Los 16 análisis de octubre de Xataka: 10 móviles, 3 PCs y todas nuestras reviews con sus notas

Con todas las presentaciones que vimos en septiembre era de esperar que octubre viniese cargado de novedades tecnológicas y, por tanto, muchos análisis. De ahí que no esté de más recopilarlos todos en este artículo con todos los análisis del mes de octubre en Xataka, en los que vemos mucho smartphone, ordenadores y algún otro producto.

Un mes en el que han tenido cabida marcas más recientes como Realme junto a otras que tienen más trayectoria como Lenovo. Los esperados smartphones de Google, curiosos ordenadores de HP o la segunda remesa de móviles de OnePlus tienen cabida en este mes y a continuación los tenéis resumidos todos con sus notas y vídeos.

OnePlus 7T Pro - 9,2

El OnePlus 7T pro recoge el testigo del OnePlus 7 Pro con un diseño muy similar y ligeros cambios en la configuración. El último procesador de Qualcomm para la alta gama y esa pantalla con 90 hercios de tasa de refresco.

9,2 Diseño9,25 Pantalla9,5 Cámara8,75 Software9 Autonomía9 A favor La experiencia con la pantalla es excelente a todos los niveles.

El rendimiento es muy fluido incluso en tareas exigentes.

Uno de los diseños 'todo pantalla' más ambiciosos. En contra La cámara cumple, pero con poca luz se notan mucho sus debilidades.

Demasiado grande y pesado.

La autonomía no brilla como cabría esperar.



Pixel 4 XL - 9,1

La propia Google ha sido quien nos ponía en bandeja las confirmaciones de algunas de las filtraciones sobre el Pixel 4 XL y sus cámaras traseras (sí, en plural) en ese llamativo módulo cuadrado. Octubre ha vuelto a ser el mes de estreno para los smartphones de los de Mountain View y por fin hemos probado esa fotografía y el resto de novedades del mayor de los Pixel de 2019.

9,1 Diseño8,5 Pantalla9,5 Rendimiento9,25 Cámaras9,75 Software9,5 Autonomía8 A favor La cámara sigue sorprendiendo y novedades como la doble exposición dan más juego para exprimir sus capacidades.

La experiencia con la pantalla es excelente, tanto a nivel de fluidez como visual.

Rendimiento muy fluido.

Funciones exclusivas en el software. En contra El diseño con ese marco superior tan ancho está lejos de ser el ideal.

Tenemos más batería, pero la autonomía sigue siendo demasiado gris.

La inseguridad del desbloqueo facial.

La doble cámara es bienvenida, pero el control del zoom es muy confuso.

No hay auriculares ni adaptador.



Samsung Galaxy Note 10 - 9

No llevar el apellido "plus" o "pro" no debe desmerecer a los buques insignia que se aproximan mucho a los que sí. Es el caso del Samsung Galaxy Note 10, que da una experiencia similar a la de su hermano mayor el Samsung Galaxy 10+.

9 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento9,5 Cámara9,25 Software8,5 Autonomía8,5 A favor Diseño atractivo y el mejor del año en compactación

Buen rendimiento y memoria interna de serie

Requiere de aprendizaje pero si usas el S-Pen, el accesorio acaba por resultar productivo en algunas situaciones En contra Batería de un día algo justa para un modelo con apellido Note

El gama alta más ambicioso de Samsung no puede conformarse solo una gran cámara

El software todavía no está actualizado a Android 10 y necesita ser más consistente



Realme X2 Pro - 8,8

El Realme X2 Pro es una propuesta muy llamativa al acercar características de verdaderos buques insignia de Android a una gama de precio bastante inferior a la de otros rivales. Hablamos de ese Snapdragon 855+ y pantalla de 90 Hz que veíamos en el OnePlus 7T Pro e incluso hasta 12 GB de RAM, desde luego una estrategia sorprendente la que de momento lleva la marca en esta gama.

