Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, análisis: una apuesta todavía más segura

Xiaomi ha renovado sus populares patinetes eléctricos y la versión más premium no ha sido una excepción. Este Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 llega con dos mejoras apenas imperceptibles a la vista pero que nos pueden ahorrar disgustos: más visibilidad y un sistema de frenado doble. Hemos probado a fondo este patinete para comprobar lo que ha cambiado y si se nota en el día a día.

Ficha técnica del Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Velocidad Deportivo: hasta 25km/h

Estándar: 20 km/h

Peatonal: 5km/h Autonomía Hasta 45 km Protección IP 54 Dimensiones y peso 1130 x 430 x 1180 mm

14.2 kg Potencia 300 W Peso 14.2 kg Batería 12800 mAh

474Wh

500 ciclos hasta al menos el 70% de la capacidad Tiempo de carga 8,5 horas Sistema de frenos Antibloqueo E-ABS + mecánico Soporte Hasta 100 kg

Altura entre 120-200 cm Otros Pantalla LCD

Reflectores frontales, traseros y laterales

Compatible a partir de Android 4.3 o iOS 9.0 Precio 549,99 euros

Diseño: más de lo mismo

Si calificamos el diseño del Xiaomi Mi Scooter Pro como "continuista" respecto al patinete original, con la segunda entrega del Pro la sensación es la de estar jugando a descubrir las diferencias. Y eso no es necesariamente malo, después de todo su abrumadora hegemonía en las calles es su mejor aval.

Los cambios en este apartado son más bien escasos, atendiendo a su ficha técnica: las luces LED son el doble de luminosas (2W), lo que en teoría permite superar los 10 metros de alcance y se han añadido 5 reflectores en el frente y en los laterales para hacer más fácil su identificación.

¿Y se nota? Pues las mejoras en el faro frontal no demasiado, si bien es cierto que lo habitual es usarlo en ciudad, donde hay farolas y otra iluminación ambiental. Pero el conjunto de reflectantes y luces permiten ver y ser vistos incluso en lugares oscuros.

Por lo demás, mantiene esos contundentes 14,2 kilogramos fruto de esa gran batería situada bajo la base – una disposición que favorece la estabilidad – que hace que llevarlo en las manos cuando está plegado no sea lo más cómodo del mundo. Además plegado no es especialmente compacto. Por cierto, el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 mantiene el mecanismo de pliegue con una palanca y un seguro (que sigue siendo de plástico).

Tampoco cambia la fijación cuando está doblado, enganchando el guardabarros trasero con el timbre para fijarlo, un sistema que me resulta desequilibrado y me ofrece poca seguridad con uso continuado (no es la primera vez que se me abre con el movimiento y su peso)

En el manillar tampoco hay cambios respecto al Pro anterior, encontrando el manillar de freno a la izquierda, timbre y "gas" a la derecha y un cómodo e intuitivo panel de control.

En ese sentido, también se conserva su sencillez de uso: un toque para encenderlo, doble pulsación para cambiar el modo de pulsación, tres toques para dar la luz y una pulsación prolongada para apagarlo.

Las ruedas siguen siendo neumáticas de 8 y ½ pulgadas protegidas con dos guardabarros. Y es ahí donde encontramos el otro gran cambio: el sistema de doble frenado, compuesto por un freno de disco mecánico ventilado de 120 mm y freno antibloqueo regenerativo eABS. Más abajo os contamos en qué se traduce esta mejora técnica.

De nuestro repaso a su diseño y las fotos podéis ir constatando que también se mantienen los materiales, así como la certificación al agua y polvo IP54 para el conjunto, lo que se traduce en poderlo usar en condiciones de lluvia sin problema (aunque en la práctica la probabilidad de resbalones aumenta).

Una propuesta técnica conservadora con un plus de seguridad

Este Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 mantiene su motor brushless con 300W de potencia nominal y 600W de máxima de su predecesor, un punto por encima de los 250W nominales de la versión original (que ahora encontramos en el Mi Electric Scooter 1S). Este plus en músculo, según sus especificaciones, posibilita el poder subir cuestas de 20 grados de inclinación.

Eso sí, hay que tener en cuenta por un lado que los Pro son más pesados y por otro algo fundamental: está capado a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora como estipula la regulación.

Donde sí que lo vamos a notar es cuando necesitemos un punch de fuerza, por ejemplo a la hora de acelerar para adelantar y en las cuestas. En mi experiencia, a no ser que estemos en el modo peatonal (hablaremos de los modos más adelante), he podido subir las cuestas de mi ciudad sin problema.

La batería está situada bajo la base, una posición discreta que favorece la estabilidad

Tampoco hay novedades en la batería, una generosa pila de 474 Wh del modelo Pro que sobre el papel ofrece hasta 45 kilómetros de autonomía, si bien esta cifra difiere enormemente del modo que usemos, el tipo de conducción, nuestro peso, cómo es el terreno o incluso si tenemos el viento a favor o en contra.

En mis pruebas la autonomía se ha mantenido en torno a los 35 - 40 kilómetros, una cifra que me ha permitido moverme en mis recorridos cotidianos en una pequeña ciudad como Pamplona 4 - 5 días sin tener que cargar el patinete. Además, para cargarlo necesitarás tiempo: aproximadamente 9 horas, por lo que lo normal será dejarlo cargándose toda la noche.

Este aumento en autonomía frente a sus hermanos no es significativo para mi uso, ya que suelo realizar unos 8 kilómetros al día. En este sentido, preferiría otros modelos como el Mi Electric Scooter 1S o el Mi Electric Scooter Essential, más cómodos de trasladar por ser más ligeros y con una autonomía suficiente para mis distancias.

Modelo Peso Autonomía máxima Velocidad Máxima Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 14,2 kg 45 km 25 km/h Xiaomi Mi Electric Scooter 1S 12,5 kg 30 km 25 km/h Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 12 kg. 20 km 20 km/h

Este Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 tiene una novedad importante en materia de seguridad: el sistema de doble frenado, que combina un freno de disco mecánico con un freno antibloqueo regenerativo eABS. Y se nota: es capaz de reducir la velocidad drásticamente en poquísima distancia incluso aunque estemos por encima de los 20 km/h, de hecho me he llegado a llevar algún susto por su habilidad para frenar en seco.

Aunque lo ideal es ir reduciendo la velocidad progresivamente para proceder al frenado, si estamos en una situación de emergencia en la que hay que frenar ya, este sistema de frenos es fiable y contundente.

Conducción y control

La puesta en marcha y configuración es rápida y sencilla. Basta con encender el panel, descargar la app Xiaomi Mi Home (iOS y Android) y añadir el dispositivo, que se conectará vía Bluetooth. Tras unos segundos y la pertinente actualización, estará listo para usarse.

Uno de los puntos fuertes a la hora de conducir los patinetes de Xiaomi es su equilibrio: en nuestra comparativa para elegir el mejor patinete eléctrico tuvimos la oportunidad de probar modelos más estilizados para una conducción deportiva y otros más grandes y cómodos que ofrecen una experiencia de paseo. En este sentido, la base permite introducir los dos pies, uno delante del otro, en una postura estable, y el manillar tiene una longitud equilibrada entre la comodidad de los más largos y la agilidad de los cortos.

El Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 cuenta con tres modos de conducción y sus consecuentes rangos de velocidades:

Modo peatonal , de 0-5 km/h, velocidad mínima para mantenerse en pie, indicado para zonas muy concurridas.

Modo estándar , de 0-20 km/h. Es el que más hemos utilizado por ofrecer un rango de velocidades adecuado para ciudad y fuerza suficiente para la mayoría de las cuestas que nos hemos encontrado.

