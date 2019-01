LG renueva su panel 8K OLED de 88 pulgadas añadiendo sonido Dolby Atmos 3.2.2 y sigue apostando por los OLED flexibles

Y se cumplieron las tradiciones. Hablando de los rumores y filtraciones para este CES Las Vegas 2019 que ha empezado fuertecillo ya comentamos que solemos ver una gran pantalla flexible de LG, y los surcoreanos no sólo nos nos han mostrado esto, también un nuevo OLED 8K de 88 pulgadas con Dolby Atmos.

Se trata de una versión actualizada del OLED de 88 pulgadas 8K que ya mostraron el año pasado en cuanto se iniciaba la feria de Las Vegas, tirando por el sonido y no tanto por lo referente a la imagen en cuanto a la actualización. Además, como decimos también hemos visto ya una muestra de los "tradicionales" paneles flexibles y enrollables, por lo que el fabricante de momento está cumpliendo con las quinielas.

Que se vea y que suene, que suene mucho

Hay ochos, muchos ochos en el gran panel de LG con sus 88 pulgadas y su resolución 8K, aunque la novedad en esta ocasión como introducíamos 8y han destacado también en Engadged) está en la inclusión de la tecnología de audio. El panel incluye sonido Dolby Atmos de 3.2.2 canales, siendo una actualización de la tecnología Crystal Sound que presentaba en 2017 (que recurre a unos actuadores colocados en la parte trasera del televisor que hacen vibrar ligeramente la pantalla con una frecuencia concreta), haciendo que no sólo se trate de lo que pueden llegar a conseguir en una pantalla a nivel visual y carraspeando en lo que se refiere a la experiencia multimedia que daría un producto terminado.

Por el momento no han hablado de precio o de disponibilidad, pero cabe pensar que no se tratará de una ganga. La que ya vimos el año pasado aún no se comercializa y de hecho se rumoreó que se anunciaría su disponibilidad para 2019, hablando de unos 20.000 dólares.

2018 no, pero quizás 2019

Y además de esto, lo dicho. Quienes seguimos la grandísima feria tecnológica de inicio de año esperábamos que LG nos mostrase un gran panel flexible o enrollable en su stand, y la marca ha cumplido religiosamente. El fabricante ha actualizado el panel de 65 pulgadas OLED flexible añadiendo una tasa de refresco de imagen de sólo 3,5 milisegundos, además de otro OLED del mismo tamaño pero con resolución 8K. Y obviamente también hay dispuestas en el stand otras pantallas no flexibles, así como monitores, casi haciendo que el 4K sea la normalidad.

El año pasado LG trasladaba la idea de que 2018 sería el año de las pantallas flexibles y al final no lo fue tanto en lo que se refiere a productos terminados, productos a la venta. Este año hay fuertes rumores de que sí, de que el fabricante lanzará en algún momento una de estas pantallas al mercado, aunque de momento no han afirmado nada con seguridad. Tendremos que seguir esperando para esto, pero de momento esta feria nos está entreteniendo (y de qué manera).