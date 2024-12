Ubisoft cancela su 'Call of Duty' gratuito: 'XDefiant' echa el cierre y es la señal de que algo va muy mal en Ubisoft

'XDefiant' tenía todos los ingredientes para ser una alternativa sólida a 'Call of Duty', pero de nada sirve que la receta sea buena cuando el título no es capaz de traccionar, conseguir y, sobre todo, mantener jugadores. Es lo que ha pasado con este shooter de Ubisoft, un título que no ha llegado al año de vida y que ya tiene fecha de caducidad. Porque sí, la compañía acaba de confirmar que cancela su desarrollo y que lo cerrará el año que viene.

Es solo un tropiezo más en la reciente carrera de Ubisoft, empresa mítica del mundo de los videojuegos que no pasa, ni de lejos, por su mejor momento.

El cierre de 'XDefiant'. Hace algunos meses, Tom Henderson adelantó que Ubisoft iba a cerrar el juego, pero Mark Rubin, ex 'Call of Duty', productor ejecutivo y jefe supremo del título, negó los rumores e incluso adelantó que ya estaban trabajando en los planes para el segundo año. Eso fue el 15 de octubre.

Pues bien, según ha expuesto la compañía en un comunicado, "a pesar de un comienzo alentador, el trabajo apasionado del equipo y una base de fans comprometida, no hemos sido capaces de atraer y retener a suficientes jugadores a largo plazo para competir al nivel que pretendemos en el muy exigente mercado de los FPS free to play". El juego, afirman, "está demasiado lejos de alcanzar los resultados necesarios para permitir nuevas inversiones significativas", por lo que la decisión final ha sido cerrarlo.

La compañía lanzará la temporada tres para los jugadores activos, pero "las nuevas descargas, registros de jugadores y compras ya no estarán disponibles". Es más, si algún usuario ha hecho un pago en los últimos 30 días, este le será reembolsado.

Captura de pantalla de 'xDefiant' | Imagen: Xataka

Despidos. El cierre del videojuego llega acompañado de (más) malas noticias para los trabajadores: Ubisoft va a cerrar los estudios de San Francisco y Osaka. Según ha expresado la compañía, "casi la mitad del equipo de 'XDefiant' en todo el mundo pasará a desempeñar otras funciones dentro de Ubisoft", pero 143 personas en San Francisco y 134 personas en Osaka y Sidney van a perder su empleo.

Ubisoft no sale del bache. La firma francesa no deja de tropezar con sus lanzamientos, que no están a la altura ni de sus expectativas ni del legado de la empresa que trajo 'Rayman', 'Prince of Persia' y 'Assassin's Creed' al mundo. Los últimos 'Assassin's Creed' no han triunfado ni son memorables. 'Mirage', que prometería volver a lo clásico, no ha funcionado y su recepción ha sido mixta cuanto menos.

'Star Wars: Outlaws' ha sido un fracaso, algo que la propia empresa ha confirmado. 'Skull and Bones', el juego AAAA, ha pasado totalmente desapercibido y 'XDefiant', su gran apuesta por los juegos como servicio junto a 'Rainbow Six: Siege', 'For Honor' y 'The Crew', va a cerrar el año que viene. Tan mala es la situación que la compañía, consciente de lo que está en juego, tuvo que retrasar 'Assassin's Creed: Shadows', el AC basado en Japón, al año que viene. Es, probablemente, una de las ambientaciones más esperadas y no puede salir mal.

'Skull and Bones' | Imagen: VidaExtra

Todo mal con los juegos como servicio. La industria parece volcada en los juegos como servicio como si mezclar juego gratis, micropagos, pases de batalla y un nombre con gancho fuese una receta mágica que convierte código en dinero. Pero la realidad es que no. Aunque 'XDefiant' tenía buenos ingredientes, 'Call of Duty', por muy regular que esté ahora mismo, tiene una comunidad construida a base de pico y pala, tiempo e inversión. Que el juego esté bien no es suficiente para que los jugadores abandonen sus hábitos para explorar nuevos pastos.

Un juego como servicio es eso, un servicio, y lanzarlo con la estrategia de un AAA de un solo jugador midiendo su éxito en su primer año de vida (ni eso en este caso) es un error. 'XDefiant' se lanzó en mayo de 2024, no ha tenido tiempo ni de crecer ni de establecerse. Incluso 'The Finals', que es un shooter más de nicho y de un estudio más pequeño con menos recursos que Ubisoft, ha conseguido mantenerse y llegar, al menos, al año de vida.

Imagen | xDefiant

Tiempo. En la publicación en la que Mark Rubin negaba el cierre del juego se dijo una enorme verdad: "hemos hecho muy poco marketing, así que sí, nuestros números han bajado, pero eso es solo para darle al equipo el tiempo para poner el juego en una mejor posición antes de hacer mayores gastos en marketing para atraer a nuevos jugadores al juego y traer de regreso a los jugadores que se han ido".

¿Podemos juzgar el rendimiento de un juego como servicio, que se supone ha de vivir en el tiempo a base de actualizaciones periódicas, por cómo ha ido en seis o siete meses? Probablemente no. Podemos hacerlo en un juego triple A de un jugador, que en seis o siete meses ya habrá vendido todo lo que tenía que vender, pero en un juego como servicio es otra historia muy distinta.

Y el problema es que esto afecta no solo a los ingresos de una compañía multinacional y multimillonaria, sino a 277 personas que van a perder su empleo. La industria de los videojuegos pasa por un momento muy malo y quien acaba pagando las consecuencias de las malas decisiones son los trabajadores.

The Crew: Motorfest | Imagen: 3DJuegos

Y con todo, seguimos. A pesar de esto, Ubisoft se mantiene firme en su estrategia. La compañía asegura en el comunicado que "el desarrollo de experiencias de juegos como servicio sigue siendo un pilar de nuestra estrategia, y hemos logrado importantes éxitos, como 'Rainbow Six', 'The Crew' y 'For Honor', entre otros. Es un mercado muy competitivo, y aplicaremos las lecciones aprendidas con 'XDefiant' a nuestros futuros títulos en vivo". En términos generales, concluye la empresa "estamos decididos a tomar las medidas necesarias para volver a situar a la empresa en la senda del crecimiento, la innovación y la creatividad, y asegurarnos de que podemos prepararos para el éxito".

Recomprar. Hace apenas unas semanas, Bloomberg señaló que Tencent y la Guillemot Brothers estaban valorando recomprar la empresa para volver a tomar el control. Dicho de otra forma, hacerla una empresa de capital privado y sacarla de la bolsa. Es un movimiento que permitiría a la familia Guillemot retomar el control de la compañía, pero todavía no es oficial ni sabemos si lo será en algún momento.

Imagen | XDefiant