Modo deportivo, de 0-25 km/h. Si estamos en un área despejada y propicia, o si la cuesta es bastante empinada, el modo deportivo de un plus de velocidad y fuerza, aunque a cambio de exprimir más la batería.

Cuando analizamos el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro echamos en falta un amortiguador y en esta segunda entrega tampoco lo vamos a encontrar. Aunque las ruedas neumáticas pueden mitigar levemente los baches o las calzadas empedradas, no tienen ni el tamaño ni la cantidad de aire ni la resistencia de las de una mountain bike, así que su amortiguación es escasa. En este sentido se recomienda verificar su estado cada dos semanas y tenerlas hinchadas.

Gracias al panel del manillar podemos ver en todo momento el modo en el que estamos, la velocidad, si tenemos las luces encendidas y el nivel de batería de forma cualitativa, pero también podemos hacerlo desde la app, aunque no es probable ni recomendable que lo hagamos mientras conducimos.

Pero la aplicación ofrece más datos y funciones, como el histórico de kilometraje de nuestros viajes y opciones de seguridad y personalización. Entre las más interesantes se encuentran:

El bloqueo del motor , para que este ofrezca una resistencia al empujar el patinete, con alarma acústica y vibración en el móvil (si estamos dentro del rango del Bluetooth, algo que es poco probable que pase si nos lo están robando)

Establecer control de crucero , que como en los coches, permite mantener la velocidad deseada sin necesidad de pulsar el acelerador.

Dejar la luz trasera siempre encendida .

Configurar una contraseña para el patinete

Regular la fuerza de recuperación de energía del freno regenerativo.

Se trata de funciones que vienen bien, pero la verdad es que más allá de la configuración inicial, no he hecho mucho uso de la aplicación, ya que el panel de control me ofrecía lo que más me interesaba en el día a día: encender las luces, ver el modo y la velocidad actual.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, la opinión de Xataka

La sensación probando el Mi Electric Scooter Pro 2 es que Xiaomi sabe que se encuentra en una situación privilegiada en el sector y no ha querido tocar mucho un producto que funciona. Sus patinetes son los más populares en las calles y eso alimenta a potenciales nuevos usuarios.

Con sus patinetes, Xiaomi ha vuelto a dar la tecla con el combo entre prestaciones y coste con unos productos equilibrados a nivel técnico y de diseño que además destacan por su autonomía. Con los Pro de forma contundente, pero el Xiaomi Mi Electric Scooter original o el Mi Electric Scooter 1S también ofrecen 30 kilómetros donde otros solo llegan a 25.

Para quienes requieran una autonomía soberbia se posiciona este Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. ¿Necesitas recorrer unos 40 km del tirón? Entonces es un gran candidato. Eso sí, el peaje a pagar es un modelo más pesado, algo que no tiene por qué representar un problema si no lo vas a llevar apenas en brazos. En caso contrario, valora las otras alternativas de la casa, como la versatilidad del Xiaomi Mi Electric Scooter 1S (414 euros) o la ligereza del Xiaomi Mi Electric Scooter Essential (299 euros)... u otras marcas, porque hay vida más allá de Xiaomi.

La firma china ha implementado dos mejoras poco llamativas pero notables en el día a día. El primero un sistema de frenado muy fiable, que apreciaremos en caso de necesidad o si nos encontramos en una cuesta abajo o en velocidades próximas a los 25 km/h. Después de todo, es un modelo más pesado y con más motor que el resto de la familia. El segundo tiene que ver con la visibilidad: nos van a ver más y nosotros veremos un poquito mejor.

Quienes esperaban una revolución mayor, como amortiguadores, un mecanismo de plegado reforzado o con otros otros materiales (el seguro sigue siendo de plástico) o cambios en la fijación del manillar en el guardabarros mediante el timbre, se van a quedar con las ganas. Este Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 evoluciona lo justo y necesario para seguir siendo un modelo de referencia.

Este dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.