8.8 Diseño8,75 Pantalla9,0 Rendimiento9,5 Cámara8,5 Software8,0 Autonomía9,0 A favor Sobresaliente en fluidez con esa combinación de RAM, el Snapdragon 855+ y la pantalla de 90Hz.

SuperVOOC Charge es hoy en día la mejor carga rápida que podemos encontrar.

Buenos resultados en fotografía nocturna o el modo supermacro.

Gran sonido a través del doble altavoz estéreo. En contra El panel SuperAMOLED no llega con la mejor calibración.

ColorOS sigue un paso por detrás del resto de capas de personalización.

En tamaño y peso roza lo deseable, además no cuenta con resistencia al agua.

Su propuesta fotográfica queda algo corta respecto a los gama alta más avanzados.



Samsung Galaxy Fold

Finalmente 2019 ha sido el año en el que se han presentado los dispositivos plegables y Samsung, pese a las incidencias con su producto, ha sido el primero en sacarlo a la venta. El Samsung Galaxy Fold es un producto muy distinto, tanto que casi inaugura una nueva gama y por ello te hemos contado la experiencia de una manera distinta: multiplicada por cinco.

8.8 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento9,5 Cámaras9 Software8,5 Autonomía9 A favor La multiventana y sus posibilidades: muy versátil y funcional con este ratio y diagonal.

La mejora en el diseño era necesaria: ya no hay agujeros en el panel principal.

La autonomía es satisfactoria incluso usando las dos pantallas y sin cortarse con las horas de juego y vídeo. En contra La pantalla de 4,6 pulgadas acaba en el olvido: es demasiado pequeña y muy poco práctica.

El software necesita más adaptación para que la experiencia con las dos pantallas (e incluso sólo con la de 7,3 pulgadas) sea satisfactoria.

Es relativamente fácil tapar los altavoces.



Sony Xperia 5 - 8,8

La marca japonesa cambia nomenclatura y el Sony Xperia 5 es uno de sus gama alta de este año. El móvil mantiene la que parece la seña de identidad más clara de los últimos móviles de Sony, con esos 21:9.

8.8 Diseño8,75 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámaras8,5 Software8,25 Autonomía9 A favor Ligero y muy cómodo en mano por su poca anchura

Pantalla pensada para el consumo de contenido

Cámara polivalente y con muchas posibilidades creativas En contra Es difícil no acabar tocando el módulo de cámara

Hubiésemos preferido más peso y grosor a cambio de más batería

No viene todavía con Android 10 y va cargado de bloatware



iPad (2019) - 8,6

El último tablet de Apple irrumpe aquí entre tanto smartphone y en el mercado con su multiventana y el soporte del teclado y el puntero de la casa. El iPad (2019) propone mantener marcos por el TouchID y una autonomía que da para una jornada de trabajo.

8,6 Diseño7,5 Pantalla 8,5 Rendimiento9 Software9 Autonomía9,25 A favor Relación calidad/precio pese a no mantenerse en España el mismo del año pasado

Potencia y autonomía.

Ecosistema y mejora específica para tablets de iOS 13

Compatibilidad con teclado Smart Keyboard de Apple (y Apple Pencil) En contra Sigue sin ser una pantalla laminada

Peso y grosor mejorables.

El modelo más asequible tiene solo 32 GB de memoria interna.



Redmi Note 8 Pro - 8,5

A Redmi se le pone el panorama más difícil con la llegada de nuevos rivales, pero no falla a su cita con los que son sus móviles "ganga" o, mejor dicho, los que aspiran a tener una muy buena relación calidad-precio. Uno de ellos es el Redmi Note 8 Pro, que tras probarlo nos ha parecido otro candidato a superventas sobre todo por sus capacidades fotográficas.

