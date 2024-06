Steam ya tiene su propia grabadora de partidas. Tiene una pinta buenísima y así funciona

Steam se ha convertido en prácticamente un sinónimo de PC gaming. ¿Juegas en PC? Seguramente tengas Steam. Salvo por exclusividades temporales, lo más probable es que un juego de PC esté sí o sí en Steam. Porque la realidad es que la plataforma de Valve es realmente completa y tiene de todo. Bueno, no, de todo no. No tiene, por ejemplo, una herramienta para capturar la pantalla y grabar nuestras partidas. Eso sigue quedando en manos de herramientas de terceros, como NVIDIA.

Hasta ahora.

La grabadora de partidas llega a Steam. Así lo ha anunciado Valve en a través de su tienda de juegos, donde señala que se encuentra en fase beta. Así pues, tendremos que utilizar la versión de pruebas de Steam para poder acceder a ella. Esta versión se puede conseguir haciendo los siguientes pasos y sobra decir que, al ser una versión de pruebas, es posible que haya fallos y cositas que no funcionen aquí y allá.

Abre Steam > Steam > Parámetros > Interfaz > Participación en la beta del cliente > Steam Beta Update

Grabar partidas.... La grabadora funciona en segundo plano y se puede configurar de varias maneras. Por ejemplo, la podremos ajustar para que grabe X tiempo o que se pare cuando la grabación alcance X peso. Asimismo, podremos usarla para retroceder en el tiempo durante la partida y recordar qué nos ha acaba de decir un NPC o qué movimiento concreto ha hecho ese jefe de Elden Ring antes de matarnos por vigesimoquinta vez en una hora. Hasta aquí, nada fuera de lo normal.

Así se ve Steam Timeline | Imagen: Valve

... con un plus. La clave de la grabadora de Steam es que tiene un par de herramientas muy útiles que facilitarán bastante la vida a las personas que gusten de capturar, editar y publicar gameplays. Una de las más llamativas es la línea de tiempo, que ha sido bautizada como Steam Timeline. Los juegos que usen esta opción generarán marcadores de eventos automáticos cuando ocurran cosas importantes, como un tiro en la cabeza en 'Counter-Strike' o una muerte en 'DOTA 2'.

También es interesante que los juegos pueden controlar el aspecto de la línea de tiempo para indicar el estado del juego, me explico. Si alguna vez has grabado gameplay sabrás que el vídeo final incluye los menús, las pantallas de carga, las salas de espera y la partida en sí. Editar eso para hacer un montaje chulo puede ser horrible y hablo desde la experiencia. Pues con Steam Timeline la parte de los menús y las salas de espera estará diferenciada de las partes de partida, facilitando así los cortes.

Así luce la grabadora de partidas de Steam | Imagen: Valve

No te ata. Aunque la partida se grabe en el formato optimizado con todas las funciones mencionadas anteriormente, la plataforma no nos ata en absoluto. Si queremos acceder al archivo para editarlo en Premiere, CapCut o cualquier otra herramienta, simplemente tendremos que exportarlo como MP4 y listo. Tampoco nos ata a juegos de Steam, ya que la grabadora funcionará con todos los juegos compatibles con la interfaz superpuesta de Steam. Y sí, es compatible con Steam Deck.

Imagen | Pexels

