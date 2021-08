Panasonic JZ2000, análisis: el OLED más completo de Panasonic hasta la fecha aspira a lo más alto tanto en cine como en juegos

Con sus buques insignia los fabricantes deben aspirar a todo. Y parece que Panasonic ha tomado buena nota respecto al año pasado con la GZ2000, donde una de las críticas era que pese a ser un televisor soberbio para ver cine, dejaba los juegos en segundo plano con la falta de HDMI 2.1. En los televisores de Panasonic para este 2021 eso se soluciona y la Panasonic JZ2000 tiene al fin todos los ingredientes para ser uno de los mejores televisores del año independientemente del uso que le vayamos a dar.

Hemos estado probando el OLED «tope de gama» de Panasonic durante varias semanas y aquí os traemos nuestro análisis. Un repaso a lo último de la firma japonesa en televisores, con su panel Master HDR, el nuevo procesador HCX Pro AI con inteligencia artificial y un sonido 360º compatible con Dolby Atmos y firmado por Technics que ya os anticipamos que es de lo mejor que hemos escuchado nunca en un televisor.

Panasonic JZ2000: especificaciones técnicas

Como ocurre tradicionalmente en los televisores OLED de marcas como la propia Panasonic, Sony o Philips, el panel de esta JZ2000 está fabricado por LG Display. Si bien, no todos los paneles son iguales. En el caso de Panasonic, tenemos un panel OLED ajustado por el equipo de ingenieros de Panasonic junto al colorista Stefan Sonnenfeld, colaborador de películas como 'Jurassic World' o 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'.

Como ya ocurría en años anteriores, Panasonic añade un disipador para mejorar el calor y ayudar a conseguir un nivel de brillo más alto. Junto al panel OLED con profundidad de color de 10 bits y resolución 4K UHD, Panasonic incorpora el nuevo procesador HCX Pro AI, con inteligencia artificial que promete identificar el contenido que se está reproduciendo y optimizarlo en consecuencia.

Panasonic complementa su calibrado panel OLED con el nuevo procesador HCX Pro AI, compatibilidad con los formatos Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptative y por primera vez la presencia de puertos HDMI 2.1.

Otra característica que permite al JZ2000 diferenciarse de sus competidores es la compatibilidad con los formatos HDR más relevantes que podemos encontrar en la actualidad. Nos referimos a HDR10, HLG, pero también aquellos HDR con metadatos dinámicos como Dolby Vision y HDR10+. Habitualmente las marcas de televisión apuestan por uno u otro, pero Panasonic puede presumir de adoptar todos los formatos HDR destacados del momento. Como complemento, Panasonic incorpora las versiones "inteligentes" de estos formatos, con HDR10+ Adaptative y Dolby Vision IQ.

Por primera vez, Panasonic añade HDMI 2.1 en su televisor de gama alta. Un conector para poder aprovechar al máximo las capacidades de las videoconsolas de última generación. Y lo hace a lo grande, con la implementación completa de HDMI 2.1, con acceso al modo de baja latencia automático (ALLM) y la velocidad de actualización variable (VRR).

Panasonic JZ2000 Tecnología de panel Master HDR OLED Resolución 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 px) HDR HDR10 / HLG

HDR10+ adaptativo

Dolby Vision IQ Procesador de imagen HCX Pro IA Modos de imagen Filmmaker Mode, Dolby Vision, calibrado para Netflix, compatible con CAIMAN Movimiento Smooth Motion Drive Pro Sonido 7 canales de 125W

15W x 2, 15W x 3, 15W x 2, 20W x 1

Dolby Atmos

Altavoz firmado por Technics Sistema operativo my Home Screen 6.0

Asistente de Google y Alexa

Aplicación Panasonic TV Remote 3 Conectividad Ethernet, Bluetooth A2DP, DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C Puertos HDMI 2.1 x 2, HDMI 2.0 x 2

USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2 Consumo de energía medio 139 kWh / 1.000 h VESA 300 x 300 mm Dimensiones (55") 1227 x 764 x 69 mm (sin soporte)

1227 x 786 x 350 mm (con soporte) Peso (55") 18,5 kg (sin soporte)

23,5 kg (con soporte) Precio 2.719 euros (55")

3.399 euros (65")

TV OLED 139cm (55") Panasonic TX-55JZ2000E Master HDR Professional Edition 4K HDR, Dolby Vision IQ, Smart TV, Inteligencia artificial PVP en El Corte Inglés 2.719€

No es el OLED más delgado, pero su estructura es estable y muy práctica

Fiel a la tradición, el Panasonic JZ2000 sigue las mismas líneas que sus anteriores modelos. Estamos ante un televisor sobrio, con líneas sencillas y marcos extremadamente finos, como marcan los cánones de los OLED. Los dos puntos más destacados de su aspecto se encuentran en la parte inferior.

Por un lado una robusta peana circular que ayuda a establecer el centro de masas bajo y por otro lado la generosa barra de sonido que ocupa todo el frontal y colabora en que el televisor parezca ligeramente más grande de lo que le correspondería por pulgadas.

Personalmente creo que Panasonic tiene el diseño bastante perfilado y no me extraña que hayan decidido mantenerlo. Estéticamente encaja en todo tipo de salones y ambientes, transmite buenas sensaciones y todo el conjunto está muy bien acabado. Salvo que en los próximos años apuesten por algo radicalmente distinto, previsiblemente la marca irá iterando sobre este diseño.

Los materiales utilizados en el JZ2000 son los esperados para este nivel. La peana y los marcos de aluminio están impecablemente mecanizados y en la parte trasera se apuesta por un policarbonato que transmite solidez. No es el televisor más delgado, pero está más que justificado con la incorporación del sistema de sonido Technics ubicado en la parte trasera.

La pesada peana que hace de base central permite girar el televisor suavemente.

Uno de los elementos que mejor resultado da es la peana, capaz de girar hacia uno y otro lado, permitiendo inclinar el televisor si vamos a verlo desde un lateral. El movimiento es suave y a la vez suficiente resistente como para que no dé la sensación de estar toqueteando demasiado el televisor.

Hemos tenido la oportunidad de analizar el modelo de 55 pulgadas, aunque también está disponible en 65 pulgadas. En el modelo base tiene una anchura de 123 centímetros, con un peso total de 23,5 kilogramos. De estos, 5 kilogramos son para la peana que ayuda a mantener la estabilidad. Habitualmente las patas laterales suelen ofrecer una mejor estabilidad, pero lo cierto es que el mecanismo central funciona a la perfección.

Experiencia de uso: hay mejoría, pero su sistema operativo no está a la altura del resto

Panasonic apuesta por My Home Screen 6.0, una nueva versión de su sistema operativo para televisores. Estamos ante un sistema derivado de Firefox OS, bastante ligero y muy rápido, aunque estéticamente un punto por detrás de otras soluciones como Tizen, webOS o Android TV. De nuevo, Panasonic intenta ser muy práctica y ofrece algo que permite acceder a pocas opciones, pero de manera sencilla.

Quizás ese es su mejor acierto; no complicar el acceso a las aplicaciones. Está construido alrededor de una hilera de iconos circulares. Un menú Inicio donde tenemos desde Netflix hasta Youtube, pasando por Prime Video, Rakuten TV y el propio menú de ajustes. Lo interesante es que el sistema de Panasonic permite seguir viendo los canales de televisión mientras navegamos por las aplicaciones.

Si nos fijamos en las aplicaciones a las que tenemos acceso encontraremos un buen número de opciones, pero echamos en falta algunas importantes como Disney+ o Apple TV. Panasonic explica que Disney+ está en marcha, pero es una promesa de hace tiempo que todavía no se ha materializado. En este sentido, My Smart Home 6.0 se encuentra un paso por detrás de sus competidores.

My Home Screen 6.0 es una nueva versión que ofrece un buen rendimiento y es sencilla de utilizar, pero tanto en diseño como en acceso a aplicaciones (Disney+, Apple TV, Movistar+...) se queda corto.

Para el modelo de este año se apuesta por un procesador Mediatek MT9950 y se incorporan algunas novedades en la versión 6.0. La primera de ellas es la conectividad bluetooth dual, que permite trasladar el sonido a dos dispositivos diferentes, como por ejemplo dos auriculares bluetooth.

En esta nueva versión de My Home Screen también se incorpora la opción 'My Scenery', que es básicamente un fondo de pantalla. Se nos permite seleccionar una imagen o vídeo que podremos poner en la pantalla cuando no estemos viendo nada más. Un salvapantallas que ya incorporan de forma equivalente otras marcas y ahora también está disponible en el sistema de Panasonic.

Si hay una opción que se ha popularizado en los televisores es el control por voz. Una vez te acostumbras es bastante natural hacerlo y afortunadamente la JZ2000 es compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa.