8.5 Diseño8,75 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámara8,5 Software8 Autonomía9 A favor Un clásico de Xiaomi: gran relación calidad/precio

Buen comportamiento del chip Mediatek tanto en refrigeración como en rendimiento bruto

El modo noche y la cámara selfie salvan el honor del apartado fotográfico En contra La pantalla tiene fallos que no presenta la competencia

Hay cuatro cámaras pero que sea el modo noche y la cámara selfie lo mejor no es muy alentador

El sonido en un terminal tan grande debería ser mejor



Lenovo ThinkPad X1 Yoga - 8,5

Hablar de señas de identidad y de tradiciones que tienen incluso sus fans es hacerlo de los ThinkPad y su teclado. Lo hemos vuelto a comprobar con el Lenovo ThinkPad X1 Yoga, un equipo compacto en formato convertible con el que es posible estar sin parar de escribir todo lo que la autonomía (algo justa para un equipo en movilidad) nos dé.

8,5 Diseño8,5 Pantalla 8,5 Rendimiento8,25 Teclado/trackpad9,25 Software8,5 Autonomía8 A favor Tamaño compacto y buen acabado

Equilibrado en prestaciones

Teclado de los que da gusto usar y usar sin parar (ni cansancio)

Funcionamiento muy silencioso En contra El acabado de la pantalla requiere de un nivel de brillo mayor

Un touchpad más grande hubiera sido un acierto

Autonomía justa para un portátil de trabajo en movilidad



Nubia Z20 - 8,5

Uno de los smartphones más extraños que hemos probado en 2019, quizás en más tiempo. La marca china este año ha querido lanzar propuestas tan distintas como el Nubia Alpha o este Nubia Z20, con dos pantallas, dos lectores de huellas y una cámara trasera que es también frontal.

8.5 Diseño8 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara7,75 Software7,75 Autonomía9,5 A favor Los lectores de huellas funcionan muy bien.

El sonido no es el mejor, pero el estéreo da buen resultado.

La batería se aprovecha muy bien y tiene muy buenas medias de autonomía. En contra El uso de la doble pantalla no convence. La secundaria es de baja resolución y si llevamos funda se empobrece la experiencia.

La cámara está por debajo de las expectativas.

No hay reconocimiento facial y el no tener botón de encendido/bloqueo (ni activación por doble toque o levantar) es casi imposible ver la pantalla de inicio.



HP Omen X 2S - 8,4

Diseño singular, rendimiento ideal para jugar en un portátil y el gancho de su pantalla mate a 144 Hz, el HP Omen X 2S es un equipo que propone algo distinto en el mundo del gaming: una doble pantalla. Aunque en nuestro análisis vimos que resultaba especialmente práctica para la multitarea en entornos no gaming.

8,4 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,5 Teclado/trackpad8 Software8,75 Autonomía6,5 A favor La diferenciación de su segunda pantalla

Buen nivel de acabado y diseño

Rendimiento perfecto para jugar a 1080p con cualquier título actual En contra No es un portátil para entornos donde queremos silencio absoluto

Apenas nos da para trabajar alejado de un punto de alimentación

La segunda pantalla deja al teclado y el touchpad muy tocados en ergonomía



Motorola One Zoom

Motorola ha acabado diferenciando tres familias en sus smartphones, y la de los One incluye propuestas algo más diferentes como el (Motorola One Zoom](https://www.xataka.com/analisis/motorola-one-zoom-analisis-caracteristicas-precio-especificaciones). Un smartphone con una cámara versátil y un software característico precisamente por sus justos añadidos.

8.3 Diseño7.5 Pantalla8.5 Rendimiento8 Cámara8.5 Software9.5 Autonomía8 A favor La cámara ofrece imágenes limpias y sin lavado, además de ser muy versátil

La ROM de Motorola no decepciona

Contamos con jack de auriculares, a pesar de la enorme batería En contra El diseño es mejorable no solo a nivel de línea, sino de acabado

El selfie es bastante mejorable cuando cae la luz

Precio algo por encima de lo que ofrece el conjunto



Realme 5 Pro - 8,25

Otro de los móviles Realme llegó a nuestras manos el pasado mes, de gama media en este caso. Pantalla IPS, 8 GB de RAM y cuatro cámaras traseras entre otras cosas son lo que compone la ficha técnica del Realme 5 Pro.

