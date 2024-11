Ha tardado, pero Steam al fin tiene una grabadora de partidas. Lo mejor: no solo graba

Es curioso, cuanto menos, que siendo Steam una de las plataformas más importantes del mundo del PC gaming, el streaming y la creación de contenido de videojuegos, no tuviera una grabadora de partidas. Los jugadores se veían obligados a usar software externo, como la grabadora de NVIDIA o cualquier otra alternativa. Pero eso se acabó porque sí, Steam, al fin, tiene una grabadora.

Ha tardado, pero ya está aquí y, además, llega con un girito bastante interesante.

Cómo se activa. La grabadora de Steam se anunció un caluroso 27 de junio, cuando salió en beta. No ha sido hasta ahora, prácticamente a mediados de noviembre, que Valve ha decidido lanzarla para todos los usuarios. Para activarla, simplemente hay que ir a Steam > Parámetros > Grabación de partidas (o usar la interfaz superpuesta) y activar la grabación. Esta puede funcionar en segundo plano y tiene algunas funciones bastante interesantes.

No solo graba. Aquel que haya grabado gameplay o un vídeo, en general, sabrá que editar un vídeo cogiendo las mejores partes no es sencillo. Tienes que recordar más o menos cuándo pasó, cortarlo, etc. Pues la grabadora de Steam lo hace más fácil, ya que permite al usuario añadir marcadores de tiempo para que, luego, pueda usar las herramientas de recorta incorporadas para cortar el clip rápidamente.

No solo eso, sino que los juegos que usen Steam Timeline (eso queda en manos de los desarrolladores) podrán añadir marcadores automáticamente. Por ejemplo, cuando haya una baja, una muerte, un logro, se haya derrotado a un jefe, etc. Asimismo, los juegos pueden controlar el aspecto de la línea de tiempo para que se pueda diferenciar fácilmente las partes en los que se ve un menú, una pantalla de carga, la sala de espera, etc.

Así se ve la grabadora de Steam | Imagen: Valve

Más opciones. Gestionar las grabaciones puede ser un poco caótico, sobre todo si tenemos muchas en diferentes juegos y contextos. Pues de nuevo, gracias a la implementación de Steam Timeline los juegos pueden añadir etiquetas y atributos a las grabaciones para que el jugador encuentre lo que busca más rápidamente. Valve pone un ejemplo muy bueno: encontrar una partida de 'DOTA 2' concreta buscando el nombre del héroe que manejábamos. Muy útil.

También cabe destacar que podemos configurar las grabaciones para que duren X tiempo, ocupen X espacio y/o se hagan en una calidad u otra dependiendo del juego. En ese sentido, la grabadora usa las características de las gráficas NVIDIA y AMD para evitar afectar al rendimiento, pero es posible que en modelos antiguos u ordenadores menos avanzados que dependan más de la CPU sí pueda haber una pérdida notable.

Así se ven los marcadores añadidos por los juegos que usan Steam Timeline | Imagen: Xataka

Compatibilidad. La grabadora es compatible con todos los juegos de Steam e, importante, con todos los juegos compatibles con la interfaz superpuesta de Steam. También se puede usar en Steam Deck. No obstante, exprimir al máximo sus funciones dependerá de que los desarrolladores implementen Steam Timeline en sus juegos.

Más información | Valve

En Xataka | Valve confirma un secreto a voces: 'Deadlock' es oficial y ya tiene su propia (y escueta) página en Steam