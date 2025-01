El nuevo retraso de 'Assassin's Creed: Shadows' apunta a que Ubisoft está en venta. La cuestión es si va a tener quien la compre

2025 se presenta peliagudo para Ubisoft. De momento, lo primero que ha anunciado es un nuevo retraso de algo más de un mes extra para el ya accidentado estreno (originariamente iba a salir en noviembre de 2024) de 'Assassin's Creed: Shadows', la ambiciosa nueva entrega de la serie, y que se ha convertido en una prueba de fuego para la compañía francesa. Sobrevolándolo todo, rumores de venta.

A marzo. De momento, 'Assassin's Creed Shadows' se va del 14 del febrero inicialmente previsto al 20 de marzo, lo que "permitirá al equipo incorporar mejor los comentarios de los jugadores recogidos en los últimos tres meses y contribuirá a crear las mejores condiciones para el lanzamiento al seguir colaborando estrechamente con la cada vez más positiva comunidad de 'Assassin's Creed'". Pero en realidad, esto es solo la punta de una serie de sucesos poco halagüeños para Ubisoft que llevamos viviendo desde hace meses, y que han provocado desastres como una caída en el precio de las acciones (un 85%) que han pasado de su máximo absoluto de 84,60 euros en febrero de 2021 a los actuales 12,53 euros.

'Star Wars' tiene la culpa. La crisis de un gigante como Ubisoft procede de innumerables factores (derroches, retrasos, cancelaciones, juegos que no cumplían como estaba previsto), pero es cierto que las ventas inesperadamente flojas de 'Star Wars: Outlaws' fueron un buen símbolo de que algo no iba bien en la compañía. Una franquicioa con un seguimiento masivo y uno de los juegos más caros y ambiciosos del año (y lleno de detalles muy interesantes), echada a perder por un producto final que aún estaba por pulir. La guinda fue otra cancelación, también catastrófica, la del shooter 'XDefiant' solo con un año de vida.

Rumores de compra. Desde hace tiempo hay consistentes rumores de que Tencent está en conversaciones con Ubisoft para comprarla. No es la primera vez que Ubisoft se encuentra en una situación así: en 2022 recibió pujas de inversoras como Blackstone en el contextencentto de una serie de ventas millonarias dentro de la industria. Ese mismo año Tencent entró en la compañía. Sin embargo, estas conversaciones parecen haberse interrmpido: medios como Insider Gaming lo achacan a que los hermanos Guillemot querrían mantener el control en la compañía, en contra de los deseos del gigante chino. Posiblemente las conversaciones se reinicien y adquieran nuevo sentido según como funcione el nuevo 'Assassin's Creed'.

Proyectos frustrados. Parte de la crisis de Ubisoft puede achacarse, según relata Insider Gaming, a sus problemas de gestión, que han llevado a cancelaciones mucho más tardías y costosas de lo previsto. Por ejemplo, Project U fue anunciado como un shooter cooperativo por sesiones, pero se decidió dar carpetazo al trabajo de cinco años y empezar de nuevo. Según un desarrollador del proyecto, Ubisoft llevaba invertidos para entonces cien millones de dólares. Más grave es el caso de 'XDefiant', lanzado cuando aún no estaba maduro, después de un largo desarrollo y que estaba haciendo perder millones a Ubisoft cada mes.

El peso de las franquicias. Para 2025 y 2026, Ubisoft tiene previsto lanzar no menos de cinco juegos de 'Assassin's Creed', remakes de franquicias populares de la casa como 'Prince of Persia' o 'Rayman', un nuevo 'Far Cry' (y un spin-off en forma de extraction-shooter)... Es decir, que la maquinaria continúa a pleno rendimiento, pero todos los ojos están puestos en el casi inminente 'Shadows': su éxito o fracaso puede determinar el futuro inmediato de la compañía de forma crucial.

Cabecera | Ubisoft

En Xataka | Ubisoft permitirá jugar sin conexión a sus juegos de carreras online. A mayores, es una pequeña gran victoria para el usuario