Oppo Pad 2, análisis: un tablet Android que se multiplica con teclado y lápiz

Destacar en el mercado de los tablets Android de gama media-alta no es nada fácil. En ese terreno el logo gana enteros como elemento desequilibrante y quien quiera entrar en el negocio debe hacerlo realmente bien. Y saber diferenciarse.

El tablet Oppo Pad 2 es un modelo que ya adelantamos en su presentación que era gemela idéntica del modelo de OnePlus y que se presenta como tablet Android bien construido, de potentes especificaciones y posibilidades pero donde el precio es el invitado que puede causar el desequilibrio que necesite para triunfar o quedarse en tierra de nadie. Veámoslo.

Ficha técnica del Oppo Pad 2



OPPO Pad 2 Pantalla LCD IPS 11,61 pulgadas, 7:5 2800 x 2000 px, 144 Hz, 500 nits Procesador MediaTek Dimensity 9000 Memoria 8 GB LPDDR4X5 Almacenamiento 256 GB UFS 3.1 Cámara Trasera 13 Mpíxeles f/2.2 Cámara Frontal 8 Mpíxeles f/2.28 Gran Angular Sonido 4 altavoces, soporte Dolby Atmos Doble micrófono con cancelación de ruido Conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Puertos USB-C Batería 9510 mAh Carga a 67 W Dimensiones y peso 258x189x6,54 mm 552 g Sistema operativo Android 13 + ColorOS para Pad 13.1 Otros GPS Precio 599 euros

Un diseño sólido y contundente

Hemos repetido hasta la saciedad que en el diseño de los tablets, poco margen de originalidad o diferenciación hay entre modelos. De la misma o diferente marca. Son acabados y dimensiones físicas donde encontramos elementos desequilibrante.

El Oppo Pad 2 es un clásico de los tablets a nivel visual. Bordes redondeados, cuerpo sólido de metal y mucha sensación de robustez. No nos transmite la sensación de peso pluma ni grosor ínfimo pero a cambio ganamos esa menor sensación de debilidad que en ocasiones los tablets más espectaculares nos transmiten en mano.

Con el Oppo Pad 2 hablamos de un tablet con peso superior a los 550 gramos y un grosor de 6.5 mm. Lo único reseñable del diseño es la elección de la colocación de la cámara trasera, completamente centrada, algo que resulta más intuitivo pero que en un tablet, dado el uso que se le va a dar, es irrelevante. Solo aporta a nivel visual y diferenciador, justo como el sutil diseño concéntrico de la trasera, que eso sí, resiste muy bien las huellas y suciedad.

El Oppo Pad 2 es un tablet robusto, bien construido y que no busca destacar por ligereza o delgadez extrema. Está pensado para la batalla diaria

El resto de elementos físicos del tablet son los esperados: puerto de carga, controles físicos de volumen y encendido, las ranuras de los altavoces y la zona de carga y sujeción del Oppo Pencil que se vende por separado. También hay que adquirir aparte el teclado-funda que cuenta con su sistema de conexión en el borde inferior del tablet.

El Oppo Pad 2 no cuenta con lector de huellas dactilares y la identificación biométrica se basa exclusivamente en la identificación de nuestro rostro. Es rápida y si solemos coger el tablet de manera apaisada, la cámara centrada en el marco superior facilita esta labor.

En el aspecto inalámbrico, además de GPS, estamos hablando de un tablet con Bluetooth 5.3 (no tiene puerto de auriculares) y Wifi 6 (ax).

Centrado en el apartado multimedia

Aunque como veremos más adelante, el Oppo Pad 2 tiene serias aspiraciones de ser algo más que un tablet de corte multimedia, la experiencia de estos días con el nuevo tablet de Oppo lo refuerzan como equipo para disfrutar del ocio, principalmente multimedia.

El por qué salta a la vista: un panel de 11.61 pulgadas con resolución de 2800x2000 píxeles y un brillo de 500 nits, en la media de su precio. Además tiene una frecuencia de refresco de 144 Hz.

La pantalla del Oppo Pad 2 no precisa de la tecnología OLED para ofrecer una experencia muy satisfactoria a nivel multimedia, sin olvidar su objetivo de productividad gracias al formato 7:5 que adopta su panel

La pantalla del Oppo Pad 2 se ve beneficiada de unos marcos suficientemente reducidos (88% de ratio de pantalla) y una cobertura de casi el 100% del espacio de color DCI-P3. Pero no estamos ante un panel 100% centrado en el aspecto multimedia pues cambia el formato 16:9 por un 7:5 más productivo.

La experiencia multimedia se completa con el apartado de sonido. Hay cuatro altavoces situados en los bordes laterales que ofrecen bastante sensación envolvente (Dolby Atmos) y un sonido potente, nítido y sin distorsiones, pero bastante falto de graves, por lo que puede resultar algo plano y poco contundente para algunos consumidores.

Potencia ajustada al precio del tablet (y el sistema operativo)

El Oppo Pad 2 llega al mercado con el procesador MediaTek Dimensity 9000, una garantía a priori para obtener un excelente rendimiento bruto si el software no se empeña en empobrecer la experiencia. Este procesador admite memoria LPDDR5 y UFS 3.1 para el almacenamiento.

La versión que está disponible en España combina este procesador con una memoria interna de 256 GB y 8 GB de RAM. Los resultados de las pruebas habituales de nuestra batería de test dejan en bastante buen lugar esta combinación.

