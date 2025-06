Vivo X200 FE, análisis: si estás cansado de móviles gigantescos, aquí tienes un genial gama alta de bolsillo

Los amantes de los teléfonos compactos estamos de enhorabuena. Primero fue el OnePlus 13s, y ahora aterriza el Vivo X200 FE, un teléfono que vuelve a poner sobre la mesa que se puede tener casi todo lo bueno de un gama alta premium en un tamaño compacto. Hay, no obstante, algunos puntos de los que tirarle de las orejas. No todo iba a ser perfecto.

Sea como fuere, tras algo más de una semana analizando el Vivo X200 FE, tengo claro que es uno de esos teléfonos que utilizaría gustosamente en mi día a día. Y dado mi nivel de exigencia con los móviles de gama alta, esto no es algo que consiga cualquier propuesta.

Ficha técnica del Vivo X200 FE



Vivo X200FE DIMENSIONES Y PESO 150.83 × 71.76 × 7.99 mm 186 g PANTALLA 6,31 pulgadas Resolución 1.5K Brillo pico de 5.000 nits 120 Hz tasa de refresco PWM Dimming de 2160 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 9300+ MEMORIA RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 256 o 512 GB BATERÍA 6.500mAh Carga rápida de 90W CÁMARAS TRASERAS 50 MP cámara principal 50 MP teleobjetivo 3x 8 MP ultra gran angular CÁMARA FRONTAL 50 MP SISTEMA OPERATIVO FunTouch OS 15 Android 15 CONECTIVIDAD WiFi Dual Bluetooth 5.4 USB 2.0 PRECIO 849 euros

Diseño, pantalla y sonido

Qué móvil más bonito. Es lo primero que pensé al sacar este Vivo en color Blue Breeze de su caja. Es un azul impresionante, al que las fotos no le hacen justicia. Además, el acabado es mate y no recoge apenas huellas. La sensación en mano es la de un teléfono muy premium, y no tiene nada que envidiar a propuestas que incluso le superan en precio. Que un teléfono guste más o menos es subjetivo, pero no ha habido una sola persona durante estos días que no me haya dicho "qué bonito". No es algo demasiado habitual.

El Vivo X200 FE es uno de los teléfonos más bonitos que han pasado por nuestra mesa de análisis este 2025

Es un teléfono relativamente compacto, con 15 cm de alto y bastante ligerito. He podido analizar bastantes teléfonos de Vivo y, hasta la fecha, este es con diferencia el que más me ha convencido en diseño. Es inevitable comentar que es bastante similar a un iPhone 16 en sus cantos, que combinan el aspecto plano con las esquinas redondeadas. En mi caso particular, creo que es el camino correcto.

La única queja que tengo es con la botonera. Está literalmente ubicada lo más alto que Vivo ha podido, algo que no termino de entender. En un teléfono pequeño, la ergonomía es clave, y pese a no ser excesivamente alto, me ha costado llegar cómodamente a los botones de volumen.

Con solo mirar este teléfono de frente, sabes que la cosa va a salir bien. Al igual que me ha encantado el diseño, puedo decir lo mismo de su pantalla, una que me ha recordado bastante a la del OnePlus 13s. Tiene todo lo que puedo pedir:

Tecnología AMOLED

Resolución 1.5k

120 Hz de tasa de refresco

Brillo pico alto (5.000 nits)

Un PWM Dimming también alto (2.160 Hz)

Es una pantalla muy buena, a la que no le falta brillo y con una calibración excelente. Sin duda, la prueba de que no necesitamos pantallas de casi siete pulgadas para obtener la mejor calidad.

El apartado del sonido también ha sido una sorpresa. Los móviles compactos suelen tener importantes limitaciones en la calidad de audio, pero no es el caso de este Vivo. El audio suena fuerte, nítido, y la distorsión no es especialmente molesta en el rango máximo. De hecho, es un apartado de sonido superior al de muchos móviles de 6,78 pulgadas.

