Premios Xataka 2019: ¡últimas horas para solicitar tu entrada!

El próximo 18 de noviembre celebramos los Premios Xataka 2019. Como ya os adelantamos, se tratará de una edición muy especial por la décima edición de los Premios Xataka. Tendremos una gala repleta de sorpresa (¡y regalos!) presentada por David Broncano. Desde hace unos días las inscripciones para conseguir entrada están abiertas, pero mañana martes a las 23.59 cerraremos las inscripciones.

Si todavía no has solicitado tu entrada, aún estás a tiempo. Toma nota de los pasos. Y si ya la has solicitado, atento a tu correo porque esta semana te escribiremos para confirmar tu entrada.

Solicita tu entrada en este formulario

Si quieres asistir a los Premios Xataka 2019 del 18 de noviembre, regístrate por favor en el siguiente formulario. Las entradas se entregarán en riguroso orden de inscripción y hasta completar aforo. Si lo deseas, a la hora de rellenarlo podrás especificar si quieres una entrada para tu acompañante. En unos días nos pondremos en contacto con vosotros para confirmaros las entradas y con las instrucciones para que podáis imprimirlas (¡atentos al correo!). Será necesario entrada para acceder a los Premios Xataka 2019.

Después de la gala organizaremos un Cocktail que, por cuestión de espacio, tiene plazas limitadas. En este caso, las entradas para este post-evento se entregarán en orden de llegada en el propio día de los Premios Xataka. Si queréis quedaros tras la gala, lo ideal es que lleguéis antes para aseguraros esta entrada adicional. La apertura de puertas será a las 19.15h. Igualmente, una vez acabada la gala, haremos recuento y abriremos la entrada a la fiesta a más personas.

Nota: Los xatakeros que nos han ayudado con el feedback durante este año tienen entrada garantizada y han recibido un correo desde el que pueden solicitarla.

¿Y mi entrada?

Una vez cerradas las inscripciones, durante esta semana enviaremos un correo a los primeros xatakeros inscritos con instrucciones para confirmar su entrada. Es fundamental que estéis atentos al correo electrónico que habéis proporcionado, ya que habrá un tiempo limitado para registrarse y conseguir cada entrada.

Una vez hayamos cerrado esta primera fase, y si han quedado plazas disponibles, seguiremos enviando invitaciones por correo por orden de inscripción hasta que se complete el aforo.

Agenda

Cuándo: 18 de noviembre 2019

18 de noviembre 2019 Dónde: Teatro Lope de Vega (Madrid)

Horario:

19.15: Apertura de puertas.

Apertura de puertas. 20.00: Gala de Premios Xataka 2019 con David Broncano.

Gala de Premios Xataka 2019 con David Broncano. 22.00: Fiesta post-event.

Ayúdanos a escoger los ganadores

Aunque los Premios Xataka los entregaremos el 18 de noviembre en Madrid, podéis participar desde ya mismo. ¿Cómo? Votando en las distintas categorías para escoger los mejores productos tecnológicos de este año.