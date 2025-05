Todas las preguntas y dudas que quedan por resolver de la Nintendo Switch 2 a una semana de su lanzamiento

La semana que viene asistiremos al lanzamiento de Nintendo Switch 2, la nueva portátil de Nintendo y sucesora de una consola que no solo conquistó la generación pasada, sino que cambió por completo la forma en la que entendemos el gaming. El nuevo modelo, más grande, más potente y más completo, se lanzará oficialmente el próximo 5 de junio. Sin embargo, a pesar de su cercanía y de haberla podido probar hace unas semanas en París, todavía quedan muchas preguntas por responder.

Nintendo Switch 2 sigue siendo una incógnita en muchos apartados. Así pues, y mientras esperamos para echarle el guante cuanto antes, he aquí una recopilación de preguntas, asuntos, temas y cosas que Nintendo todavía no ha aclarado y que, salvo sorpresa, tendremos que esperar al lanzamiento para resolver.

¿Hay alguna mejora en los juegos de Nintendo Switch 1 que no tienen parche para Switch 2?

Zelda: Tears of the Kingdom | Imagen: Nintendo

Es, quizá, uno de los aspectos más relevantes. Nintendo tiene intención de lanzar parches que mejoran el rendimiento y la calidad gráfica de ciertos juegos (parches que se pagan por separado, sobra decir), pero queda en el aire si los juegos de Nintendo Switch 1 que no van a recibir parche (pensemos en 'Animal Crossing: New Horizons') se van a beneficiar de alguna forma de la potencia extra de Nintendo Switch 2.

No tiene que ser necesariamente en calidad de texturas, pero sí, por ejemplo, en la tasa de fotogramas por segundo o en la distancia de dibujado. Esto es algo que mejoraría, y no precisamente poco, la experiencia al jugar a ciertos títulos como 'Pokémon', sin ir más lejos.

¿Cómo será exactamente la retrocompatibilidad?

Estado de la retrocompatibilidad a fecha de 27 de mayo | Imagen: Nintendo

Nintendo se encuentra haciendo pruebas de sus juegos y de los de sus partners para arrojar luz sobre la retrocompatibilidad. De momento, la mayoría de juegos se pueden jugar sin problema o tienen problemas que se arreglarán para el lanzamiento (PDF), algunos se pueden lanzar y se están testeando (PDF) y una ínfima minoría presentan problemas al iniciarse o no son compatibles, directamente (PDF).

Queda por resolver cuáles son esos errores, hasta qué punto hay garantías de que un juego retrocompatible se pueda jugar de principio a fin y si habrá alguna solución para los juegos que hoy no son compatibles o no se pueden lanzar.

¿Qué pasa si meto un cartucho de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch?

Sabemos que Nintendo Switch 2 usa los mismos cartuchos que Nintendo Switch y que podemos meter un cartucho de la generación anterior en la nueva consola. La pregunta es, ¿y al revés qué sucede? ¿Da un error sin más? ¿La consola arroja más información al usuario?

¿Cómo funciona DLSS?

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Está confirmado que Nintendo Switch 2 monta un procesador NVIDIA (no se sabe cuál, al menos oficialmente) con GPU, también NVIDIA, con núcleos RT y Tensor dedicados. Eso significa, principalmente, una cosa: compatibilidad con DLSS, la tecnología de reescalado con IA que tan popular es en PC.

De acuerdo a NVIDIA y Nintendo, la Switch 2 admitirá resolución 4K en modo TV y hasta 120 FPS en FullHD en modo portátil. La cosa es, ¿sabrá el usuario que DLSS está activado? ¿Se podrá desactivar o ajustar de alguna forma? Algo nos dice que no, que el funcionamiento será totalmente transparente al usuario y este no podrá tocar configuraciones gráficas, pero veremos.

¿Puedo usar el dock de Nintendo Switch con Nintendo Switch 2 y viceversa?

No porque la Nintendo Switch 2 no venga con su dock, que lo incluye, sino porque nunca está de más saber que si el nuevo se rompe, podremos usar el de la consola antigua. En el caso de que se puede, ¿se ganará o perderá algo con respecto a usar el dock original? ¿Puedo jugar en 4K si conecto la Switch 2 a la tele usando el dock de la Switch original?

¿Funcionan bien los Joy-Con de Nintendo Switch en la Nintendo Switch 2?