No tenemos Android TV y los resultados no son tan precisos como hacerlo en ese sistema, pero sí podemos recurrir a la voz para pedirle que nos ofrezca un resultado. Para activarlo deberemos pulsar el botón de micrófono dedicado en el mando.

El nuevo modelo de 2021 viene con una renovación que se echaba mucho en falta. La Panasonic JZ2000 introduce un mando renovado, acabado en aluminio y bastante más actualizado que en los modelos anteriores, aunque sigue sin tener teclas retroiluminadas.

El mando no tiene teclas retroiluminadas, pero ahora tiene un diseño más actual y estilizado, con accesos directos y micrófono incluido para dar comandos de voz.

Tenemos un mando con infrarrojos, botón dedicado para los comandos de voz y un aspecto más estilizado. También cuenta con botones de acceso directo a las aplicaciones más utilizadas, así como a servicios como Netflix, Rakuten TV, Prime Video y Youtube. Uno de esos cambios que se agradecen, más cuando estamos hablando del buque insignia de la compañía.

Como complemento, Panasonic ofrece la aplicación Mi Remote TV 3, disponible tanto para móviles Android como dispositivos iOS. Desde ahí podremos tener una réplica del mando y movernos por los menús, pero lo cierto es que la aplicación tiene algunos problemas de conectividad y las opciones disponibles son bastante limitadas.

La sensación general a nivel de experiencia de uso es irregular. El sistema funciona bien, es rápido y si vamos a utilizar Netflix o Youtube es una experiencia ideal. Hasta aquí ninguna queja. Sin embargo, creemos que Panasonic podría haber apostado por Android TV en esta JZ2000. Más teniendo en cuenta que la compañía ya está incorporando este sistema en sus televisores LCD más asequibles.

Buscando la mejor calidad de imagen que el OLED puede ofrecer

Impresionante, sensacional, imponente, sobrecogedora... cualquier adjetivo grandilocuente que elijamos para definir la calidad de imagen de este televisor será correcto. La Panasonic JZ2000 es capaz de ofrecer una de las mejores experiencias cinematográficas de hoy en día. Tras haber analizado la Sony A90J, tenía muchas ganas de probar el último OLED de Panasonic. Y lo cierto es que la batalla está reñida.

Para poner a prueba este televisor hemos utilizado contenido de distintas fuentes, desde los canales de televisión al uso hasta fuentes 4K UHD, pasando por vídeos SD y FHD. Además de probarlo con algunas series compatibles con Dolby Vision, hemos optado por películas como 'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith' o 'The Dark Knight' en Blu-Ray.

El OLED elegido por Panasonic es el mismo Master HDR que tenemos en modelos como el GZ2000 o los nuevos JZ1500. Un panel puesto a punto por los ingenieros de Panasonic y capaz de alcanzar picos de brillo de hasta 1.000 nits.

Pese a no utilizar los últimos paneles Evo de LG Display, el JZ2000 sigue siendo uno de los OLEDs más brillantes del mercado, con 962 cd/m² en modo FilmMaker según Les Numériques, 904 cd/m² según HDTVTest y más de 900 nits con una ventana del 5% en modo normal, según TrustedReviews. Un gran trabajo de Panasonic con su disipador de calor que permite obtener un nivel de brillo altísimo.

Panasonic ofrece múltiples modos de imagen, desde el dinámico hasta el modo cine, pasando por modos profesional, deportes, Filmmaker, un modo Netflix y modos para Dolby Vision, tanto para ambientes claros como oscuros.

¿Qué podemos deciros del resultado? Como es de esperar, la profundidad de los negros es excelente y el color goza de una intensidad enorme. Afortunadamente, la calibración del equipo de Panasonic es de referencia y los tonos son muy naturales.

La calidad de imagen global de la Panasonic JZ2000 es sobresaliente: enorme brillo para un televisor OLED, una calibración precisa y un HDR impactante.

Mientras algunas marcas tienden a saturar en exceso u ofrecer colores orientados hacia una tonalidad, Panasonic resuelve muy bien el punto, permitiendo que de fábrica el JZ2000 ofrezca unos resultados sobresalientes. Para aquellos que deseen ir un paso más y tengan las herramientas necesarias, Panasonic ofrece un modo de calibración ISF. En nuestro caso particular, hemos adaptado la imagen que compensar los ligerísimos tonos hacia el azul.

