Los televisores OLED y LCD LED de Panasonic para 2022, explicados: el LZ2000 es un claro candidato a tele del año

Panasonic acaba de presentar los televisores que va a colocar en las tiendas españolas durante las próximas semanas, y llegan con varias novedades muy jugosas. La gama con panel OLED está liderada por el modelo LZ2000, que es la actual propuesta insignia de esta marca, aunque este televisor convive con los algo menos ambiciosos, pero también interesantes, LZ1500 y LZ980.

Además, el porfolio de televisores con panel LCD de Panasonic recibe cuatro nuevos modelos que, a diferencia de los dispositivos con panel orgánico, apuestan por Android TV. El LX800 y el LX700 se sitúan en la cima de las propuestas LCD LED; el LX650 se afianza en la gama media, y, por último, el LS490, que únicamente estará disponible en 32 pulgadas, se queda solo en el segmento de entrada. Así se las gastan estos televisores para pelear en un mercado más competido que nunca.

Panasonic OLED (2022): el LZ2000 exhibe músculo y el LZ1500 derrocha equilibrio

Este año la competencia aprieta más que nunca, y esta marca parece haber puesto toda la carne en el asador para competir con garantías. Su apuesta en el segmento de los televisores OLED pasa por integrar en sus modelos más avanzados, el LZ2000 y el LZ1500, sus paneles Master OLED Pro, que, en realidad, pertenecen a la última generación de paneles OLED evo fabricados por LG.

La característica más interesante de estas matrices orgánicas es su mayor capacidad de entrega de brillo (coquetean con los 1000 nits), aunque también merece la pena que no pasemos por alto que estos paneles son más eficientes, y, en teoría, menos sensibles a la retención de las áreas fijas de las imágenes. No obstante, Panasonic asegura que sus ingenieros refinan los paneles OLED de sus televisores, por lo que no son idénticos a las matrices evo que monta LG en sus televisores de 2022.



lz2000 lz1500 lz980 panel Master OLED Pro 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 Master OLED Pro 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 (excepto las versiones de 42 y 48 pulgadas) OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos tamaños disponibles 55, 65 y 77 pulgadas 42, 48, 55 y 65 pulgadas 42, 48, 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen HCX Pro AI HCX Pro AI HCX Pro AI sistema operativo My Home Screen 7.0 My Home Screen 7.0 My Home Screen 7.0 conectividad 4 x HDMI 2.1 (1 con eARC), 3 x USB, 1 x Ethernet, 2 x CI, 1 x salida óptica digital y 1 x jack de 3,5 mm 4 x HDMI 2.1 (1 con eARC), 3 x USB, 1 x Ethernet, 2 x CI, 1 x salida óptica digital y 1 x jack de 3,5 mm 4 x HDMI 2.1 (1 con eARC), 3 x USB, 1 x Ethernet, 2 x CI, 1 x salida óptica digital y 1 x jack de 3,5 mm conectividad inalámbrica Wi-Fi Bluetooth 5.0 Wi-Fi Bluetooth 5.0 Wi-Fi Bluetooth 5.0 tecnologías para juegos ALLM, VRR, AMD FreeSync Premium y panel Game Control Board ALLM, VRR, AMD FreeSync Premium y panel Game Control Board ALLM, VRR, AMD FreeSync Premium y panel Game Control Board sonido 5.1.2 canales 160 vatios Dolby Atmos 2.1.2 canales 50 vatios Dolby Atmos 30 vatios Dolby Atmos precio No disponible No disponible No disponible

De hecho, cabe la posibilidad de que los paneles Master OLED Pro que monta Panasonic en sus modelos LZ2000 y LZ1500 sean capaces de entregar más brillo que el G2, que es el televisor OLED más luminoso de LG. No lo sabemos con certeza, pero lo comprobaremos si se presenta la oportunidad de analizarlos. Un apunte importante antes de seguir adelante: las versiones de 42 y 48 pulgadas del modelo LZ1500 no incorporan una matriz Master OLED Pro.

El procesador de imagen HCX Pro es el auténtico centro neurálgico de estos televisores

Del procesado de las imágenes se responsabiliza en estos tres televisores OLED un chip HCX Pro AI diseñado por la propia Panasonic, una solución que conocemos bien y que cumple su cometido con eficacia. De hecho, las propuestas de gama alta de esta marca tradicionalmente nos han ofrecido una gestión del color sobresaliente, un nivel de ruido de alta frecuencia prácticamente imperceptible y una administración del movimiento de auténtica referencia. Y este procesador asume en gran medida la responsabilidad de dar la talla en estos frentes.

Además, Panasonic ha integrado en los modelos LZ2000 y LZ1500 varios sensores diseñados para evaluar la temperatura de color de la luz ambiental. Su propósito es introducir en tiempo real los ajustes necesarios para reproducir el color de una forma fidedigna, y de dirigir este procedimiento se encarga un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que se ejecuta en el procesador de imagen HCX Pro AI.