Rendimiento, software y autonomía

En el apartado del rendimiento tengo que darle un pequeño tirón de orejas a este teléfono. Y no tiene nada que ver con que rinda mal o funcione lento, ni mucho menos, tiene que ver con el mensaje y ambición que manda Vivo. Este teléfono es claramente un flagship, no tiene nada de gama media. Merecía así un Snapdragon 8 Elite o un MediaTek 9400, no un MediaTek 9300+ presentado hace más de un año.

Es un buen procesador, el móvil vuela, y pongo la mano en el fuego a que si le pongo en las manos a cualquier usuario este teléfono y otro con el 8 Elite, no notaría prácticamente nada. Pero, aún así, cuando cuestas casi 1.000 euros tienen que apostar por los mejores componentes, siempre.



Vivo x200 fe POco f7 Realme gt 7 IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro PROCESADOR MediaTek Dimensity 9300+ Snapdragon 8s Gen 4 MediaTek Dimensity 9400e Apple A18 Pro Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.112 / 6.650 2.028 / 6.271 2.239 / 7.209 3.106/7.799 3.150 / 9.664 3D MARK Wild Life Unlimited 12.334 16.889 18.231 16.809 24.987 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 12.351 / 10.091 - 18.579 / 12.078 16.906/8.538 24.874 / 18.637 PCMARK WORK 13.485 15.181 12.806 - 25.431

Los benchmarks dejan claro dónde se encuentra este chip. Su CPU es comparable a la de un Snapdragon 8s Gen 4, pero queda muy lejos de propuestas como el Snapdragon 8 Elite, Apple A18 Pro o incluso la versión capada del Dimensity 9400e, orientada a eficiencia energética. ¿Son malos datos? No. ¿Falta chicha para un móvil de este calibre? Me atrevo a decir que sí.

Por último, apuntar que el ejercicio de disipación térmica es bastante mejorable. El sur de Andalucía no ayuda, pero este es uno de los pocos teléfonos que me ha llegado a molestar notablemente en la mano. Basta con grabar 4K un buen rato o jugar de manera intensiva para que el móvil arda. Esto no es problemático solo por cómo molesta al uso, sino oteando un horizonte más lejano en el que el calor ocasiona desgaste de componentes.

Respecto al software, estoy contento con la propuesta de Vivo. La ROM de Vivo mola, y eso lo puedo decir de muy pocas ROMs. Es un híbrido entre Android Stock con un aire a las antiguas ROMs de OxygenOS/CyanogenMOD. Apps de Google por defecto (gracias, Vivo), muchísima personalización, y un poquito de bloatware que nos sobra pero se puede desinstalar. Animaciones (personalizables), transparencias en launcher y barra de estado, implementación de Material You... Todo está bien en Android 15 basado en FuntouchOS.

A nivel de IA tenemos funciones como rodea para buscar, subtítulos en Vivo e integración nativa con Gemini, y funciones para edición de fotos, principalmente. Aquí Vivo no aspira a ganar a gigantes como Samsung, pero ofrece lo justo y necesario para complementar la experiencia.

En cuanto a batería, aplausos, muchos aplausos. Una batería de 6.500mAh con carga rápida de 90W, no puedo pedir más. Aunque he de decir que con esta generación de silicio-carbono no estoy teniendo resultados bárbaros. Me explico, un teléfono de estas dimensiones con 5.000mAh me ha dado históricamente cerca de 7/8h de pantalla. Con este Vivo es fácil llegar a 11, siempre y cuando pases el día pegado al teléfono, claro.

Con el uso más extremo posible la progresión es clara: 1h de pantalla por cada 10% gastado.

En mi caso, los consumos han rondado las 4h de pantalla con más de un 60% de batería restante. Y, lo que más me ha sorprendido, es lo poquito que gasta cuando está en reposo. Sin duda, la muestra de que el tamaño no es excusa para no introducir una batería de gran capacidad.

Cámaras: pues no hacía falta un módulo descomunal

Antes de hablar de las cámaras de este teléfono, tengo unas palabras para el módulo. Cómo se agradece sostener un teléfono en el que la parte trasera no es un 40% cámara. Y, ojo, porque Vivo no se ha dejado nada.

Cámara principal de 50 megapíxeles, firmada por Zeiss

Cámara teleobjetivo de 50 megapíxeles, firmada por Zeiss. Zoom óptico de dos aumentos

Cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles.