Joy-Con de Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Es evidente que no vamos a poder enganchar los Joy-Con de Nintendo Switch a la Nintendo Switch 2 porque el sistema es diferente, pero sería un verdadero puntazo que se pudieran conectar de manera inalámbrica para aprovecharlos y jugar con amigos. Sabemos que se podrá hacer, pero no si habrá alguna limitación en términos de latencia o conectividad. Lo que sí sabemos es que nada de cargarlos con la Switch 2 y que no tendremos botón C, por motivos evidentes.

¿Funciona el mando Pro en Nintendo Switch 2?

Nintendo no ha dejado pasar la ocasión de anunciar un nuevo mando Pro para Switch 2. Sin embargo, no se ha pronunciado al respecto del mando de la generación anterior. Cabe esperar que, siendo un mando inalámbrico y sabiendo que los Joy-Con antiguos se pueden conectar de forma inalámbrica, podamos seguir usando nuestro mando Pro. No hay información oficial al respecto, en cualquier caso.

¿Se pueden usar auriculares Bluetooth de lanzamiento?

Parece una pregunta sin más injundia, pero lo cierto es que Nintendo Switch se lanzó en 2017 y no fue hasta bien entrado 2021 que se actualizó para admitir auriculares Bluetooth. No sabemos si Nintendo Switch 2 ofrecerá esta capacidad de lanzamiento o si, por el contrario, Nintendo lo dejará para más adelante.

¿Puedo cargar la consola por cualquiera de los dos puertos USB tipo C?

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Y ahora que hablamos de conectividad, Nintendo Switch 2 tiene no uno, sino dos puertos USB tipo C. Sabemos que uno admite carga y otro es para accesorios, pero no si podremos cargar la consola en cualquiera de los dos. Esa posibilidad sería estupenda, ya que las posiciones de los cables y cargadores suelen ser caprichosas y no siempre es cómodo jugar a la vez que cargamos la consola. Tener esa posibilidad daría más opciones y mejoraría la experiencia.

¿Se aprovecha la zona visible de la pantalla en modo dock?

A diferencia del dock de Nintendo Switch, el de Nintendo Switch 2 deja visible una pequeña zona de la parte superior de la pantalla. No sabemos si esta decisión responde a algún tipo de función simpática, pero menor, como mostrar la hora mientras se usa el modo sobremesa o si los juegos la aprovecharán de alguna manera. Otra opción, claro, es que... no haga nada.

¿El modo ratón irá más allá de la Nintendo Switch 2?

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Los nuevos Joy-Con destaca porque se pueden usar como si de un ratón se tratase. Hay juegos, de hecho, que basan su existencia en dicha función. Nintendo, además, ha asegurado que no hay que deslizarlos necesariamente sobre una mesa, sino que también se pueden usar sobre el sofá o sobre los pantalones. ¿Será posible conectar los Joy-Con a un ordenador y usarlos como un ratón al uso? Es una posibilidad que está ahí, aunque lo cierto es que es poco probable.

¿Qué pasa con el botón C si no pago Nintendo Switch Online?

También es poco probable que Nintendo nos deje remapear el botón C. Este botón sirve para acceder a GameChat, una especie de Discord integrado que, por supuesto, solo está disponible si pagamos por Nintendo Switch Online. No es una suscripción cara, pero sí un pago adicional que no todos los usuarios asumen. La cosa es que sin esa suscripción, este botón, en principio, servirá para más bien nada.

¿Habrá alguna mejora en la grabación de partidas?

Nintendo Switch 2 | Imagen: Nintendo

Actualmente, Nintendo solo permite grabar hasta 30 segundos de un juego en 720p a 30 FPS. Es una cifra que se queda bastante corta para una consola que presume de rendimiento. Sería genial ver una mejora en este sentido y que se pueda grabar más tiempo, en más calidad y al menos a 60 FPS.

¿Cómo funcionará la personalización?

Nintendo no ha mencionado nada de personalización. Cabe esperar que se puedan instalar temas y que tengamos algunas opciones para dejar la interfaz más a nuestro gusto, pero lo único que sabemos es que no hay información oficial al respecto.

¿A qué saben los cartuchos?

Por último, aunque no por ello menos importante, ¿volveremos a poder saborear el benzoato de denatonio? Nintendo recubre sus cartuchos de esta sustancia, un amargante no tóxico realmente desagradable (hablo desde la experiencia). Lo hace para evitar que los niños se traguen el cartucho sin querer. Imaginamos que esta sustancia volverá a hacer acto de presencia en los cartuchos de Nintendo Switch 2, pero veremos.