El rendimiento con el contenido HDR es soberbio, con un contraste excelente, un rango dinámico amplio y muy buena degradación de los tonos. El procesador HCX Pro AI hace un trabajo a la altura de lo esperado y el nivel de detalle es excelente. En cuanto al detalle en sombra, es fácil apreciar los distintos elementos.

Sí hay hueco para pequeños apuntes agridulces. En algunas escenas con contenidos SD y HD hemos apreciado algunos artefactos. Aquí creemos que el escalado y procesado tiene un ligero margen de mejora, al menos en contraposición con algunos de sus rivales. El movimiento de las imágenes también es fluido, pero de nuevo es un punto donde Panasonic tiene oportunidad de mejorar y reducir el ruido.

Entre los modos de imagen, el Filmmaker es nuestro preferido. Aquí es donde normalmente la Panasonic JZ2000 se luce. Si la fuente de contenido es de calidad, esta OLED es una maravilla y el resultado es excelente.

También hacen un gran trabajo los distintos sensores de luz integrados, que alteran el brillo y el contraste sobre la marcha en función de la luz ambiental. Es poner el modo Dolby Vision IQ con una serie de Netflix capacitada y se aprecia muchísimo.

En cuanto a los ángulos de visión, es posible acercarse a los 180 grados sin experimentar apenas degradación de color. En ese sentido, el panel Master HDR OLED de Panasonic muestra de nuevo su gran capacidad.

El HDMI 2.1 y un modo 'extremo' para juegos hacen acto de presencia

Panasonic añade por primera vez HDMI 2.1 en su televisor insignia. No los tenemos en los cuatro puertos, pero sí se añade la implementación completa de HDMI 2.1, algo de lo que no todos sus rivales pueden presumir.

Buenas noticias para jugadores con la presencia de HDMI 2.1 y la implementación completa con ALLM, VRR y soporte 4K/120 fps.

Mientras otros años criticábamos que Panasonic no aspiraba a competir por el mercado gaming, en esta ocasión tenemos un OLED preparado para ello, con dos puertos HDMI 2.1 y uno de los tiempos de latencia más bajos de la industria para este tipo de televisores.

Ubicados en la parte trasera y enfocando hacia abajo, los puertos 1 y 2 son compatibles con la certificación HDMI 2.1 y permiten obtener una experiencia 4K a 120 fps en las consolas de nueva generación como PlayStation 5 o Xbox Series X. No termina aquí el paquete, pues estas dos entradas también ofrecen VRR (velocidad de actualización variable) y 4K HFR (alta velocidad de fotogramas). Adicionalmente, todos los puertos HDMI de la Panasonic JZ2000 ofrecen el modo de baja latencia automático (ALLM).

Nuestra experiencia con juegos ha sido buena, con un tiempo de respuesta muy bajo y donde se ha mantenido relativamente al mismo nivel la calidad de imagen. Si a esto le sumamos el apartado del sonido que próximamente describiremos, tener un televisor OLED donde es un lujo jugar.

El televisor es compatible además con AMD Freesync Premium, no así con NVIDIA G-Sync como es el caso de las LG OLED CX y modelos posteriores.

El procesador HCX Pro AI incorpora un modo juegos extremo con el que reducir el input lag. De los 20 milisegundos de la gama de 2020 hemos pasado a unos nada desdeñables 14 milisegundos. Un input lag bastante bajo para una OLED, pero por encima de lo que ofrecen competidores como la Sony A90J y sus aproximadamente 9 milisegundos en el modo juegos. Pese a todo y después de haber probado una y otra, con estos tiempos tan bajos es difícil apreciar la diferencia y en los dos casos la experiencia es muy satisfactoria.

Si quieres disfrutar del mejor sonido Dolby Atmos, este es el televisor referencia

El sonido de este televisor es de infarto y no sería descabellado catalogarlo como el televisor con mejor sonido del mercado. La serie Z2000 de Panasonic confía un año más en Technics como responsable para el audio y lo cierto es que el resultado es una vez más excepcional. El sistema de sonido suena de maravilla y está a la altura de una barra de sonido de buen nivel. Difícilmente sea necesario complementar el televisor con una barra de sonido, salvo que apostemos por un modelo de gama alta con sus particulares subwoofers y amplificadores.

Es sin duda la mejor implementación de Dolby Atmos que hemos tenido la oportunidad de escuchar.

El sistema Dolby Atmos consta de un total de 8 altavoces, en uno de los sistemas más envolventes que hemos tenido la oportunidad de probar. Tenemos tres altavoces en la parte delantera con 15W cada uno, dos altavoces laterales y dos superiores con 15W y un woofer central trasero con 20W.

