transporte a mano, aplicación (si la hubiera), entre otros. Esto nos ha permitido evaluar qué experiencia ofrecen, pero no valorar cómo es el deterioro a lo largo del tiempo.

Tabla especificaciones técnicas

Gotrax GXL v2 Xiaomi Mi Scooter Pro Xiaomi Mi Scooter Cecotec Serie A Connected SmartGyro Xtreme Baggio 8 Black V2.0 E-Twow Booster S v2 Dimensiones 112 x 42,5 x 40 cm / plegado:110 x 42,5 x 112 plegado 118 x 113 / plegado: 49 x 108 cm 114 x 108 cm / plegado: 49 x 108 cm 114 x 42,5 x 108 cm / plegado: 46 x 42,5 x 108 cm 111,5 x 56 x 113 cm / plegado: 111 x 56 x 48,5 cm 107 a 116cm x 94 x 13,5 cm / plegado: 33 cm x 94 x 13,5 cm Peso 12 Kg 14,2 Kg 12,5 Kg 13,5 kg 13,2 Kg 10,8 kg Potencia Nominal / Max 250 W/ - 300 W/ 600 W 250 W/ - 350 W/700 W - - / 500W Batería 36 V, 6.400 mAh, no extraíble, tiempo de carga de aproximadamente 4 horas 12800 mAh. 474Wh. Tiempo de carga de 8 - 9 horas 280Wh 6.400W (36V). Tiempo carga 4 - 5 horas. Extraible Batería de litio de 7.8 Ah. Tiempo carga 4 - 5 horas Litio Ion 36V - 8,7 Ah. Tiempo carga 2 -3 horas Carga máxima 100 Kg 100 Kg 100 Kg - 120 kg 110 kg Ruedas 8,5" con cámara de aire 8,5" con cámara de aire 8,5" con cámara de aire 8,5" con cámara de aire 8,5" con cámara de aire 8" tubeless Autonomía hasta 20 km hasta 45 km hasta 30 km hasta 25 km hasta 25 km hasta 30 km Velocidad máxima 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h* Modos hasta 15 km/h / hasta 25 km/h Eco (15 km/h) /Estándar / Sport (25 km/h) Eco (18 km/h) /Normal (25 km/h) Eco, Confort y Sport (25 km/h) 1 (10 km/h)/ 2 (15km/h) / 3 (25 km/h) L1 (6 km/h) /L2 (12 km/h) / L3 (20 km/h)/ L4 (25 km/h) /L5 (30 km/h) Sistema de frenado Eléctrico regenerativo + mecánico de pedal Freno de disco + Freno regenerativo Freno de disco + Freno regenerativo freno de disco + eléctrico regenerativo + manual trasero Freno de disco Eléctrico regenerativo Pantalla Sí Sí No Sí Sí Sí ¿App? No Sí Sí Sí Sí No Extras Caballete, tecnología KERS frenada regenerativa, Caballete, tecnología KERS frenada regenerativa, IP 54, velocidad de crucero Caballete, tecnología KERS frenada regenerativa, resistencia IP54, velocidad de crucero Caballete, triple sistema de frenado, velocidad de crucero Caballete resistencia al agua IPX4 tecnología KERS frenada regenerativa, control de velocidad crucero Precio 399 euros en El Corte Inglés 499 euros 379 euros 349 euros 310 euros 649 euros

*Limitado mediante software para adecuarse a la normativa de cada país. Además es posible solicitar a E-Twow un certificado de seguimiento de la normativa con el número de serie.

Diseño y materiales

Más allá de la subjetividad de la estética, a la hora de elegir un patinete eléctrico el diseño se torna fundamental: si resulta cómodo a la hora de conducirlo o llevarlo plegado, cómo es la disposición del acelerador y el freno, lo robusto y ágil del mecanismo de plegado, qué elementos de visibilidad dispone, si cuenta con pantalla, entre otros.

Destaca el toque retro del Smartgyro Baggio 8 V2

En cuanto a su apariencia, destaca por su toque retro del Smartgyro Baggio 8 V2, gracias a sus manguitos marrones emulando el cuero y la forma de su faro delantero. No obstante, es un patinete grande y contundente que evoca en sus líneas la sensación de "patinete de paseo".