8,25 Diseño8 Pantalla8,5 Rendimiento8,75 Cámara7,5 Software7,75 Autonomía9 A favor Es un móvil bonito y que se siente robusto.

El rendimiento es positivo en juegos, incluso en los más pesados en máxima calidad.

La autonomía es, simple y llanamente, sensacional. En contra El modo macro aporta poco a la experiencia del día a día,

La cámara hinca la rodilla de noche, sobre todo en los selfies y en el modo retrato.

ColorOS 6 es una capa pesada y con mucho bloatware.



Huawei Watch GT 2 - 8

Huawei sabe cómo sorprender en sus dispositivos de muñeca a nivel de autonomía y la fórmula se repite con su Huawei Watch GT 2. Buena construcción, sensor de frecuencia cardiaca y panel AMOLED para este smartwatch al que le falta mejorar en cuanto a conectividad.

8,4 Diseño9 Pantalla9 Software7,5 Autonomía9,5 Interfaz7 A favor Su autonomía es excepcional

La calidad de su pantalla AMOLED es alta

Su diseño y su acabado están muy cuidados

Su sensor de medición de la frecuencia cardiaca es razonablemente preciso En contra Carece de WiFi, NFC y LTE

Nos ofrece un margen de interacción reducido cuando recibimos una notificación

Lite OS de momento no nos ofrece la posibilidad de instalar apps adicionales



Lenovo ThinkBook 13s

Pese a que los ThinkPad son en cierto modo la esencia de Lenovo en cuanto a ordenadores, parece que el fabricante quiere ampliar sus posibilidades con un rediseño. A eso parece responder el Lenovo ThinkBook 13s, inaugurando una nueva familia de portátiles que busca una estética más moderna y estilizada.

7,5 Diseño6,5 Pantalla 7,5 Rendimiento8 Teclado/trackpad8 Software8,5 Autonomía7 A favor Diseño más moderno con respecto a los ThinkPad

Buen teclado y touchpad

Buenas opciones de privacidad En contra Marcos de pantalla demasiado grandes, sobre todo el inferior

Las opciones de conectividad son limitadas

No poder cargar con USB-C es una oportunidad perdida



Cecotec Conga 4090

A la Conga 3490 nos la presentaron como algo así como "la aspiradora con láser", y la que recoge su testigo es la Conga 4090. También con su navegación inteligente láser para trazar mapas con la distribución de nuestro hogar y con mayores autonomía y potencia.

Apple Watch Series 5

La opción de mostrar la hora en pantalla tardó en llegar a los relojes inteligentes de Apple pero por fin vino de la mano del Apple Watch Series 5. El último Apple Watch estrena esta funcionalidad como su elemento estrella de generación junto con la brújula digital, además de algunas mejoras en funciones y autonomía.

Patinete BMW X2 City

El patinete eléctrico BMW X2 City es para un público más bien de mediana edad, poder adquisitivo alto y desplazamientos en los que combina poco o nada con el transporte público. Diseño cuidado y autonomía de entre 25 y 35 kilómetros para este patinete diseñado por la división de motocicletas del fabricante alemán, BMW Motorrad.

Ecovacs Deebot Ozmo 950

Otra propuesta de aspirador con navegación inteligente mediante láser. El Ecovacs Deebot Ozmo 950 forma parte de la gama alta del fabricante e introduce un modo multimapa para limpiar casas con varias plantas, así como una autonomía de 200 minutos (según el fabricante).

Sonos Move

El Sonos Move ha sido diseñado con la intención de proponernos un altavoz inteligente portátil que rinda como es debido tanto dentro como fuera de casa. Dispone de interfaz táctil y seis micrófonos que permiten interactuar con Alexa, el asistente virtual de Amazon.