En total, 125 W de potencia que nos permiten tener un sonido de primer nivel, capaz de entregar una buena contundencia en los graves y muy preciso en todos los rangos. Tanto en la barra inferior del televisor como en la trasera de la parte superior tenemos la firma de Technics.

Un sonido de 7.1 que se dirige en todas las direcciones y transmite una excelente sensación envolvente. La compañía lo define como Sonido 360º Soundscape Pro, compatible con Dolby Atmos y potenciado mediante inteligencia artificial. Independientemente del nombre, la amplitud del sonido y lo que transmite son de auténtica referencia.

Contamos con HDMI eARC para conectar por ejemplo un Blu-ray y aprovechar el formato Dolby Atmos. Entre las opciones para configurar el sonido contamos con varios modos de sonido (IA/Estándar/Música/Narración/Estadio/Usuario) y ajustes para adaptar los graves, los agudos, el balance, un ecualizador propio y configurar si queremos que el televisor actúe como altavoz principal de un sistema de sonido externo.

También es posible ajustar el volumen independiente de los auriculares que conectemos. Un buen nivel de opciones vía software para complementar una experiencia de audio ideal para complementar un televisor de esta categoría.

Panasonic JZ2000, la opinión y nota de Xataka

La batalla por convertirse en el mejor televisor de 2021 tiene un nuevo candidato. Y en comparación con años anteriores ha mejorado además en el apartado de los juegos con la incorporación de HDMI 2.1 al completo y un buen nivel de latencia. Si ya comentábamos que el OLED de Panasonic es uno de los mejores televisores para ver cine en casa, ahora también da un salto para aspirar a hacerlo en todos los usos.

Es difícil resistirse ante una calidad de imagen tan sobresaliente. La Panasonic JZ2000 viene calibrada de fábrica a un nivel altísimo, su disipador hace magia para ofrecer uno de los brillos más altos en un televisor OLED y ofrece compatibilidad tanto con Dolby Vision IQ como con HDR10+ Adaptative. Los argumentos de este televisor en el terreno de la calidad de imagen son múltiples; su buen nivel de detalle en sombra, la colorimetría... puede que haya margen en un procesado más óptimo o una mejor gestión del movimiento, pero son detalles mínimos que no evitan que cataloguemos al JZ2000 como uno de los mejores televisores del año en cuanto a calidad de imagen.

Panasonic ofrece un OLED sobresaliente en todos los apartados, salvo la apuesta por mantener un sistema operativo que ya están empezando a sustituir. Un televisor de referencia y firme candidato a colocarse entre los mejores del 2021.

Una imagen sin sonido es mucho menos y la Panasonic JZ2000 suena de infarto. Modelos como la Samsung Neo QLED QN900A 8K, la LG C1 o la Sony A90J tienen sus propias armas, pero creemos que en sonido Panasonic logra estar un peldaño por encima de sus rivales directos, con una implementación de Dolby Atmos de referencia.

Y tras todos estos halagos, llega quizás el punto que arroja algo de sombra. Un apartado que nos hace dudar de si estamos ante el televisor más completo. Y no es baladí. My Home Screen 6.0 es rápido y funciona bien, pero no tiene tantas opciones como el resto de sistemas operativos. Un apartado, el del software, que sigue cojeando y empaña ligeramente la experiencia final. La de uno de los mejores televisores disponibles hoy en día.

9.3 Diseño9,5 Calidad de imagen9,5 Sonido9,5 Interfaz y software8,5 A favor Su calidad de imagen global es sobresaliente, con un gran brillo y muy bien calibrada de fábrica

Es compatible tanto con Dolby Vision IQ como con HDR10+ Adaptative

Tiene el mejor sonido Dolby Atmos que hemos experimentado en un televisor

El sistema de peana giratoria es sólido y práctico

Ofrece dos puertos HDMI 2.1 con certificación completa (4K/120, ALLM, VRR) En contra My Home Screen 6.0 se queda corto en interfaz y acceso de aplicaciones

El sistema de procesado y movimiento tiene un ligero margen de mejora en contenidos de baja calidad



TV OLED 139cm (55") Panasonic TX-55JZ2000E Master HDR Professional Edition 4K HDR, Dolby Vision IQ, Smart TV, Inteligencia artificial PVP en El Corte Inglés 2.719€

El dispositivo ha sido cedido para el análisis por parte de Panasonic. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.