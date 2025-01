Steam se ha convertido en un vertedero de videojuegos: de 19.000 títulos en 2024, casi nadie jugó al 80% de ellos

2024 se ha cerrado para Steam con un récord: han llegado casi 19.000 juegos a la tienda. Es el año que más títulos se han estrenado en sus baldas digitales, 4.000 más que el año pasado. Sin embargo el 80% de ellos permanecen casi sin jugadores y casi sin ventas. Steam ha pasado de convertirse en la panacea del formato virtual a, en algunos aspectos, un auténtico vertedero en el que cada vez cuesta más abrirse paso.

La magia de los limitados. Todo esto tiene una explicación, y tiene que ver, como siempre que nos encontramos con un volquete de contenido digital, con la ambición de quienes aspiran a sentarse y ver entrar dinero en sus cuentas sin mover un dedo. Todo empezó cuando, hace unos años, Steam abrió la posibilidad de que todos los juegos de su tienda incluyeran incentivos para los jugadores: premios como cromos, logros, insignias... todo ello ayudaba a que los juegos tuvieran un lado coleccionable y se animaba a que los jugadores picotearan en distintos títulos en busca de estos premios.

La montaña de basura. Esa novedad hizo que muchos desarrolladores comenzaran a publicar juegos muy básicos y baratos, pero que daban la oportunidad al jugador de conseguir los logros e insignias de forma rápida y sencilla, mejorando sus estadísticas sin esfuerzo. Para poner coto a esto, Valve cambió la forma de ingreso de juegos en la tienda: todos llegan a la tienda en un formato que llaman "limitado" y sin posibilidad de incluir características como los logros.

Los mejores salen. Para salir de ese estado hay que cumplir unos mínimos requisitos de ventas y usuarios (que Valve no ha hecho públicos). Es una especie de control de calidad que no todos los juegos superan. De hecho, lo hacen muy pocos: el director del departamento de juegos de Twitch Bill Young publicaba en Linkedin un artículo donde desgranaba el porcentaje de los juegos que están en esta categoría limitada: desde un 33% en 2018 se pasó a un 66%, y el porcentaje fue creciendo hasta 2024, donde un 79% de los juegos forman parte de esta categoría.

Muchos con poco predicamento. Puesto de otra manera, y siempre según los datos de SteamDB, 18.992 juegos llegaron a Steam en 2024 y de ellos 14.951 se quedaron en la categoría de "Limitado", es decir, que apenas tuvieron ventas o suficientes jugadores. Al menos según los estándares que exige Valve, que pueden ser muy estrictos, pero que no solo obedecen a criterios comerciales de la compañía: sencillamente, se hacen demasiados juegos.

Too much, too many. Es una cuestión que planea sobre los jugadores y la industria desde hace años. En un contexto en el que llegan a Steam unos cincuenta o sesenta juegos al día, los jugadores tenemos que gestionar y hacer malabarismos con demasiados lanzamientos y, más aún, juegos demasiado largos, rebosantes de contenido de relleno y a los que les sobran un buen puñado de horas. Puede que Steam sea demasiado exigente con los juegos que entran de pleno derecho en la tienda, pero no debemos quedarnos mirando al dedo cuando nos señalan el problema: puede que, sencillamente, no haya sitio para todos.