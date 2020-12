HDR10+ Adaptive: Samsung responde a Dolby Vision IQ con vídeo HDR que se adapta a la luz que hay en la habitación de la TV

Aunque llevamos más de cinco años hablando de HDR en televisores, la guerra por ser el estándar ganador sigue más abierta que nunca. HDR10 es la base global y abierta con la que es compatible cualquier televisor que presume de soportar la tecnología del alto rango dinámico, pero la gran pugna actual está en los metadatos dinámicos.

Ahí Samsung apoya junto a Panasonic y otras HDR10+, un estándar abierto, mientras que Sony y LG hacen lo propio con Dolby Vision, considerado el líder de la industria. Para mejorar Dolby Vision, a comienzos de este año se anunció Dolby Vision IQ, que mejora al formato base adaptando la luz de la imagen a la situación de visionado gracias a sensores de luminosidad integrados en los televisores soportados.

Samsung ha respondido a Dolby Vision IQ con HDR10+ Adaptive, anunciando que esta nueva tecnología será compatible con sus nuevos televisores, y que mejorará HDR10+ "independientemente de la iluminación que reciba el televisor".

Una función que no entra en conflicto con el modo de color y procesado de imagen más precisos

Como decíamos, HDR10+ Adaptive es una respuesta a Dolby Vision, y depende de lo mismo: sensores de luz en los televisores, que ajustan el brillo de las escenas dependiendo de la luz ambiental. Así, aunque Samsung reconoce que la visualización del contenido HDR suele ser mejor en espacios oscuros, defiende que este nuevo formato es compatible con la optimización dinámica siguiendo las normas de la industria, y que no se pierde contraste ni detalle.

En este sentido, afirman que HDR10+ es compatible con "Filmmaker mode", considerado el modo que consigue que nuestros televisores reproduzcan el contenido cinematográfico preservando la visión original del director, para lo cual los televisores desactivan el postprocesado de vídeo y algoritmos de suavizado de movimiento, que en el caso de Samsung se encuentra en los ajustes bajo el nombre "Auto Motion Plus".

Samsung ha anunciado que HDR10+ Adaptive estará en próximos modelos y debutará en sus próximos QLED, pero de momento no ha hecho mención a si es posible llevar la nueva tecnología a modelos ya presentes en el mercado que cuenten con sensores de luminosidad, que la compañía ya utiliza para ajustar la escena en modos de ahorro energético. Si hay cambios en este sentido, actualizaremos la noticia en el futuro.

Más leña para la guerra de formatos

Samsung recuerda que, dentro de las grandes plataformas de streaming, la que ha apostado por HDR10+ es Amazon Prime Video, y que esa alianza se ha reforzado para "para habilitar el Fillmmaker Modey el HDR10+ Adaptive para los clientes de Prime Video". Sin embargo, eso nos dice mucho de todo lo que falta.

Actores de la industria como Netflix, Disney+, Apple TV+ o el nuevo HBO Max apuestan, por el momento, por Dolby Vision en exclusiva, y aunque Samsung dice que trabaja para "incluir aún más catálogos y nuevos títulos con HDR10+ para su distribución en los servicios de OTT en todo el mundo", la realidad, es que el mercado sigue sin apoyar claramente este formato, pese a ser abierto y gratis de usar, y la lista de películas en formato físico que lo soportan es bastante pequeña.

Dolby Vision va ganando claramente la partida, como vemos en este estupendo gráfico de la cuenta de Twitter @UHD4K. Samsung ha ido ganando adeptos importantes y emergentes como TCL o Hisense, que sumados a Philips y Panasonic nos hablan bien del ecosistema HDR10+, pero la realidad es que faltan muchos otros. Además, como se observa, los mencionados también soportan Dolby Vision. Samsung es la única que apoya el formato en exclusiva. Se esperaba que las Xbox nuevas apoyaran también HDR10+, pero finalmente solamente soportan HDR10 y Dolby Vision.

De las nuevas consolas, solamente las Xbox soportan metadatos dinámicos, y no apoyan a HDR10+, sino a Dolby Vision

Hasta ahora, esta guerra del HDR y los metadatos dinámicos no ha sido del todo dolorosa porque todo el mundo soporta HDR10, pero el problema es que a medida que se van añadiendo funcionalidades como los metadatos o este ajuste de luminosidad, van quedándose más usuarios por el camino que no pueden acceder a todo. Los más perjudicados, de momento, son los usuarios de Samsung mientras las OTT no den más apoyo a HDR10+.

Más información | Samsung