En PCMark obtuvimos más de 10000 puntos, mientras que en GeekBench el nuevo tablet de Oppo superó los 1000 puntos en la prueba de un solo núcleo y los 3300 en la multicore.

En el apartado gráfico consiguió acercarse a los 3400 puntos en la prueba Wild Life Extreme de 3DMark, aunque en la prueba de estrés empieza a sufrir un descenso de rendimiento a partir de un tercio del test. En cambio, el calentamiento del equipo es prácticamente nulo, algo a tener en cuenta a su favor.

Oppo ha acertado con la elección del MediaTek Dimensity 9000, que logra un gran equilibrio entre rendimiento y nulo calentamiento en funcionamiento

Ese rendimiento bruto en número se traslada a la perfección en el día a día con el Oppo Pad 2, cumpliendo incluso con juegos exigentes. En todo caso, para jugar no es el dispositivo que escogería. Pero en tareas de navegación, multitarea sin abusar, redes sociales y ofimática, la experiencia ha sido satisfactoria.

Este tablet viene con Android 13 bajo la conocida y colorida capa ColorOS en su versión 13.1. No es solo un juego de palabras sino que precisamente esta capa destaca visualmente por lo alegre y vistosa que resulta al tiempo que no me parece excesivamente recargada.

ColorOS 13.1 añade lo mínimo para poder mejorar la experiencia del usuario con la interfaz de Android. Hablamos básicamente de opciones de trabajo con pantalla dividida, a la cual se accede de manera rápida cuando gestionamos la multitarea. En ese momento un icono de división de pantalla nos indica qué aplicaciones admiten este modo de uso y podemos ir emparejando las que necesitemos.

Es un sistema sencillo pero que sin embargo ofrece algo menos de opciones que otras marcas como Samsung.

Mejor con teclado y lápiz

La experiencia con el Oppo Pad 2 se vive de manera completa cuando le añadimos tanto la funda-teclado como el lápiz. Ambos accesorios suman entre los dos algo más de 200 euros. Pero obviarlos nos parece que resta valor a un tablet de 599 euros que sin ellos, no es realmente diferenciador de un gama media de menos precio.

El teclado cumple de sobra en lo que queremos que nos aporte en un tablet de estas características. Sin excesivos alardes, podemos escribir cómoda y rápidamente con él, además de contar con accesos directos cómodos.

Menos aprovechable nos ha resultado el touchpad, demasiado pequeño para preferir el manejo habitual del sistema operativo con él y no directamente sobre la pantalla. Pero sirve de ayuda cuando se le necesita y tiene un tacto suave y exacto.

Mejor resultado hemos obtenido del Oppo Pencil. Es cómodo y muy preciso tanto para dibujar (responde a diferentes presiones e inclinación de la punta con mucha solvencia) como para escribir, con una latencia de 2 ms.

Tan solo echamos de menos algún botón físico para lanzar aplicaciones o controlar de manera rápida opciones en diferentes programas de dibujo, como podría ser la goma de borrar en los de dibujo o el cambio de tipo de pincel.

El Oppo Pencil lo podremos usar para jugar con alguna de las imágenes que la cámara principal del Oppo Pad 2 es capaz de tomar con su sensor de 13 MP y f2.2. Ofrece un resultado acorde con quién está detrás de esta cámara, Oppo. Pero es irrelevante para un tablet.

Sí que nos tomamos más en serio las aportaciones de la cámara secundaria. Aquí Oppo, como pasa con la principal, no se obsesiona por el número y opta por una única cámara pero bastante solvente.

El sensor es de 8 MP, con grabación de vídeo a 1080p y 30 fps, ofreciendo suficiente nitidez como para disfrutar y sacar partido de las videollamadas aunque el trabajo con el color no sea el mejor del mercado. Por cierto, todo un acierto apostar por un gran angular de 103º para esta cámara y que esas videollamadas resulten más cómodas.

Autonomía justa para un día de trabajo

El Oppo Pad 2 cuenta con una batería interna con capacidad de 9510 mAh. La cifra no es especialmente abultada y en estos días analizando el tablet de Oppo, lo hemos podido comprobar.

Con un uso mixto, siempre con conectividad y brillo alrededor del 50%, el Oppo Pad 2 es capaz de rendir en navegación web, ofimática con el teclado conectado y algo de multimedia, una media de entre 6-8 horas. Hablamos de un uso continuado. La cifra nos da para una jornada de trabajo justa y poco margen para "olvidarnos" de la carga diaria si pensamos en el uso potencial que nos quieren vender con este tipo de tablet.

En la caja, por cierto, viene cable de carga pero no adaptador, algo que en un tablet de este precio y con sistema de carga compatible con SUPERVOOC de 67W y QC, resulta menos comprensible. Y la caja del producto no es especialmente delgada y poco abultada como para obviar este elemento.

Oppo Pad 2, la opinión y nota de Xataka

Si los tablets Android que no se sitúan en los extremos de las gamas lo tienen complicado para competir en el mercado, aquellos modelos por encima de los 500 euros que pretenden ir más allá del uso ocioso del producto deben pasar más pruebas de fuego.

El Oppo Pad 2 se enfrenta en primer lugar a las comparaciones con otros modelos casi idénticos a nivel de especificaciones y con menor precio de partida. Dentro de su gama es un tablet equilibrado, con una gran pantalla y potencia su valor cuando recurrimos a sus bien pensados accesorios. Pero no está solo en el mercado y sin aportaciones del fabricante a nivel de software, lo va a tener complicado para destacar.