En el otro lado de la balanza se encuentra la propuesta claramente deportiva del E-Twow Booster S v2, que además es el más compacto y ligero de todos ellos. Los Xiaomi ofrecen un equilibrio entre las líneas deportivas y la comodidad de una base amplia, si bien el modelo Pro es más alto, más ancho y contundente en el peso. Similares en esa propuesta híbrida a caballo entre lo urbano y lo deportivo, los modelos de Cecotec y Gotrax, con unas barras de dirección bastante gruesas.

Todos los patinetes eléctricos analizados cuentan con cuadro de aluminio con algunas piezas de plástico y otras en acero inoxidable. Salvo el E-Twow, todos tienen un acabado mate muy atractivo pero que es moderadamente susceptible de deteriorarse al golpearse o arañarse. No obstante, la calidad de los materiales es buena, si bien el diseño de ciertos elementos soportan mejor el uso y desgaste continuado. Vamos a repasar algunas de esas piezas clave.

Sistema de plegado

E-Twow Booster S2, el modelo más robusto y compacto para plegar

Una de las partes más críticas de un patinete es su sistema de plegado - desplegado. Y es que si vamos a usarlo con frecuencia, estarán sujetos a un gran desgaste. El mecanismo más robusto y resistente es el de E-Twow, con una pieza cilíndrica metálica que se expande y hace tope en dos cavidades, de modo que plegarlo involuntariamente es muy complicado. Eso sí, tiene truco a la hora de accionarlo: hay que pisar el pedal e inclinar hacia delante el manillar para soltarlo.

Un peldaño más abajo, los modelos de Xiaomi y Cecotec disponen de una palanca metálica en la parte interior que tendremos que tirar hacia arriba y fijarla con una pieza de plástico que actúa como seguro. Aunque se trata de un cierre firme, se echa en falta que haga un clic el sistema de seguridad, Además, a la larga podría dar problemas de holgura.

Los patinetes de Xiaomi y Cecotec emplean una palanca, similar a las de las bicis plegables

El mecanismo de pliegue del patinete de Gotrax consiste en una gran bisagra muy cómoda, pero que a veces baila. En el caso del Smartgyro, el sistema de plegado es de metal y plástico, muy robousto pero muy duro en la práctica ya que se requiere mucha fuerza para cerrarlo.

La "bisagra" que pliega el patinete Gotrax es fácil de usar, pero a veces provoca que el mecanismo "baile" un poco.

Respecto a su forma y tamaño plegados, las dimensiones de los modelos de Cecotec y E-Twow juegan a su favor, ya que son los más pequeños. Si además tenemos en cuenta el diseño cuando están recogidos, el Gotrax GXL y el E-Twow salen "vencedores" por la forma que adquieren.

Sistema de cierre

El sistema de cierre de Cecotec es de los más seguros

Y si lo plegamos, es probable que queramos trasladarlo con la mano. Aquí destacamos nuevamente los sistemas de E-Twow y Cecotec, que sujetan el manillar mediante sistema que combina un gancho y una hendidura en el guardabarros trasero. Similar es el sistema de Gotrax, combinando el gancho del manillar con una pieza de plástico externa más susceptible de soltarse por error.

Los Xiaomi se valen de una pieza del timbre y una protuberancia del guardabarros, con el Pro levemente mejorado gracias a leves modificaciones en las piezas que lo conforman, de modo que se engancha mejor. En el caso del modelo de Smartgyro, el mecanismo es parecido a los Xiaomi, pero la contundencia del manillar provoca que se abra de vez en cuando.

Manillar: controles, pantalla, timbre

Un apunte que mejora notablemente el traslado: los patinetes de E-Twow y Cecotec disponen de un manillar de tipo "mazinger", que permite extraer los manguitos para que ocupe menos espacio y esto es algo de agradecer si tienes poco espacio o tu maletero es pequeño.

Seguimos repasando los manillares y nos encontramos dos piezas fundamentales para en un patinete eléctrico: el freno y el acelerador. En todos ellos el acelerador es una palanca que giraremos hacia abajo para "darle gas" situada a la derecha. Pero el sistema varía para el freno: mientras que los de E-Twow y Gotrax también emplean una palanca, el resto se vale de la clásica maneta como el de las bicicletas. Consideramos que este sistema es más intuitivo a la hora de frenar progresivamente y además nos permite jugar con la sierga para ajustar la frenada.

