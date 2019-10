Lenovo Thinkpad X1 Yoga, análisis: más compacto pero con el teclado que siempre nos enamora

Pocos fabricantes de portátiles han logrado mantener una línea de trabajo tan seria y continuista como Lenovo con su serie de equipos Thinkpad, ya sea la versión ligerísima Carbon o los más "revolucionarios" X1 Yoga.

Su última iteración, el portátil Thinkpad X1 Yoga, es un portátil contundente como pocos y repite fórmula para lo bueno (casi todo) y lo malo (muy poco). Lo sabemos porque ya lo hemos analizado a fondo.

Ficha técnica del Lenovo ThinkPad X1 Yoga

Características PANTALLA LCD IPS QHD de 14 pulgadas de 300 nits RESOLUCIÓN 2560 x 1440 píxeles PROCESADOR Intel Core i7-8565U RAM 16 GB LPDDR3 a 2133 MHz GRÁFICOS Intel UHD Graphics 620 ALMACENAMIENTO 512GB SSD NVMe SONIDO Dolby Atmos (cuatro altavoces) SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro 64 CONECTIVIDAD 2 x Thunderbolt 3 USB-C (1 de carga), 2 x USB 3.1, 1 x HDMI 1.4, 1 x combo salida para auriculares/entrada micrófono y 1 x conector Ethernet propietario

1 x ranura para tarjeta SD/SIM

WiFi 802.11ac MIMO 2x2 y Bluetooth 5.0 CÁMARA HD 720p con ThinkShutter SEGURIDAD Lector de huellas dactilares táctil con tecnología Match on Chip y protección contra falsificación

Autenticación FIDO (Fast Identity Online) integrada

Windows Hello con software de reconocimiento facial (necesita cámara IR) o lector de huellas dactilares BATERÍA Polímero de litio / 51 Wh con carga rápida DIMENSIONES 323 mm x 218 mm x 15,5 mm PESO 1,35 kg PRECIO 1719 euros

Gama de portátiles premium para la batalla de cada día

Nada más coger el Lenovo Thinkpad X1 Yoga, pese a su peso de solo 1,35 gramos, notamos que la gama de consumo al uso queda muy alejada de las pretensiones de este equipo.

El portátil convertible es una delicia a nivel de detalles y acabados. Nada se ha dejado al azar y podemos estar seguros de que su carcasa, de aluminio gris cepillado (sobria pero muy atractiva visualmente), resistirá sin problema el día a día en el trabajo o lo que le pongamos por delante.

En mano, el acabado y detalles del Lenovo Thinkpad X1 Yoga son de alto nivel

En este tiempo de análisis, con largas jornadas de duro trabajo de un lado para otro, el equipo, sin funda, se ha mantenido completamente limpio y libre de marcas que afeen su impoluto acabado.

El diseño del Thinkpad X1 Yoga es sobrio pero tiene personalidad y un gran acabado

El uso de aluminio, más pesado, en vez de la aleación de magnesio y fibra de carbono de la gama Carbon, junto con el sistema Yoga, es la principal diferencia a nivel estético y funcional de este equipo dentro de la familia más avanzada de portátiles de la familia Thinkpad.

Pese a todo, estamos ante un equipo bastante compacto, ligero y delgado y en el que contamos con lector de huellas y chip dTPM 2.0, además de cámara web compatible con Hello, por lo que la identificación biométrica es sencilla, segura y rápida.

Detalle del sistema de pestaña para tapar la webcam

También es un modelo de portátil que admite diferentes soluciones de estaciones de amplicación de Lenovo, no ya solo vía USB-C/Thunderbolt 3 sino también de acoplamiento mecánico gracias a su conector integrado compatible.

Este Lenovo Thinkpad X1 Yoga admite girar completamente la pantalla sobre el teclado, dejando al equipo como un gigante tablet.

El Lenovo Thinkpad X1 Yoga en modo tablet

A pesar de que la diagonal es contenida, 14 pulgadas, y no hay muchos marcos, los escenarios de uso de este equipo como tablet son bastante específicos y cuesta pensar en profesionales que escojan esta posibilidad por encima de un tablet puro. Además, que el teclado quede al aire bajo la pantalla resulta extraño.

