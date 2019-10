Nubia Z20, análisis: pantalla por delante y pantalla por detrás para uno de los móviles más "raros" del año"

La exigencia a la gama alta actual de smartphones es muy alta, y aún así en ocasiones reprochamos que no hay innovación. Pero algunos móviles pretenden escapar a esto con propuestas tan llamativas como difíciles de entender, y entre ésas se encuentra el Nubia Z20, que ya hemos podido probar.

Lo más llamativo del móvil es la pantalla secundaria totalmente funcional que se camufla en la parte trasera. Está pensado para que así las cámaras traseras sean también las frontales y otras formas de uso algo distintas, os contamos qué tal con él.

Ficha técnica del Nubia Z20

Nubia Z20 Dimensiones físicas 158,63 x 75,26 x 9 mm, 186 g Pantalla Principal: AMOLED curva 6,42” FullHD+ (2.340 x 1.080 px, 401 ppp) 19,5:9 +

Trasera: AMOLED 5,1” (720 x 1.520 px, 330 ppp) Procesador Snapdragon 855+ RAM 8 GB Memoria 128 GB (ampliables con microSD) Versión software Android 9 Conectividad Bluetooth 5.1,LTE, 4*4 mimo, Dual GPS Cámaras traseras 48 MP 1/2” principal, f/1.7+

16 MP 1/3,9” gran angular (122º) f/2.2+

8 MP 1/4,4” teleobjetivo zoom óptico 3x f/2.4 Cámara delantera - Otros Doble pantalla, doble lector de huellas (laterales), doble altavoz Batería 4.000 mAh + carga rápida 27 W Precio 549 euros

Hablemos de la doble pantalla

Incorporar una pantalla secundaria en la parte trasera per se no es algo nuevo, aún teniendo en cuenta que ésta es AMOLED y funcional. Lo vimos en los desafortunados Yotaphone con pantallas de tinta electrónica, en algún HiSense, en uno de los lados del Samsung Galaxy Fold e incluso en la propia Nubia con el Nubia X, del cual hereda mucho a nivel de diseño y concepto.

¿Cuáles son esos cambios? En primer lugar el fabricante ha implementado dos lectores de huellas, uno a cada lado y a la misma altura, con lo cual siempre será cómodo desbloquear el móvil. Algo bastante importante teniendo en cuenta que no cuenta con reconocimiento facial.

Los dos perfiles del Nubia Z20, cada uno con su lector de huellas. La ubicación es correcta y funcionan muy bien, con la ventaja de que pueden registrarse huellas de ambas manos.

¿El motivo? Quizás influye que no tiene cámara frontal como tal, sino que son las traseras las que hacen de frontales usando la pantalla secundaria como espejo. Algo que por cierto también vimos en el Samsung Galaxy A80, que no disponía de este reconocimiento. Los lectores suelen funcionar bien, aunque si llevamos la funda no siempre colocaremos bien la huella debido al borde de la misma (que sobresale con respecto a la superficie de lectura).

Hablando de las pantallas tenemos dos resoluciones, HD+ para la trasera y FHD+ para la principal. No son resoluciones competitivas y la de la secundaria deja bastante que desear, sobre todo cuando representa nuestro espejo para la cámara frontal. La otra, de 6,42 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles, tiene un contraste y temperatura adecuados, nitidez suficiente y colores bien ajustados, sin nada de sobresaturación si lo dejemos en el modo Natural (el único ajuste extra para pantalla es éste).

El aviso al pulsar el botón de intercambio de pantallas (puede desactivarse).

¿Resulta útil un diseño así? Es bastante forzado todo, sobre todo hasta que se le pilla el truco a la configuración de las pantallas (propia y respectiva). Siempre tendremos un acceso directo al cambio de pantalla, pero lo que podemos cambiar es qué se muestra en cada una (si lo mismo o distinto contenido) y algunos aspectos de la secundaria, como animaciones o que muestre también la pantalla ambiente.