En todos los patinetes encontramos el utilísimo timbre pero, mientras que en el de E-Twow es electrónico – tendremos que tenerlo encendido y pulsar un botón – en el resto se trata del timbre mecánico de toda la vida. Minimalismo estético aparte, consideramos que tener el timbre mecánico nos permite accionarlo incluso si andamos con el patinete apagado.

Pantalla Smartgyro Xtreme Baggio 8 Black V2

Más adelante hablaremos de las aplicaciones, si es que las hay, pero cuando estamos en marcha lo que mejor nos viene es mirar una pantalla. Salvo el Xiaomi Mi electric Scooter que carece de esta, el resto se vale de un panel para indicar datos como batería, modo de conducción o velocidad. Es cierto que el modelo más sencillo de Xiaomi emplea 4 luces LED y un botón para manejarlo, pero es más cómodo tenerlo a golpe de vistazo.

La experiencia que ofrecen las pantallas de los patinetes es en general buena, con números grandes e iconografía clara y unas dimensiones equilibradas entre lo compacto y lo funcional. Eso sí, en escenarios de alta luminosidad como los de un día soleado, la del Smartgyro se ve algo peor: y es que todas tienen fondo oscuro, pero mientras que el resto apuesta por colores y tonos claros, el Baggio usa un azul oscuro brillante más difícil de ver en esta situación. Pero nada traumático.

Batería

Si estos patinetes son eléctricos es gracias a la combinación de motor y batería para alimentarlo. A nivel de diseño, nos interesa que las baterías sean lo más ligeras y compactas posible – aunque desgraciadamente son dos parámetros que se contraponen a una mayor capacidad –, de modo que minimicen su influencia en el peso total. También es deseable que su ubicación le permita estar a salvo de posibles golpes e inclemencias del clima al mismo tiempo que no altere la estabilidad del patinete. Finalmente, es interesante que sean extraíbles, de modo que nos las podamos llevar, bien por seguridad o para cargarlas, o sustituir fácilmente. Las estrategias que adoptan los fabricantes son muy diferentes.

Los modelos de Xiaomi y el Smartgyro tienen la batería integrada en la base, un lugar que logra cargar el peso en la parte inferior del patinete, confiriéndole una gran estabilidad. A cambio, está más expuestos a golpes y a salpicaduras, esto último es especialmente flagrante en el caso del Baggio, que tiene el puerto de carga sin protección, expuesto a que pasando por un charco pueda entrarle agua. En los de Xiaomi para cargarlos tendremos que soltar con la mano una pieza de plástico. No son extraíbles.

Los modelos de Cecotec y de Gotrax guardan la batería en la parte alta del manillar, razón por la que su tubo es bastante grueso, algo que ayuda por un lado a protegerla y por otro contribuye a una distribución de peso más uniforme para minimizar el impacto en la estabilidad de colocar un componente tan pesado en la parte superior. Como parte buena, es más difícil que se moje o sufra golpes (a no ser que nos caigamos completamente). Mientras que la de Gotrax se carga soltando una pieza de plástico con la mano (hay dos tornillos que permitirían extraerla), la batería del Serie A Connected es extraíble, así que nos la podemos llevar y cargarla cómodamente en casa .

No es una porra, es la batería del Conga Bongo Serie A Connected

Terminamos con la batería del Booster S v2 de E-Twow, situada en la base del tubo del manillar, justo encima de la rueda. Este lugar ofrece una exposición a impactos y salpicaduras menor que en la base y sigue manteniendo el punto de equilibrio del patinete en la parte inferior, muy bueno a nivel de estabilidad. Dispone de una pieza de plástico que deberemos soltar con la mano para cargarla. Para extraer la batería es necesario soltar cuatro tornillos que se encuentran a la vista. Es de destacar lo compacta que es la batería.

Estructura: iluminación, ruedas, amortiguadores, caballete...

Absolutamente todos los patinetes disponen de una luz delantera, la clásica luz roja de freno que se ilumina al accionarlo y algunos elementos reflectantes en su cuerpo y/o base. Mientras que las luces de freno y los reflectantes tienen como objetivo ser vistos tanto por peatones como por otros vehículos, la luz frontal nos permite ver lo que hay delante. Hemos dicho que todos la llevan, pero no todos alumbran igual: aquí destacan los potentes faros del Smartgyro y del E-Twow, con 4 y 6 LEDs respectivamente frente al punto de luz que ofrece el resto.

