Xbox All Access se pone en marcha: una Xbox One S, Xbox Game Pass y Xbox Live Gold por 22 dólares al mes

¿Quieres comprar una consola pero no tienes los 300 dólares que cuesta? No te preocupes: por 22 dólares al mes te ponemos en casa una Xbox One S, además de suscripciones completas tanto a Xbox Live Gold como a Xbox Game Pass.

Esa opción es la que ha entrado en vigor hoy, porque Microsoft ha lanzado Xbox All Access en Estados Unidos. Este nuevo servicio combina una suscripción hardware con la suscripción a sus servicios online para que puedas jugar desde el minuto cero a un catálogo de cerca de 200 juegos sin problemas y sin afrontar el tradicional gran pago inicial.

Jugar en cómodos plazos mensuales ya es posible (en EE.UU.)

El resultado es el mismo, porque este servicio hace que si lo mantienes durante 24 meses podrás quedarte con la consola, que te habrá costado menos de lo que cuesta habitualmente, sobre todo si tenemos en cuenta que con ella se incluyen esos servicios de suscripción.

Como explicaba Bogdan Bilan, uno de los responsables de marketing de Microsoft, la oferta permite que el usuario acceda a un catálogo de más de 100 videojuegos, "incluyendo exclusivas de la Xbox One muy anticipadas y que podrás disfrutar desde el día de lanzamiento, así como más juegos que se irán sumando continuamente en la red más rápida y eficiente de juego en red".

El plan combina una Xbox One S, una suscripción a Xbox Live Gold y otra a Game Pass por 22 dólares al mes, pero hay una alternativa superior. De hecho, por 35 dólares al mes en lugar de la Xbox One S el usuario tendrá en casa una Xbox One X, la consola más potente de la generación actual.

El usuario podrá en cualquier momento cancelar esa suscripción a los servicios, pero en caso de no completar esos 24 meses de suscripción tendrá que abonar el coste restante de la consola.

El servicio podría ser una interesante opción para ganar nuevos usuarios de la Xbox One, pero por el momento estará disponible solo en Estados Unidos. En Microsoft no han dado datos sobre la potencial llegada de este tipo de oferta a otros países.

