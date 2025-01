Ubisoft no levanta cabeza: la compañía cierra un estudio en Reino Unido y recorta personal en Alemania y Suecia

Siguen los movimientos en Ubisoft. La compañía de videojuegos con sede en Saint-Mandé ha anunciado el despido de 185 empleados. Parte del equipo afectado formaba parte de un estudio en Reino Unido que cerrará sus puertas en medio de una importante reestructuración.

Ubisoft Leamington cesará completamente sus actividades, mientras que Ubisoft Düsseldorf (Alemania), Ubisoft Stockholm (Suecia) y Ubisoft Reflections (Reino Unido) recibirán un tijeretazo para reducir costes, aunque seguirán funcionando con menos personal y recursos.

Tiempos de cambio y supervivencia

El gigante fundado por los hermanos Guillemot compró FreeStyleGames a Activision en 2017. La operación incluyó el traspaso del equipo que había desarrollado productos como ‘Guitar Hero Live’. Fue renombrado como Ubisoft Leamington y se involucró en varios proyectos.

La compañía utilizó este estudio como apoyo para el desarrollo de ‘Tom Clancy's The Division’, ‘Star Wars Outlaws’, ‘Skull and Bones’ y ‘Far Cry 5’. Después de casi una década, Ubisoft ha decidido prescindir de esta parte de su estructura para “garantizar estabilidad a largo plazo”.

No es ningún secreto que Ubisoft no está en su mejor momento. A finales del año pasado anunció que cerraría 'XDefiant’, su 'Call of Duty' gratuito. Aquella decisión, que se materializará este año, llega acompañada del cierre de estudios en San Francisco y Osaka.

Si analizamos el resto del catálogo, el panorama no resulta mucho más prometedor. Star Wars: Outlaws, que se perfilaba como una de las grandes apuestas del año para la compañía francesa, terminó registrando ventas navideñas por debajo de las expectativas.

Con este escenario, las miradas están puestas en ‘Assassin’s Creed Shadows’ como la gran esperanza para revertir el rumbo en 2025. El problema es que el lanzamiento de este título se ha retrasado dos veces, y debería estar disponible a partir del 20 de marzo de este año.

El primer mes del año cierra para Ubisoft con nuevas medidas drásticas, todas las fichas puestas en su siguiente gran título y rumores cada vez más fuertes sobre una posible venta. El futuro de la compañía sigue siendo incierto, y queda por ver si logrará enderezar el rumbo.

Imágenes | Ubisoft