Conectividad

A la hora de configurar la conectividad de este Lenovo ThinkPad X1 Yoga el fabricante asiático ha querido asegurar variedad antes que cantidad. En el lateral derecho, donde se sitúa una gran salida de aire, queda sitio solo para un puerto USB tipo A 3.1 (1.ª generación), aunque encontramos también el escondite del lápiz táctil así como el botón de encendido y la ranura para un candado Kensington.

Como veremos más adelante, la salida de aire en el lado derecho es un inconveniente su usamos ratón a menudo

La colocación más bien centrada del botón de encendido en ese lateral resulta al principio algo confusa y tampoco me convence la salida de aire justo en el lateral derecho. Si eres de usar ratón y además diestro, en sesiones de trabajo largas la salida de aire puede resultar molesta.

Si pasamos al lateral izquierdo, donde no hay salida de aire, encontramos la toma combinada para auriculares/micrófono, otro puerto USB tipo A 3.1 (1.ª generación), la salida HDMI 1.4, una entrada Ethernet que requiere de adaptador (incluido en el paquete) y dos puertos USB tipo C Thunderbolt 3, uno de los cuales (el más cercano a la pantalla), es el que admite también la carga.

Esta elección es muy de agradecer porque evitamos cargadores propietarios, los cuales suelen tener tamaños y peso más grandes que los del cargador de serie USB-C que viene con el equipo, que es de 65 W y con carga rápida.

Respecto a la conectividad sin cables, el ThinkPad X1 Yoga de cuarta generación incluye Bluetooth 5.0 además de una versión con conectividad LTE. Es el caso de la versión que nosotros hemos probado, encontrándose la ranura para la SIM en la parte trasera del equipo.

Las bisagras son tremendamente robustas y permiten fijar la inclinación de la pantalla en el ángulo que deseemos

Cuatro tipo de pantallas para elegir

La gama de portátiles Lenovo ThinkPad X1 Yoga de este año ofrece cuatro versiones diferentes cuando nos referimos a la pantalla. Todas las soluciones se basan en paneles IPS de gran calidad aunque con diferentes coberturas de la gama de color. El más completo es el panel 4K, que también es HDR y que ofrece un muy alto brillo.

El modelo que nosotros hemos analizado queda justo por debajo del tope de gama. Es un panel QHD (2560x1440 píxeles), con brillo cercano a los 300 nits y formato 16:9. Por cierto, en todos los casos la diagonal de pantalla es de 14 pulgadas, por lo que con esta combinación de panel y diagonal conseguimos una nitidez y área de trabajo muy optimizada.

El nivel de brillo no vamos a usarlo al máximo cuando estemos en interiores, donde con unos valores al 75% nos hemos sentido muy cómodos. Pero para exteriores, los 300 nits se quedan algo escasos y habría que optar por las otras versiones si va a ser un escenario de uso habitual.

De la pantalla del Lenovo Thinkpad X1 Yoga me ha gustado también el tratamiento antireflejos. Siendo un panel con acabado brillo, es complicado no tener reflejos en exteriores, pero por ejemplo con luz artificial en una oficina, no hay reflejo alguno y la visualización es muy cómoda.

Siendo un equipo convertible 360 grados, la pantalla ofrece tecnología táctil para usar tanto con nuestros propios dedos como con el stylus que viene incluido (y que cuenta con su propio espacio aunque resulte algo complicado extraerlo de él).

Este extra de la tecnología táctil, aunque acaba por ensuciar bastante el panel si recurrimos a los dedos para movernos por la interfaz, puede ser válido tanto para quien toma notas a mano con frecuencia como para elementos que queremos mostrar a modo de pantalla de demostración.

También para quienes alternamos mucho el trabajo con tablets de manera profesional, poder recurrir a movernos por la pantalla (por ejemplo para navegar por una web) con los dedos de manera natural es algo que puede resultar práctico.

