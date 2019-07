Xiaomi Mi Scooter Pro, análisis: pequeñas mejoras que marcan la diferencia

El primer patinete eléctrico de Xiaomi, conocido como Mijia M365 o Mi Electric Scooter ya nos pareció una de las mejores opciones del mercado. Y con su nuevo modelo, el Mi Electric Scooter Pro, busca renovar uno de sus productos estrella mejorando pequeños detalles, que, como veremos, marcan la diferencia.

En Xataka lo hemos podido poner a prueba, viendo qué ha cambiado de una generación a otra y si realmente se nota en el uso cotidiano:

Xiaomi Mi Scooter Pro, especificaciones técnicas

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Velocidad Hasta 25km/h

Eco: 15km/h Autonomía Hasta 45 km Protección IP 54 Potencia 300 W Peso 14.2 kg Batería 12800 mAh

474Wh

500 ciclos hasta al menos el 70% de la capacidad Tiempo de carga 8-9 horas Sistema de frenos Antibloqueo E-ABS

Diámetro 120mm Soporte Hasta 100 kg

Altura entre 120-200 cm Precio 499 euros

Diseño continuista

Algo que ya funcionaba en el primer modelo de la marca era el diseño, un aspecto que prácticamente no han modificado. Un diseño simple, con aleación de aluminio, que no dista en prácticamente ningún punto respecto al anterior modelo, excepto por el peso, pasando de los 12,5 kg de la Mi Scooter Pro, a los 14,5 kg de la Mi Scooter Pro, algo que se ve completamente justificado por su mayor batería. Y, por otra parte, la pantalla ubicada en el manillar del patinete, que nos ofrecerá información de la velocidad, batería y los diferentes modos de marcha que estemos utilizando.

En el manillar, además, nos encontramos la bocina, el freno de disco, que únicamente frenará la rueda trasera de la scooter, el acelerador y el botón de encendido, que servirá tanto para cambiar de modo de conducción (con doble pulsación), encender el flash (triple pulsación) o apagar el monopatín (pulsación larga).

A la hora de transportar el vehículo en mano notamos que es algo más incómodo que el modelo anterior, debido a ese aumento de peso, que nos hará sufrir algo más a la hora de tener que llevar el patinete a pulso. El sistema para llevarlo de este modo, eso sí, es el mismo que su antecesor. Contamos con una manivela en la parte inferior del manillar, que junto al seguro (de plastico), nos dará la opción de plegar el agarre de la Mi Scooter Pro. Este, en cuanto empiezas a montar a más velocidad, es un sistema que transmite seguridad, al no transmitir ninguna vibración inesperada.

Y claro, parte de esta estabilidad o seguridad que nos transmite el monopatín, se debe a su peso. Cosa que se le atribuye, en gran parte, a su batería, ubicada en la parte inferior de la scooter, bien protegida, tanto por aleación de aluminio, como por una capa de goma rugosa (igual que el manillar), en la parte en la que mantendremos nuestros pies al conducir. Para poder cargar dicha batería, nos incluyen un cargador con puerto propietario, que se asemeja a los cargadores de los ordenadores portátiles, algo aparatosos para lo que estamos acostumbrados.

Cabe mencionar que la Mi Scooter Pro cuenta con protección a salpicaduras IP45 (incluido el módulo de la batería), con lo cual, tanto al lavar el dispositivo como al usarlo en condiciones de lluvia, no tendremos de qué preocuparnos.

En las ruedas del vehículo (de 8 y ½ pulgadas), idénticas al modelo anterior (de cámara), nos encontramos con guardabarros en ambos neumáticos, unas luces especiales para poder ser vistos al conducir de noche y un enganche en la rueda trasera para poder enganchar el manillar al plegar. Además, contamos con dos sistemas de freno. Por una parte el de motor, que funciona en modo de dínamo para recuperar energía y del cual podremos modificar la intensidad desde la aplicación, algo que notaremos mucho sobretodo al conducir a gran velocidad y frenar en semáforos. Y el freno de disco trasero, que cuenta con un sistema de frenado eficaz, para que, si nosotros no lo forzamos, no derrapamos con la scooter.

Tecnicamente superior

El salto principal que vemos en este modelo Pro es el de las características técnicas. Por una parte, vemos un salto en la potencia bruta del vehículo, donde pasamos de los 250W nominales que teníamos en la Mi Scooter a los 300W de potencia nominal que tenemos en el nuevo modelo Pro.

Esta Mi Scooter pro tiene un arranque notablemente superior a su antecesor, algo que ayuda en situaciones tan cotidianas como las cuestas

Este salto no se nota tanto en la velocidad, que sigue capada a 25km/h por ley, sino que en la aceleración. Esta Mi Scooter Pro tiene un arranque notablemente superior a su antecesor, algo que ayuda en situaciones tan cotidianas como las cuestas, las cuales, ahora sí, a menos que estemos en el modo ECO, no tendremos ningún problema para superar. También nos ha parecido un punto clave a la hora de tener más seguridad a la hora de adelantar otros vehículos, siendo mucho más potente ese “acelerón” que damos en el acto de pasar al otro transporte.

Y el otro gran salto lo vemos en la autonomía, que es ahora de 40km, justamente 10 km superior a lo que obtenemos con la Mi Scooter original. Aquí, en la práctica, no notamos que sea algo tremendamente significativo, y es que, aunque la autonomía ha cumplido lo que Xiaomi prometía, manteniéndose entre los 35 y 40 km, vemos que, mientras que anteriormente teníamos que cargar la batería cada cuatro días con un uso diario, ahora debemos hacerlo cada semana. Algo que, aunque supone un avance, no vemos que sea tan significativo, ya que normalmente no debemos preocuparnos de quedarnos sin batería durante el recorrido, en ninguno de los dos modelos.

La carga de esta batería de 474Wh la hemos podido completar en ciclos de entre diez y nueve horas. Con lo cual, habitualmente acabaremos cargándolo durante una noche, logrando así la semana de uso que comentábamos antes.

Conectividad: necesaria pero poco recurrente

La aplicación que usamos para poder tanto configurar como obtener los datos de la Mi Scooter Pro es la Mi home, a la cual nos conectaremos mediante el bluetooth de la scooter. En ella podremos obtener información detallada de tanto el kilometraje o el firmware del monopatín, el cual a su vez, podremos actualizar directamente desde la propia aplicación.

Como punto interesante, además de poder configurar una contraseña al monopatín, podremos regular el dinamo o freno regenerativo, en tres intensidades: débil, media y fuerte.

Otros parámetros que podremos ajustar son el control de crucero, la opción de mantener la luz trasera siempre encendida (recomendado para vueltas nocturnas). Parámetros que, aunque sean interesantes para modificar, sobre todo en una primera configuración, la verdad es que realmente (al menos en nuestra experiencia) acabas por no cambiarlos. Y es que, al contar con la información necesaria directamente en la pantalla LED del manillar, no es necesario recurrir a la aplicación a no ser que queramos obtener información de la scooter.

Conducción satisfactoria

Una de las características que diferencian a esta Mi Scooter Pro son los diferentes modos de conducción con los que cuenta. Modos que, en la práctica, se agradecen. Contamos con tres tipos de conducción:

Modo ECO: capa la velocidad a 16 km/h. A cambio, consigue consumir menos batería y, a su vez, regenerar más electricidad.

Modo D: capa la velocidad a 20km/h.

Modo S: capa la velocidad a 25 km/h. A cambio, es el modo que más batería gasta.

El modo ECO es el más indicado cuando estamos conduciendo en zonas con cierta aglomeración de gente, donde ir a máxima velocidad puede suponer un riesgo, pero, eso sí, las cuestas no las puede superar tan bien como en los otros modos.

En el modo D, en nuestro caso, ha sido el modo de aprendizaje, ya que, al tener una aceleración cercana al modo S, pero sin llegar a ser ni tan veloz ni tan potente, es un modo donde aprender es fácil. Después de un par de vueltas en este modo, es mucho más fácil dominar la scooter, su peso, su estabilidad y, sobretodo, su aceleración.

El modo S es el más potente de todos. La velocidad se capa a la máxima legal, 25km/h, y la potencia no se reserva nada. Al principio es un modo que inspira respeto, pero después de completar el par de recorridos de reconocimiento del modo D, es el más divertido. Especialmente lo hemos usado en carretera y carril bici, donde la aceleración más se agradece tanto por las cuestas, como por las posibles situaciones comprometidas donde el coche de detrás agradece que salgas pitando. Eso sí, con este modo mejor no conduzcas sobre terrenos de gravilla o resbaladizos, ya que al tener una potencia tan grande, es fácil que la rueda de delante termine patinando.

Pero también ha habido una pieza que hemos echado mucho de menos; la amortiguación. Ni su antecesor ni este nuevo modelo cuentan con amortiguadores. Algo que, sin duda, supondría un plus para esas calzadas en mal estado o empedradas donde, con esta scooter, parece que estas en una montaña rusa, dependiendo únicamente de la mínima amortiguación que te ofrecen las propias ruedas.

La opinión de Xataka

La Mi Scooter Pro tiene todas las papeletas de convertirse en el patinete eléctrico por excelencia, y ya no solo por que la Mi Scooter lo fuese, sino porque ofrece un producto muy completo, bien acabado, con una curva de aprendizaje rápida y que, una vez te acostumbras, puede acabar sirviéndote como tu método de transporte principal.

Eso sí, en próximas generaciones creemos que deberían optimizar por un lado el peso, ya que al fin y al cabo, siendo un transporte que habitualmente tienes que cargar en interiores e incluso en ciertos tramos de exterior donde no puedes circular, se agradecería más ligereza. Y, por el otro, en cuanto a la amortiguación, que es donde tiene una asignatura pendiente este Xiaomi Mi Scooter.

Otra duda que nos queda no recae sobre el propio patinete, va más allá. Y es que, en nuestra experiencia, tras probarlo en Madrid, una ciudad donde este transporte ya tiene cierto recorrido, sigue produciendo rechazo a peatones. Algo que en parte puedo entender por la confusa ley de tráfico que ampara a estos vehículos (más del 85% de las calles de Madrid son transitables por scooters), o por la a veces mala situación en la que se encuentran las scooters de renting.

Pero, aparte de eso, se me hace extraño que la gente se asombre al verte usar un patinete eléctrico en un carril bici, o que cuando lo pliegues para entrar a un establecimiento te miren raro. Y es que todo apunta a que es un método de transporte que ha llegado para quedarse.

Este dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.