El uso de la doble pantalla es bastante forzado, sobre todo hasta que se le pilla el truco a la configuración de las pantallas

A nivel funcional no cambia nada hablando de la pantalla secundaria, es perfectamente táctil y de hecho la sensibilidad es la correcta incluso con funda (no tanto la visualización). Podemos reproducir vídeo e incluso jugar, aunque siempre será peor la experiencia con ésta que con la principal.

La pantalla secundaria mostrando la pantalla de inicio.

Lo que resulta más útil (en parte por mera necesidad) es que sea la pantalla para la cámara frontal, por extensión si hemos de hacer una videollamada y queremos ver el plano. Como multitarea no llega a ser tan fluido o efectivo como el gesto habitual o una pantalla dividida, si bien funciona muy bien si lo configuramos para que se active automáticamente la pantalla que tenemos enfrente.

De izquierda a derecha: los únicos ajustes específicos que hay para la pantalla, los apartados relacionados con la doble pantalla en los ajustes y la configuración de la presión de los bordes.

La pantalla principal no tiene apenas marco y la visualización de contenido es bastante satisfactoria. El móvil no es ligero pero tampoco grueso o pesado teniendo en cuenta las dimensiones de la pantalla, la batería y que integra dos, y los bordes son sensibles a la presión (a lo HTC), pudiendo adjudicar una función a este gesto (como capturar pantalla).

La pantalla principal es curva y tiene LED de notificaciones.

Experiencia de uso

Hablando de los interiores, el Nubia Z20 viene bien preparado con el Snapdragon 855+, el último procesador de Qualcomm para la gama alta, y con 8 GB de RAM. Sobre el papel, esto garantizaría que no experimentásemos parones ni otros síntomas de que los componentes son demasiado básicos, y efectivamente no notamos lags, aunque sí ha habido algunos cierres de apps, pero lo achacamos al software (ahora lo comentaremos).

Se calienta ligeramente al jugar, aunque no de manera alarmante ni molesta (y con funda apenas se nota). En cuanto a los benchmarks, os dejamos los resultados de este terminal comparados con los de otros móviles de configuración parecida.

Nubia Z20 Xiaomi Mi 9T Pro LG V50 ThinQ OPPO Reno 10x Zoom OnePlus 7 Pro Huawei P30 Pro OPPO Find X Procesador Snapdragon 855+ Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Snapdragon 855 Kirin 980 Snapdragon 845 RAM 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 6 GB AnTuTu 361.365 361.727 315.066 361.293 376.968 261.115 282.324 Geekbench 4.4/5.0 (single/multi) 753 / 2.539 (5.0) 3.496 / 10.855 (4.4) 3.507 / 10.948 (4.4) 3.153 / 11.143 (4.4) 720 / 2.698 (5.0) 3.251 / 9.670 (4.4) 3.308 / 7.915(4.4) PCMark Work 8.948 9.358 9.364 8.649 9.991 7.644 9.803 3DMark (Ice Storm Unlimited) 73.465 63.913 69.212 58.399 39.555 36.003 63.702

En cuanto al software, encontramos una capa de personalización que básicamente es Android 9 Pie con un apariencia distinta (pero no demasiado), con un par de apps propias, las de Google y opciones extra en los ajustes para poder usar la pantalla secundaria a nuestro gusto. Muy parco en opciones de personalización, no hay ni para pantalla, ni para audio ni para cambiar el sistema de navegación (los tres botones tradicionales). A resaltar:

Hay hasta cuatro apartados para personalizar la pantalla secundaria (luz azul, modo de visualización, intercambio entre pantallas y efecto de luz). Todos funcionan bien (salvo los efectos, no hemos logrado que aparezcan en ningún uso) pero no se entiende muy bien en ocasiones qué implican.

(luz azul, modo de visualización, intercambio entre pantallas y efecto de luz). Todos funcionan bien (salvo los efectos, no hemos logrado que aparezcan en ningún uso) pero no se entiende muy bien en ocasiones qué implican. La app de cámara es muy completa y añade muchas opciones, pero se cierra al intentar cambiar de lente. Hay algunos otros cierres repentinos de manera regular.

al intentar cambiar de lente. Hay algunos otros cierres repentinos de manera regular. Se echa en falta que haya alguna manera de bajar la cortina de notificaciones sin tener que ir al borde superior, también el doble toque para activar pantalla o el activarla al levantar.

De izquierda a derecha: la pantalla de inicio, las apps con las que viene de fábrica (las de Google se pueden inhabilitar) y la indicación de cambio de pantalla.

Hablando de la autonomía, aguanta más de un día incluso haciendo un uso intensivo, con una media de 1 día y 13 horas y más de seis horas de pantalla (con su cargador de 27 vatios se carga en poco más de hora y media). Por su parte, el sonido es potente y de calidad aceptable: le falta matiz y no hay ningún ajuste específico, pero el estéreo da buen resultado.

Tres cámaras traseras y frontales a la vez

Más allá del comportamiento irregular de la app, hablando de la calidad fotográfica tenemos un sensor de 48 megapíxeles en la cámara principal que una vez más nos conduce a pensar que el número no lo es todo y que quizás no son tanto los megapíxeles como el tamaño del sensor lo que daría un resultado más convincente. De día obtenemos buenas tomas aunque la nitidez escasea pronto, igual que la viveza de los colores.

Interfaz de la app de cámara y los ajustes.

Con media luz tenemos fotos con colores lavados y muy bajas en nitidez, y la única diferencia que vemos entre un disparo de 12 ó 48 megapíxeles es el tamaño final de la foto (3.000 x 4.000 versus 6.000 x 8.000 píxeles). El rango dinámico tiene margen de mejora (activemos o no el HDR) y el modo noche no supone diferencias notables (no es de larga exposición). Al menos la app tiene controles de sobra para sacar partido a todas las lentes, aunque le falta la estabilidad para que haya una experiencia correcta.

Fotografía a 48 megapíxeles en modo automático.

El modo belleza sale activado por defecto al 50% (y es muy agresivo). Hay que acordarse de desactivarlo si no nos interesa. Las fotos frontales no salen con el detalle esperado, pero son aceptables.

Nubia Z20, la opinión de Xataka

En conjunto es sin duda una propuesta llamativa, pero no lo suficiente como para suponer un cambio en el status quo. La calidad de las cámaras tampoco es tal como para que suponga un claro rival ante los móviles más orientados al mejor selfie, sobre todo porque el recurrir a la pantalla secundaria coarta un poco la experiencia.

En resumen: no nos ha resultado lo útil que esperábamos, sobre todo tras probar otras propuestas de doble pantalla como el accesorio del LG V50 ThinQ 5G. Al final hemos usado la principal siempre y la secundaria únicamente para hacernos autofotos, no compensaba cambiar de pantalla ni por tener dos tareas activas por mucho que el software esté bien pensado y adaptado (y como hemos dicho, el cambio de una a otra funciona muy bien y es cómodo).

La sensación no llega a ser de tener un buque insignia aunque lo sea (tenemos que hacer la concesión una vez más con la resolución, como con Xiaomi, OnePlus y otras marcas), sino de tener algo anecdótico, llamativo, que no convence para tener como móvil habitual. Una muestra de saber y poder innovar, pero no de estar esbozando los móviles del futuro.

8.5 Diseño8 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara7,75 Software7,75 Autonomía9,5 A favor Los lectores de huellas funcionan muy bien.

El sonido no es el mejor, pero el estéreo da buen resultado.

La batería se aprovecha muy bien y tiene muy buenas medias de autonomía. En contra El uso de la doble cámara no convence. La secundaria es de baja resolución y si llevamos funda se empobrece la experiencia.

La cámara está por debajo de las expectativas.

No hay reconocimiento facial y el no tener botón de encendido/bloqueo (ni activación por doble toque o levantar) es casi imposible ver la pantalla de inicio.