Nos vamos rodando hasta las ruedas: con la excepción del E-Twow que las tiene de 8", el resto emplea ruedas de 8,5". En este sentido, unas ruedas de mayor diámetro soportan mejor desniveles frecuentes como agujeros, baches o bordillos, pero es el "precio a pagar" por un modelo más compacto y manejable cuando está plegado. Si vamos a emplearlo íntegramente en carril bici o carretera, no se aprecia la diferencia de diámetro, pero si alternamos aceras con calzadas y carriles bici, sí que resulta más cómodo que las ruedas sean más grandes. Además, encontrar recambios es más fácil al ser el tamaño predominante.

Salvo el modelo de E-Twow, todas emplean ruedas neumáticas, por lo que podremos ajustar la cantidad de aire y así ofrecer cierta amortiguación frente a las irregularidades del terreno, aunque a cambio están expuestas a pinchazos y mayor mantenimiento. Para compensar su menor tamaño y que sean macizas, el patinete de E-Twow viene con amortiguador delantero.

Salvo el patinete de E-Twow, todos vienen con pata de cabra para dejar el patinete erguido. Esta ausencia la palía con un original sistema que deja el patinete de pie al soltar el mecanismo de pliegue. Eso sí, dejando la base del patinete apoyado en el suelo, algo que aumenta su deterioro.

El Gotrax GXL cuenta con un pedal trasero que permite frenar sin apenas cambiar nuestra posición

Hablemos ahora de la estructura de freno: en todos los patinetes vamos a encontrarnos con la opción de frenar con la mano y solo en los de Gotrax y Cecotec la posibilidad de accionar el clásico freno mecánico trasero. Pero mientras que en el Bongo Serie A Connected tendremos que pisar el guardabarros como toda la vida, en el Gotrax GXL está situado en la base, todo un acierto para aquellos que no se manejan muy bien conduciendo, ya que tienen que desplazar menos el pie y por ende, minimizar el riesgo de desequilibrarse.

Otro detalle más que puede resultarnos útil: los patinetes de Gotrax, Cecotec y E-Twow llevan un gancho en el tubo del manillar, lo que abre las puertas a que podamos colgar por ejemplo una bolsa. Sí, es muy funcional, pero mucho cuidado con la estabilidad.

Conducción y control

Para usar un patinete eléctrico no hace falta más que cargarlo, pulsar el botón de encendido y echar a andar... en ese momento accionaremos la palanca del acelerador y ya podremos aprovechar la potencia del motor. A partir de aquí, comienzan las diferencias. Dejaremos para el final las aplicaciones, ya que durante la conducción no podemos recurrir al móvil.

En el apartado de diseño he hablado de aspectos como la estabilidad o las ruedas pero, a la hora de la verdad y con una conducción normal, no se aprecian grandes diferencias manejándolos. Modelos como Xiaomi Mi Electric Scooter y el E-Twow se sienten más deportivos a la hora de maniobrar, pero nada abismal. Quizás en un contexto competitivo la ligereza y minimalismo del E-Twow marque la diferencia, pero no he tenido problemas de pérdida de equilibrio en ninguno ni cuando rondaba los 20km/h. Todos son cómodos y se conducen con facilidad, incluso aunque no tengas mucho equilibrio.

Pantalla del Xiaomi Mi Electric Scooter Pro en modo Sport

Todos los modelos probados disponen de varios modos de conducción – o lo que es lo mismo, límites de velocidad – en general los modos "ECO" ofrecen maximizar la batería a costa de alcanzar velocidades más bajas, los deportivos permiten exprimir al máximo la potencia del motor y en el medio encontramos un modo de conducción que combina autonomía y velocidad. Los modelos más sencillos en este sentido son el Xiaomi Mi Electric Scooter y el Gotrax GXL con solo dos modos, que en la práctica resultan suficiente.

Es recomendable usar el modo más restrictivo cuando nos estamos habituando al patinete y en zonas restringidas, pero una vez nos manejamos bien, merece la pena apostar por los modos que nos permiten alcanzar los 25 km/h... más que nada porque aunque no lleguemos a esa celeridad, habrá situaciones en las que requiramos más potencia, como para adelantar o en cuestas.

