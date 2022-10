Apple prepara un iPad gigantesco de 16 pulgadas, según The Information: mejor no pensar en el precio

El iPad Pro de 12,9 pulgadas es la tableta más grande de Apple, pero eso podría dejar de ser cierto el año que viene. Según The Information, la empresa prepara un iPad de 16 pulgadas.

Dicho dispositivo aparecería en el cuarto trimestre de 2023 y difuminaría la línea entre portátil y tableta aún más. La propuesta estaría destinada a profesionales creativos, pero cuidado, porque con un buen teclado y mejoras en iPad OS se podía convertir en un producto más competente que nunca para producir.

Más grande, ¿mejor?

La filtración desde luego es singular porque una tableta de estas dimensiones plantea ventajas y desventajas. Hasta ahora parecía aceptado que las tabletas no deberían superar las 12 o 13 pulgadas de diagonal: hacerlo las convierte en productos pesados de llevar y manejar de forma cómoda.

Eso hace que este proyecto sea curioso: contaríamos con una pantalla que equivaldría a la de los MacBook Pro de 16 pulgadas, permitiendo así a los creativos y diseñadores tener ante ellos un lienzo mucho más amplio para su trabajo (y ocio).

Ya hace unos meses un analista adelantaba que Apple prepara un iPad Pro de 14 pulgadas, y esta nueva filtración parece plantear que la próxima familia de este dispositivo ofrecerá por tanto versiones de 14 y 16 pulgadas.

Es de esperar que si Apple lanza esa gran tableta lo haga con un accesorio en forma de teclado Smart Cover. Aquí habría espacio incluso para un trackpad de dimensiones generosas como en los MacBook Pro, permitiendo así convertir esa tableta en una alternativa aún más llamativa a estos portátiles.

Ahí es donde entrarían también futuras mejoras a iPad OS. Este año hemos visto cómo Stage Manager trata de acercar aún más este sistema operativo a macOS.

Las últimas declaraciones de Federighi, que no descartaba (como había hecho siempre) un Mac con pantalla táctil nos hace preguntarnos si Apple no estará preparando una sorpresa aún más gorda. ¿Y si esos iPad gigantes no estuvieran basados en iPad OS, sino en un macOS con soporte táctil? Por dejar la idea, que no quede.

Sea como fuere, la aparición de esa tableta plantea un precio igualmente gigantesco: teniendo en cuenta que el iPad Pro de 12,9 pulgadas ya cuesta casi 1.500 euros —con su versión más completa superando los 3.000—, un modelo como este podría acercarse fácilmente a los 2.000 euros en su versión de partida.