La app de cámara es... densa. Es super completa y bastante intuitiva, con opciones para perderse si somos amantes de la fotografía móvil. Me gusta lo rápido que dispara, y la cantidad de posibilidades y modos que ofrece. Entre ellos, modo Pro, microvídeo, timelapse, modo astro dedicado, etc.

Fotografías con el sensor principal

La cámara del Vivo X2oo FE es buena, aunque no excelente. Como puntos a favor, comentar que tiene muy buen rango dinámico, un balance de blancos cálido bastante agradable, y es ese tipo de cámara que no te dejará tirado en ninguna circunstancia, puede con todo.

No tan a favor, el efecto acuarela fácilmente apreciable en cuando ampliamos un poquito la imagen. Esto no se debe a falta de calidad en el sensor o a las capacidades del teléfono: es una decisión de procesado que así se ha tomado y que, por tanto, se puede revertir mediante actualizaciones.

Vivo, si me escuchas... no hace falta lavar todo rastro de ruido hasta el extremo: se acaba con la naturalidad y nitidez. Es un problema que empiezan a resolver buena parte de los fabricantes asiáticos, y que aún queda pendiente en algunos modelos, como este.

Fotografías con el sensor teleobjetivo

1x | 3x.

zoom 10x.

Por el lado del zoom, el trabajo está bien hecho. Sigue habiendo ese ejercicio de lavado (sobre todo cuando pasamos de diez aumentos, donde aún se mantiene bastante bien), pero el trabajo que hace el zoom óptico x3 es excelente. La consistencia a nivel de color, rango dinámico y balance de blancos respecto al sensor principal es estupenda, y contar con un zoom usable hasta x10 en un móvil tan pequeño es todo un gesto a agradecer.

Fotografías con el ultra gran angular

El ultra gran angular de tan solo 8 megapíxeles es sin duda el sensor más débil. Tengo bastante claro que Vivo ha querido introducirlo solo por no quedarse atrás en la carrera de la versatilidad y que, en su intento de priorizar un diseño sin módulo gigante, no le ha cabido un sensor más grande. Aquí encontramos un resultado que se parece más al de un teléfono de gama media que al flagship que estamos analizando.

Selfie

El selfie es correcto, aunque la carga de procesado es bastante fuerte en la piel. Se nota que el dispositivo trata de forzar al máximo el rango dinámico, lo que a veces genera excesiva luminosidad en el rostro.

Vídeo

El vídeo no es el punto más fuerte de este Vivo. Le falta trabajo en estabilización, y no tiene el 4K más nítido que haya visto. De nuevo, el principal pero es el procesado. Se nota que es un vídeo bastante forzado a nivel de software.

Vivo X200 FE, la opinión y nota de Xataka

Me ha gustado el Vivo X200 Fe, mucho. Me reitero en lo que comenté en la introducción: es uno de los pocos móviles que me compraría con mi dinero... de no ser por el procesador. 849 euros son muchos euros, y por esta cantidad encontramos teléfonos en el mercado con los mejores chips del mercado. Bien es cierto que, desde hoy al 7 de junio, puedes comprar este teléfono en oferta de pre-lanzamiento con 80€ de cupón descuento, cargador de 80W y auriculares Vivo TWS 3e

Habla bastante a su favor que las únicas pegas sean no contar con el último Snapdragon/MediaTek y que la cámara pida alguna actualización para eliminar el efecto acuarela. Por lo demás, es un telefonazo que poco tiene que envidiarle a las propuestas más ambiciosas del mercado.

8,5 Diseño 9 Pantalla 8,75 Rendimiento 7,5 Cámara 8 Software 9 Batería 9 A favor El diseño es fabuloso

La batería es sencillamente incombustible, así es como deben rendir 6500mAh

El software de Vivo tiene mucho mimo En contra Se calienta como él solo

La cámara es buena, pero necesita más cariño en el procesado de imagen



Imagen | Xataka

En Xataka | Vivo V50 5G, análisis: pensaba que la gama media no daba más de sí. Estas cámaras demuestran lo contrario

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Vivo. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.