Todos los modelos salvo el E-Twow nos permiten saltar de un modo a otro en conducción, simplemente con una doble pulsación. Para el Booster S se requiere apagar la pantalla, mantener la palanca de freno pulsada e ir saltando entre L1-L2-L3-L4 y L5 hasta dar con el límite que deseemos y pulsar "SET". Creemos que es interesante que se puedan establecer los límites en marcha y para muestra, la imagen que está encima de este párrafo: superar los 10km/h es extremadamente habitual en un patinete, por lo que si ponemos ese limitador, nos evitaremos disgustos.

En este sentido, se agradece la pantalla que encontramos en todos los modelos salvo en el Xiaomi Mi Electric Scooter, ya que nos indica en todo momento aspectos como la velocidad, el modo, la batería o los kilómetros que hemos realizado. No obstante, tampoco es imprescindible: el sistema de luces LED del patinete más sencillo de Xiaomi sirve para indicar cualitativamente el nivel de batería y el modo. La pantalla que más información proporciona es la del E-Twow, con velocidad, km, temperatura, porcentaje de carga de batería, alumbrado de faros.

Respecto a la velocidad máxima que pueden alcanzar, todos los patinetes que estamos probando están "capados" a 25 km/h. Ahora bien, estas velocidades varían enormemente en función de factores externos como el terreno, el peso del conductor o la dirección del viento. Si nuestra idea es apostar por un patinete que nos permita llevar altas velocidades de forma sostenida, hay modelos que lo hacen con más facilidad como el de E-Twow.

De esa velocidad punta y poderío para mantenerla procede de la combinación de la potencia del motor y su peso. Con los seis patinetes podemos acelerar, pero la diferencia entre el tiempo requerido y la fuerza proporcionada es notable, algo que se aprecia en adelantamientos o en cuestas. En este sentido, destaca bastante el patinete de E-Twow, siendo incluso capaz de acelerar sin necesidad de impulso y permite mantener velocidades que rondan los 20km/h incluso en cuestas. El modelo Pro de Xiaomi y el Bongo Serie A Connected de Cecotec ofrece un rendimiento muy alto también.

Detalle de frenos de disco de los patinentes de Xiaomi

En la tabla de especificaciones puedes ver los tipos de frenado de cada modelo, si bien sobre el papel destaca el de Cecotec por sus tres mecanismos: freno de disco, eléctrico y freno manual trasero. Como hemos visto en el apartado de diseño, tanto Gotrax como Cecotec mantienen el sistema de frenado de toda la vida consistente en pisar el guardabarros – o del pedal de la base en el caso del Gotrax –, pero teniendo en cuenta las velocidades que pueden alcanzar los patinetes eléctricos, es preferible apostar por el freno del manillar y no cambiar de postura durante la conducción, aunque la conjunción de los dos ofrece un frenado más drástico que puede resultar interesante en ciertas situaciones.

Como he explicado en el apartado de diseño, prefiero la sensación que me da el frenado con la maneta – presente en todos salvo E-Twow y Gotrax – en lugar de la palanca, ya que es un recorrido que me resulta más habitual y me permite dosificarlo mejor. Aún así, el frenado de los seis patinetes probados funciona muy bien, logrando detener el patinete en un par de metros.

Dos aspectos interesantes sobre frenado: Los dos modelos de Xiaomi, Gotrax GXL y el E-Twow disponen de un sistema de freno regenerativo que permite recuperar la energía cinética para prolongar la autonomía, si bien tampoco es algo que se note demasiado. Y una característica que sí que se nota: Xiaomi permite ajustar la intensidad de frenado desde la app, lo que nos abre la posibilidad de apurarlo por ejemplo para que tenga la capacidad de frenar en seco.

La app de los Xiaomi Mi Electric Scooter y Scooter Pro es la mejor por su interfaz y opciones

El patinete E-Twow Booster S y el Gotrax GXL carecen de aplicación, por lo que su manejo se restringe a lo que nos encontramos en el manillar, esencialmente nivel de batería, modo, distancia recorrida y velocidad. Pero en el resto hay una aplicación. En el tiempo en el que los he probado no he sentido la necesidad de usar las apps, pero hay que reconocer que tienen ciertas funciones interesantes. Por ejemplo, la de Smartgyro nos permite ver la ruta que hemos seguido en un mapa. Tanto la de Cecotec como los Xiaomi cuentan con una función de bloqueo que evita que las ruedas giren, de modo que pueda disuadir en cierto modo de un robo

La mejor con diferencia es la de los Xiaomi – Mi Home, la app global de Xiaomi –, ya que permite configurar aspectos como la intensidad de recuperación de energía, poner una contraseña, activar la velocidad de crucero, dejar la luz de freno continuamente encendida o visualizar las estadísticas.

Autonomía

En la tabla de especificaciones encontramos que el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro se sitúa como líder en este apartado con 40 km y, en el otro lado de la balanza, el Gotrax GXL con 20 kilómetros, en ambos casos sobre el papel. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos aportados por los fabricantes son muy optimistas, en tanto en cuanto aunque son reales, se realizan en condiciones que permitan obtener los resultados más favorables, pero que distan de su comportamiento real.

Además de a la capacidad de la batería, la autonomía está ligada intrínsecamente a la forma de conducir nuestro patinete y en nuestro caso la conductora ha sido siempre la misma. Por intentar homogeneizar los resultados, durante nuestras pruebas hemos configurado los patinetes con los modos que nos permiten alcanzar los 25 km/h, lo que no significa necesariamente que hayan ido siempre a esa velocidad. Como hemos indicado previamente, nuestra experiencia de uso en este sentido es una aproximación, usando cada patinete durante una semana para realizar mis trayectorias habituales. No obstante, factores como el clima o la trayectoria seguida pueden variar.

Y en la práctica se ha cumplido lo que vaticinaban las especificaciones: el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro ha sido el único que nos ha permitido estar toda la semana sin cargarlo, mientras que el Xiaomi Electric Scooter y el E-Twow Booster S2 han aguantado 4 días completos. Los Smartgyro Xtreme Baggio 8 Black v 2.0 y Cecotec se me han quedado secos durante el cuarto día. Respecto al Gotrax GXL, me quedé sin batería durante el tercer día.

El cargador del Gotrax GXL es el más pequeño con diferencia

Las cifras de autonomía son muy importantes en función del uso que vayamos a darle, pero también lo es el tiempo de carga. Y es que quizás queramos cargarlo en el trabajo... si es que nos permiten subirlo. En este sentido, con la batería extraíble del Bongo A Serie Connected, no tendremos ese problema, ya que podremos llevarla con nosotros.

El más rápido es el de E-Twow, que lo hace en algo menos de 4 horas. Algo más necesita el patinete de Gotrax, superando las 4 horas pero con un cargador compacto y ligerísimo. Los Xiaomi Mi Electric Scooter, SmartGyro Xtreme Baggio 8 Black V2.0 y Bongo Serie A Connected requieren de algo más de 5 horas. Finalmente el modelo Pro de Xiaomi, que supera las 8 horas.

Mejor patinete eléctrico: los candidatos

Xiaomi Mi Electric Scooter LO MEJOR Genial en relación calidad precio en cuanto a autonomía, diseño y rendimiento. LO PEOR Sin pantalla para visualizar datos en movimiento. Además solo dispone de dos modos de conducción PRECIO 345 euros

Gotrax GXL LO MEJOR Buscas un modelo sencillo, muy fácil de plegar, con pantalla y un sistema de plegado múy y rápido y cómodo LO PEOR Si lo quieres para distancias largas y quieres ir rápido. No tiene aplicación para visualizar estadísticas PRECIO 349 euros

Cecotec Bongo Serie A Connected LO MEJOR Diseño cuidado y con detalles, muy compacto plegado, buen sistema de cierre, con aplicación y pantalla intuitivas, potente y su batería es extraíble LO PEOR Se raya con facilidad y su aplicación es una redundancia de la pantalla PRECIO 349 euros

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro LO MEJOR Gran autonomía, diseño y potencia. Con pantalla y tres modos de conducción. LO PEOR Es más pesado que la versión estándar. Precio elevado PRECIO 469 euros

Smartgyro Xtreme Baggio 8 V2 LO MEJOR Diseño atractivo con un toque retro, pantalla grande y gran foco LO PEOR Se siente más pesado en conducción que otros modelos, el sistema de plegado va muy duro PRECIO 310 euros

E-Twow Booster S v2 LO MEJOR Si buscas un modelo para uso intensivo que sea ligero y compacto tanto plegado como desplegado, manejo muy ágil para conducción agresiva, muy potente. LO PEOR Precio elevado. Sin caballete ni aplicación PRECIO 649 euros

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.