Los 11 juegos que más han vendido en la historia de Xbox One

La industria de los videojuegos es un monstruo que crece de una forma demencial, al cierre de 2018 se estima que está ante unos ingresos brutos de 135.000 millones de dólares. Dentro de esta industria, Microsoft con su Xbox One ha sido un importante jugador, donde gracias tanto a la venta de consolas como de videojuegos, estamos ante un mercado vivo en pleno crecimiento.

La Xbox One llegó en noviembre de 2013, y desde entonces hemos visto desfilar importantes títulos que van desde los gratuitos que dominan el mercado de los streamings, hasta los 'triple A' y exclusivos, que se vuelven verdaderas bombas capaces de incrementar las ventas de la consola durante una temporada.

Hoy daremos un repaso por los 11 juegos más vendidos en la historia de Xbox One, donde nos encontramos verdaderas sorpresas como el brutal dominio de la franquicia 'Call of Duty'. Esta lista se basa en lo recabado por VGChartz, quienes son los únicos que concentran ventas físicas y digitales en todo el mundo. Así que vamos a ello.

'Star Wars: Battlefront'

El título desarrollado por DICE de Electronic Arts en 2015 ha vendido 4,15 millones de copias desde su lanzamiento en Xbox One. 'Star Wars: Battlefront' fue el tercer mejor lanzamiento de la serie 'Battlefront', y está considerado un reboot de los juegos anteriores. Se trataba de una gran producción cuyo valor radicaba en sus gráficos y jugabilidad, aunque por parte de la crítica recibió opiniones mixtas.

En VidaExtra | Análisis de Star Wars Battlefront, el juego de Star Wars más espectacular de la última década

'Call of Duty: Infinite Warfare'

El juego número 13 de la saga 'Call of Duty' llegó en 2016 de la mano de Activision. A día de hoy ha vendido 4,79 millones de copias en todo el mundo, contando sólo las de Xbox One. 'Call of Duty: Infinite Warfare' fue catalogado como el mejor 'shooter' de 2016 y en su momento fue el título de la saga más vendido en la historia. Sin embargo, en 2017, Activision informó que el juego no cumplió con sus expectativas de ventas.

En VidaExtra | Análisis de Call of Duty: Infinite Warfare. La última oportunidad de brillar de Infinity Ward

'Halo 5: Guardians'

Con 4,92 millones copias vendidas desde su lanzamiento en 2015, 'Halo 5: Guardians' es de los pocos exclusivos que se colaron en la lista de lo más vendido de Xbox One. Este 'Halo' ha sido de los mejor que ha desarrollado 343 (Microsoft Studios), ya que se trataba de un gran FPS cuya campaña tenía un gran ritmo donde se destacaban tanto el nivel gráfico como de jugabilidad.

En VidaExtra | Análisis de Halo 5: Guardians, tu nuevo Halo favorito

'Fallout 4'

Uno de los grandes clásicos de Bethesda se logra colar en lo más vendido de Xbox gracias a sus 5,03 millones de copias. 'Fallout 4' se lanzó en 2015 y es la séptima entrega de la serie post-apocalíptica. La crítica amó este juego gracias a su increíble mundo abierto, la gran cantidad de contenidos, los personajes y la libertad de movimiento, así como la magnífica banda sonora.

En VidaExtra | Análisis de Fallout 4: un GOTY que no entiende de gráficos de nueva generación (ni falta que le hace)

'Battlefield 1'

Uno de los grandes éxitos comerciales de Electronic Arts gracias a sus 5,13 millones de copias para Xbox One, 'Battlefield 1' llegó en 2016 y por primera vez se ambientaba durante la Primera Guerra Mundial. El juego se destacaba por tener una campaña sumamente completa, fluida y con un multijugador repleto de opciones.

En VidaExtra | Análisis de Battlefield 1, así nació la guerra total

'Call of Duty: Advanced Warfare'

Lanzado en 2014, 'Call of Duty: Advanced Warfare' ha vendido 5,22 millones de copias en Xbox One, esto debido a su magnífica y ágil campaña, el paso hacia adelante a nivel gráfico y el interesante planteamiento centrado en la tecnología y el armamento que dotaba a los soldados de capacidades sobrehumanas. Además de que contaba con la participación de Kevin Spacey.

En VidaExtra | Call of Duty Advanced Warfare: análisis

'Minecraft'

Sin duda uno de los fenómenos de la generación es 'Minecraft', que llegó a Xbox One en 2014 y desde entonces ha vendido 5,43 millones de copias. Poco queda por decir de 'Minecraft', un fenómeno social que revolucionó el ocio interactivo y que disparó el ingenio de los jugadores. Sin duda uno de los títulos más importantes de la historia.

En VidaExtra | Minecraft para PS3: análisis

'Red Dead Redemption 2'

'Red Dead Redemption 2' es una de las obras maestras de Rockstar, la cual se luce por sus preciosos escenarios, su magnífica historia y gran nivel en detalles y opciones de juego. 'Red Dead Redemption 2' llegó a Xbox One en 2018 y ha logrado vender 5,77 millones de copias para la consola de Microsoft.

En VidaExtra | Análisis de Red Dead Redemption 2: Rockstar vuelve a hacer historia

'Call of Duty: WWII'

Y seguimos con el "monopolio" de 'Call of Duty'. En este caso se trata de 'WWII', la entrega que llegó en 2017 con el estreno del "modo guerra", su increíble multijugador y su gran cantidad de opciones que lo convertían en un título que podíamos jugar una y otra vez para siempre encontrar cosas nuevas. 'Call of Duty: WWII' ha vendido 6,23 millones de copias para Xbox One.

En VidaExtra | Análisis de Call of Duty: WWII, el primer paso (en falso) hacia un futuro muy prometedor

'Call of Duty: Black Ops III'

Llegó en 2015 y desde entonces se ha colocado como el mejor 'Call of Duty' para los usuarios de Xbox One gracias a sus 7,37 millones de copias vendidas, esto a pesar de que la crítica lo recibió con cierta tibieza. 'Black Ops III' se trató de un paso evolutivo en la franquicia donde el argumento futurista y tecnológico vuelve a estar presente. El planteamiento fue sumamente arriesgado pero los fans lo agradecieron, y aquí podemos destacar desde el modo zombie hasta la acción imparable.

En VidaExtra | Análisis de Call of Duty: Black Ops III. Una grata sorpresa cuyas novedades no brillan lo suficiente

'Grand Theft Auto V'

Y llegamos al juego más vendido en la historia de la Xbox One, la obra maestra de Rockstar y el título con el que hicieron historia. 'Grand Theft Auto V' es su juego más ambicioso gracias a sus posibilidades, donde tenemos un mundo abierto sin precedentes y que desde su lanzamiento en Xbox One en 2014 ha logrado vender 8,72 millones de copias para la consola de Microsoft y más de cien millones en total. Un verdadero éxito que no para de recibir actualizaciones.

En VidaExtra | ¿Cuándo saldrá GTA VI? Miramos el pasado de Rockstar para tratar de imaginar su futuro