La plantilla de Ubisoft Barcelona inicia una huelga y hace historia: es la primera vez que sucede en España

La huelga que proponen a través del sindicato CGT los trabajadores de Ubisoft Barcelona, única sede en España de la multinacional francesa tiene previsto dar comienzo la semana que viene, a partir del 13 de febrero. No es el primer logro laboral que consiguen estos trabajadores, que se sindicaron el pasado verano a través de la Coordinadora Sindical del Videojuego y, en noviembre, demandaron a Ubisoft por cambiar lo pactado con respecto a la política de teletrabajo.

La fecha no es casual: es la misma en la que pararán distintas empresas del sector en Francia, que organiza el Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV), sindicato francés de la industria. Y aunque el conflicto de los trabajadores con la decisión de la empresa de reducir el teletrabajo es la base de la huelga (una reducción del 33%, después de cinco años con un 60% de los días del mes en remoto), como fondo está la tremenda crisis que atraviesa el sector.

Esta crisis stá provocando despidos desde hace meses, y en Ubisoft, según calcula CGT, se ha llevado por delante unos 500 puestos de trabajo. En España, la crisis ha golpeado duramente a estudios como Novarama, Smilegate o Tequila Works. Es por ello que resulta especialmente relevante la decisión del equipo de Ubisoft Barcelona, que se convierte así en el primer estudio que lleva a cabo una huelga dentro de la industria del país.

La delicada situación que atraviesa la industria en España ha llevado a que la propia Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoye la decisión de los trabajadores desde redes sociales. Ubisoft Barcelona cuenta con alrededor de ciento noventa empleados y ha colaborado en juegos de la compañía como 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege', 'Watch Dogs' y algunas entregas de 'Assassin's Creed'. Actualmente podrían estar trabajando en 'Beyond Good and Evil 2'.

Cabecera | Ubisoft

