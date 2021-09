'Fortnite' no volverá pronto a la App Store: Apple bloquea a Epic Games hasta que el juicio se resuelva por completo

La batalla entre Apple y Epic Games en los tribunales sigue su curso. A principios de septiembre la Justicia estadounidense dictó sentencia y determinó que, por un lado, Epic Games tenía que pagar seis millones de dólares a Apple por romper el contrato con la App Store y, por otro lado, que Apple deberá permitir otros sistemas de pago a los desarrolladores.

Esto no fue suficientemente para Epic Games, que apeló la sentencia. El juicio, por lo tanto, sigue en marcha y va para largo. Y es que Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha denunciado en su cuenta de Twitter que Apple ha introducido a 'Fortnte' en la lista negra del ecosistema de Apple hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales. Según Sweeney, este proceso podría durar hasta cinco años.

Just last week, Epic agreed with Apple that we would play by the same rules as everyone else. pic.twitter.com/WOxsbnAFXE

Según relata el propio Sweeney, en un correo enviado a Phil Schiller el CEO de Epic Games dijo que la compañía "promete que se adherirá a las directrices de Apple siempre y cuando lancemos productos en las plataformas". Además, el CEO añadió lo siguiente:

Dicho de otra forma, Epic Games volvería a lanzar 'Fortnite' en iOS con la condición de que Apple, ciñéndose a la sentencia judicial, permitiera un botón o enlace que lleve a los jugadores a hacer compras en una plataforma externa. De hacerlo, este asunto estaría resuelto y solo quedaría la disputa sobre la App Store y su falta de alternativas en iOS. Pero no.

Sweeney afirma que a última hora de la noche anterior, Apple informó a la compañía de que "'Fortnite' se incluirá en la lista negra del ecosistema de Apple hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales, lo que podría ser un proceso de hasta 5 años".

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef