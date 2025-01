Alguien ha preguntado a los desarrolladores de videojuegos a qué se están dedicando y la respuesta ha sido unáni: a PC

El PC es la plataforma más completa para jugar. Mientras que una consola nos ata al hardware preinstalado, un PC admite la actualización constante de los componentes, nos permite acceder a más potencia bruta, a todo tipo de configuraciones en los juegos y bueno, nos permite hacer otras muchas cosas que no son jugar. El PC, en definitiva, es importante y lo es cada vez más, algo que queda demostrado en el State of the Industry Report 2025 que la Game Developers Conference acaba de publicar.

El dato. Según el informe, el 80% de los más de 3.000 desarrolladores que han completado la encuesta enviada por la GDC están desarrollando juegos para PC. La cifra contrasta con la consolas. Solo el 38% de los desarrolladores están trabajando en juegos para PlayStation 5 y algo menos, un 34%, trabajan en juegos para Xbox Series X|S.

Resultados de la encuesta de la GDC | Imagen: GDC

Un crecimiento brutal. El porcentaje de desarrolladores haciendo juegos para PC no ha dejado de aumentar. En 2020 era del 56%. En 2021 pasó al 58%. En 2022 la cifra creció hasta el 22%. En 2023 fue del 65% y el año pasado, del 66%. El salto ha sido enorme de un año hasta ahora y es la prueba de que el gaming en PC está más vivo que nunca. Solo el año pasado se publicaron 19.000 juegos solo en Steam, lo cual dice mucho. Otra cosa es que todos esos juegos se acaben, efectivamente, jugando.

Spoiler: no. El 80% apenas se jugaron.

¿El motivo? Desde la GDC no lo tienen claro, pero opinan que podría estar relacionado con "la creciente popularidad de la Steam Deck de Valve". Según expone el informe, "en la encuesta de este año no se ha destacado Steam (o el ordenador portátil de Valve) como plataforma propia, porque es un centro de juegos para PC y Mac. Pero parece que algunos desarrolladores sí la consideran una plataforma única. Por ejemplo, cuando se les pidió que nombraran otras plataformas que les interesaran, casi la mitad (44%) escribió Steam Deck".

Si algo nos ha enseñado Nintendo con su Nintendo Switch es que el formato portátil funciona y gusta. Valve lo ha hecho estupendamente con la Steam Deck y las alternativas son cada vez más completas y potentes. Es normal que los desarrolladores miren este formato con interés, hasta el punto de que Microsoft trabaja en su propia consola. Como dato curioso, solo el 20% de los devs trabajan en juegos para Nintendo Switch y solo el 12% para Linux, que es la base de SteamOS.

Por otro lado, no es ningún secreto que publicar juegos en PC es bastante más sencillo que publicarlos en consolas, por lo que tiene sentido que el PC sea la primera gran opción.

Imagen | Unsplash

El sesgo. La encuesta de la GDC es bastante reveladora, pero tiene un problema. El 58% de los encuestados es de Estados Unidos y un 16% es de Reino Unido, Canadá y Australia. El resto del mundo tiene una presencia más bien reducida y eso significa una cosa: que no se refleja el interés de uno de los mercados más importantes del mundo. Hablamos, por supuesto, de China, país en el que gaming móvil es religión.

Aunque la encuesta de la GDC deja ver que el 28-29% de los desarrolladores trabajan en juegos para móviles, lo cierto es que, de haber una presencia mayor de encuestados chinos, japoneses y coreanos, la foto sería muy distinta. El móvil sería, probablemente, una de las grandes plataformas por dos motivos: alcance e ingresos.

El PC gaming medio. Según los datos de Steam, el jugador de PC medio tiene un ordenador con Windows 11, 16 GB de memoria RAM, un procesador a entre 2,3 y 2,69 GHz, una NVIDIA GeForce RTX 3060, un monitor FullHD y un tera de almacenamiento instalado.

Imagen de portada | Unsplash