Aunque estemos ante un equipo de corte laboral, el Lenovo Thinkpad X1 Yoga cuenta con un sistema de sonido con Dolby Atmos compuesto por cuatro altavoces, situados tanto en la parte inferior como encima del teclado, justo bajo la pantalla.

Aunque echamos de manos algo más de refuerzo de graves, el sonido que ofrece el sistema de altavoces del Lenovo Thinkpad X1 Yoga queda entre los mejores que hemos probado en un portátil. Es asombrosamente potente sin perder en ningún momento la nitidez.

También hay que indicar que de la webcam esperábamos algo más de calidad y resolución, aunque es todo un acierto incluir de serie el sistema ThinkShutter, una especie de tapa deslizante para la cámara.

Configuraciones centradas en el trabajo de oficina

Lenovo no ha querido arriesgar con la configuración de su nuevo ThinkPad X1 Yoga y no encontramos en las opciones ni tarjetas gráficas dedicadas ni alardes vacuos a nivel de prestaciones. Éste es un equipo para trabajadores o estudiantes en movilidad pero que no requieren de elementos exclusivos para, por ejemplo, edición de vídeo o audio.

La configuración base que hemos probado nosotros está compuesta por el procesador Intel Core i7-8565U, 16 GB de memoria RAM LPDDR3 (soldada y por lo tanto no ampliable en el futuro), GPU Intel UHD 620 y unidad SSD NVM-e de 512 GB. En este caso, la unidad SSD podría mejorarse en el futuro por parte del propio usuario.

Con esta configuración, el funcionamiento del portátil no presenta inconvenientes siempre que no lo saquemos de su zona principal de acción. Nada de jugar con altas pretensiones ni tampoco abusar de la edición de vídeo con altas resoluciones. Para todo lo demás la ficha técnica es más que suficiente.

Si trasladamos las sensaciones de rendimiento a test habituales, nos encontramos con 684 puntos en Cinebench R15 y 57,3 fps. En PCMark 8, otro de nuestros test habituales en esta gama de portátiles, la prueba Work acabó de media con 5034 puntos y la Home con 3449 puntos.

El buen hacer de la unidad SSD del Thinkpad X1 Yoga ayuda a que su rendimiento sea óptimo pese a que su configuración no es de las más destacadas del mercado

Las buenas sensaciones con el ThinkPad X1 Yoga de Lenovo son en gran medida por la unidad SSD escogida, que ha alcanzado cifras de 3422 MB/s y 2406 Mb/s en lectura y escritura secuencial respectivamente, así como más de 260 MB/s y 188 MB/s en lectura y escritura pero aleatoria.

En general, el funcionamiento del Lenovo Thinkpad X1 Yoga es bastante silencioso en la mayoría de las situaciones. El sistema de refrigeración no suele activarse cuando no le exigimos al equipo. Edición de texto, navegación con bastantes pestañas y un editor de imagen abierto no inmutan al equipo. Y eso que estamos prácticamente en verano todavía en cuando a temperatura ambiente.

Cuando lo hace, el sonido es muy discreto. Molesta más el calor, presente en la carcasa (podemos trabajar sobre las rodillas pero notaremos el calor) y sobre todo me ha incomodado en el día a día que la expulsión del calor se realice por el lado derecho, justo donde si usas ratón es probable que lo acabes colocando. En todo caso Lenovo ha conseguido un equipo muy equilibrado entre prestaciones y exigencias energéticas, como veremos en la parte de autonomía.

Respecto al software, en este ThinkPad X1 Yoga encontramos una configuración con bastante presencia de software preinstalado, desde Netflix o Spotify a un VPN, pasando por la suite Office de Microsoft. También hay algunas herramientas propias de Lenovo para la gestión del equipo, como Vantage.

Batería con cargador USB-C

El Lenovo Thinkpad X1 Yoga ofrece al usuario una batería con capacidad de 51 Wh. Con ella hemos promediado más de 5 horas de autonomía realizando tareas habituales de ofimática, navegación web, videoconferencia, música, edición ligera de fotografía y algo de vídeo.