También incorporan un modo al que Panasonic llama 'Auto AI' ideado para identificar qué tipo de contenido estamos reproduciendo con el propósito de introducir de una forma transparente los ajustes idóneos para optimizar la calidad de imagen y sonido de estos televisores. No suena nada mal, aunque esta prestación ya estaba presente en los modelos más avanzados del año pasado. Cuando tengamos la oportunidad comprobaremos si esta revisión rinde mejor.

Panasonic OLED LZ2000. Este es el modelo insignia de esta marca para 2022.

Por otro lado, estos tres televisores OLED nos proponen una cobertura de las tecnologías HDR completa. De hecho, al igual que sus predecesores, procesan contenidos Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG. Y, como cabe esperar de un televisor de gama alta de última hornada, sus cuatro conectores HDMI implementan la norma 2.1 completa. Es evidente que Panasonic está prestando más atención a los entusiastas de los juegos que en años anteriores.

El panel Game Control Board nos permite consultar el submuestreo de color, el mapa de tonos HDR y muchos otros parámetros

Y lo es porque, además de proponernos la compatibilidad con las tecnologías de sincronización adaptativa VRR y FreeSync Premium Pro de AMD, también ha implementado un panel específico para juegos conocido como Game Control Board. Utilizándolo podemos consultar la cadencia de imágenes por segundo en tiempo real, los metadatos HDR que recibe el televisor, qué submuestreo de color está utilizando, cuál es la configuración activa del mapa de tonos HDR o si están habilitados el modo de baja latencia de entrada y la sincronización adaptativa, entre otras prestaciones. No suena nada mal.

Lo que a nosotros a priori no nos gusta tanto es la elección del sistema operativo de estos televisores. Las anteriores revisiones de My Home Screen no están a la altura de las últimas versiones de Android TV, Tizen OS y webOS, aunque, lógicamente, antes de emitir un veredicto es necesario esperar para comprobar qué mejoras ha introducido Panasonic en la revisión 7.0 de su plataforma para televisores. Quién sabe, puede que nos sorprenda y nos guste más que las anteriores versiones de este software.

Panasonic LCD LED (2022): este año Android TV llega a todas las teles LCD de esta marca

Esta es la principal seña de identidad de los televisores con panel inorgánico que nos propone este año Panasonic, y para nosotros es una buena noticia debido a que las últimas revisiones de Android TV rinden de maravilla. No obstante, esta no es la única característica que comparten los modelos LX800 y LX700; también incorporan el mismo procesador de imagen, un chip HCX derivado del motor de imagen que podemos encontrar en los televisores más sofisticados de esta marca.

Los modelos LX800 y LX700 incorporan el motor de imagen HCX, un chip derivado del procesador en el que se apoyan los televisores más avanzados de Panasonic

Además, la conectividad de estos dos modelos en esencialmente idéntica, pero si echamos un vistazo a los contenidos HDR con los que son capaces de lidiar nos daremos cuenta de que el LX700 no interpreta metadatos Dolby Vision, mientras que el LX800 sí lo hace. Este último también implementa el modo automático de baja latencia a pesar de no incorporar conectividad HDMI 2.1, y procesa audio Dolby Atmos, lo que lo coloca un paso por encima del LX700 dentro del porfolio de Panasonic.



lx800 lx700 lx650 panel LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos 3840 x 2160 puntos tamaños disponibles 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas 43, 50, 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen HCX HCX 4K Colour Engine sistema operativo Android TV 11 Android TV 11 Android TV 11 conectividad 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x CI, 1 x salida óptica digital y 1 x jack de 3,5 mm 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x CI, 1 x salida óptica digital y 1 x jack de 3,5 mm 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x CI, 1 x salida óptica digital y 1 x jack de 3,5 mm conectividad inalámbrica Wi-Fi Bluetooth 5.0 Wi-Fi Bluetooth 5.0 Wi-Fi Bluetooth 5.0 TECNOLOGÍAS PARA JUEGOS ALLM No ALLM sonido Dolby Atmos 20 vatios 20 vatios Dolby Atmos 24 vatios precio No disponible No disponible No disponible

El modelo LX650 incorpora un procesador de imagen un poco más modesto que el que integran los televisores en los que acabamos de indagar, pero es capaz de reproducir contenidos en todos los formatos HDR utilizados actualmente. Y, al igual que el LX800, implementa el modo automático de baja latencia (algo que sin duda agradecerán los aficionados a los juegos). También merece la pena que no pasemos por alto que puede procesar sonido Dolby Atmos, y, por último, que su conectividad es equiparable a la que nos proponen los modelos LX800 y LX700.

Panasonic OLED y LCD LED para 2022: precio y disponibilidad

Panasonic todavía no ha confirmado qué precio tendrán los televisores de los que hemos hablado en este artículo, y tampoco cuándo llegarán a las tiendas españolas. No obstante, actualizaremos este artículo con esta información tan pronto como esté disponible.