No abusar de las prestaciones ni presumir de pantalla 4K le permite al ThinkPad X1 Yoga superar las cinco horas de autonomía

La experiencia nos deja con la seguridad de que salvo que lo estemos usando toda la jornada sin conexión a la alimentación y de forma intensiva, el Lenovo ThinkPad X1 Yoga nos permite usarlo como equipo principal en movilidad. Y si nos espera por delante una jornada de uso más intenso, no hay problema en llevarnos el cargador de serie, bastante compacto y con menos de 300 gramos de peso.

Con él, vía USB-C, podemos tener plenamente operativo el portátil para usar exclusivamente con batería en menos de una hora.

Teclado con garantía de satisfacción

Si en el diseño es fácilmente reconocible un Thinkpad de Lenovo, lo mismo ocurre al abrir el equipo, lo cual lamentáblemente no puede realizarse con una sola mano por la dureza de las bisagras, que son especialmente robustas para que el giro de 360 grados de la pantalla no sea un problema a largo plazo.

Este giro completo, que como dije antes no lo veo muy aprovechable en el día a día por el tamaño y peso del equipo cuando queremos un formato tablet, sirve sin embargo para poder mantener una inclinación de la pantalla con cualquier ángulo.

El teclado del Lenovo ThinkPad X1 Yoga es un viejo y fiable conocido. Aquí no hay experimentos con sistemas innovadores y se apuesta por lo seguro. Contamos con seis filas de teclas, una de ellas con accesos directos muy cómodos. El teclado es retroiluminado con dos niveles de brillo pero el cual no se ajusta de manera automática.

La distribución de las teclas es clásica, aunque por ejemplo la barra espaciadora me ha parecido algo corta para lo que se estila últimamente en el sector de los ultrabooks del mercado de consumo. No falta en el diseño el trackpoint que ya creo que Lenovo mantiene más como símbolo que como un elemento práctico salvo para quienes siempre han sido de no levantar para nada las manos del teclado, por lo que con ese elemento pueden moverse rápidamente por la interfaz.

Un teclado de mucha calidad y cómodo es para ciertos profesionales un motivo de compra claro. Y este Thinkpad X1 Yoga cuenta con él

El teclado tiene un recorrido considerable (1.5 mm) que lo hace cómodo de usar pero sin que las largas sesiones de escritura acaben por molestarnos. Algo muy conseguido es que el nivel de ruido al teclear es bastante apagado, por lo que nosotros recibimos feedback sonoro pero no resulta un sonido que resulte molesto ni para nosotros ni para quienes tenemos alrededor. También es destacable la estabilidad lateral de las teclas, la sensación de calidad que nos transmiten y el perfil ligeramente cóncavo de las mismas.

También el trackpad nos ha dejado muy buena sensaciones. Es preciso, admite gestos sin problema y pese a que sobrarían, mantiene los dos botones físicos en su parte superior. Quizás para ser ideal le pediríamos algo más de tamaño.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga, la opinión y nota de Xataka

La familia Thinkpad vuelve a ofrecer en 2019 una versión convertible que esta vez opta por un acabado en aluminio que le da empaque aunque lo aleja de los récords de bajo peso de sus hermanos.

A cambio, el Lenovo ThinkPad X1 Yoga nos da un equipo compacto en formato convertible, con un teclado de sobresaliente y con el que es posible estar sin parar de escribir todo lo que la autonomía, algo justa para un equipo en movilidad, nos alcance.

8,5 Diseño8,5 Pantalla 8,5 Rendimiento8,25 Teclado/trackpad9,25 Software8,5 Autonomía8 A favor Tamaño compacto y buen acabado

Equilibrado en prestaciones

Teclado de los que da gusto usar y usar sin parar (ni cansancio)

Funcionamiento muy silencioso En contra El acabado de la pantalla requiere de un nivel de brillo mayor

Un touchpad más grande hubiera sido un acierto

Autonomía justa para un portátil de trabajo en movilidad



