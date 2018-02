Estrenos Netflix marzo 2018: Novedades

Llevamos ya muchos meses elaborando estos artículos con los estrenos mensuales de la plataforma y hacía tiempo que no llegaba un mes tan cargadísimo de todo. En marzo llegan al catálogo de Netflix una cantidad inabarcable de series nuevas y temporadas de estreno, de películas y, sobre todo, de contenido documental tanto en formato película como seriado. Entre los títulos más destacados del mes podemos encontrar la nueva temporada de 'Jessica Jones', la esperada película 'Annihilation', del director de 'Ex-Machina', varios animes o la primera producción original local de Netflix en Argentina.

Catálogo de nuevas series en España

Jessica Jones T2

Fue a finales de 2015 cuando conocimos a Jessica Jones, una de las primeras series de Marvel en Netflix (y la mejor para la que escribe estas líneas). Tras 'Daredevil', 'Luke Cage', 'Iron Fist', tuvimos ración del personaje en 'The Defenders', pero ahora Jessica vuelve a ser la protagonista en esta segunda temporada de su serie. Contaban los creadores que la trama no seguirá los pasos de 'Alias', los comics, ya que cuendo llegaban al punto en el que terminó la primera temporada, el universo comiquero de Marvel estaba preparando la saga de Civil War y no es un camino que estén interesados (ni puedan) seguir en la adaptación televisiva. La segunda tanda será de 13 episodios.

Estreno 8 de marzo

B: The Beginning T1

Este mes viene cargado de animes originales de Netflix y este es uno de ellos. Curiosamente aquel primer anime propio que el servicio anunció hace años con el título de 'Perfect Bones' y producido por Production I.G. ('Psycho-pass', 'Ataque a los titanes', 'Ghost in the Shell'), una de las compañías más potentes de japón. Kazuto Nakazawa (‘Kill Bill Vol. 1’, ‘Parasite Dolls’) es el director de esta historia de ciencia ficción en la que ciertas pruebas genéticas han llevado a crear humanos perfectos. Estos viven recluidos para ser estudiados por una organización que quiere usarlos para sus planes de nuevo orden mundial. Serán 12 episodios.

Estreno 2 de marzo

Collateral

BBC está emitiendo en el Reino Unido esta miniserie protagonizada por Carey Mulligan, quien interpreta a una detective que investiga el asesinato de un repartidor de pizzas. Aunque algunos quieren etiquetarlo de violencia aleatoria sin sentido, la inspectora está convencida de que hay algo turbio detrás. La trama sucede en 4 días que se desarrollan en los 4 episodios de la miniserie.

Estreno 9 de marzo

On my block

Lauren Iungerich ('Awkward') tiene nueva serie adolescente centrada en un grupo de chavales con mucho carácter que intentan encontrar su camino y sobrevivir al día a día en su complicada comunidad (y el instituto).

Estreno 16 de marzo

Alexa y Katie T1

Heather Wordham ('Hannah Montana') es la creadora de esta serie de instituto con un twist dramático en la que Matthew Carlson (conocido sobre todo por su trabajo en 'Malcolm in the Middle' y 'Aquellos maravillosos años') ejerce de showrunner. Alexa y Katie son amigas desde pequeñas. Cuando van a empezar el instituto se enfrentan a una crisis porque Alexa comienza un tratamiento para el cáncer que deja a ambas con la sensación de no encajar en su entorno. Tiffan Thiessen interpreta a la madre de una de ellas.

Estreno 23 de marzo

Tabula Rasa T1

Este thriller belga está protagonizado por Mie, una joven con amnesia que está recluída en un hospital psiquiátrico. Mie recibe la visita de un detective que asegura que ella era la última persona que vio una persona desaparecida, por lo que se convierte en testigo y principal sospechosa de esta misteriosa desaparición.

Estreno 15 de marzo

Edha T1

Netflix estrena su primera producción local argentina con esta 'Edha', un melodrama oscuro protagonizado por una diseñadora de moda muy exitosa que además es madre soltera. Toda su vida cambia cuando conoce a un hombre misterioso y se desencadena una trama de venganzas, pasiones, asesinatos y secretos.

Estreno 16 de marzo

Ghost Wars

Simon Berry ('Continuum', 'Van Helsing') es el creador de esta serie originalmente emitida en SyFy. Es un drama fantástico que tiene lugar en un pueblo remoto de Alaska que se ve infestado de presencias sobrenaturales. El protagonista es Roman, un joven que ha vivido en el ostracismo por culpa de su habilidad de ver seres sobrenaturales. Ante la plaga a la que se enfrenta el pueblo, Roman deberá superar los prejuicios de sus vecinos y sus propios demonios para sacar a relucir los poderes que tanto se ha esforzado por reprimir. Son 13 episodios y los créditos incluyen nombres como Vincent D'Onofrio y Meat Loaf.

Estreno 2 de marzo

Otros estrenos de series

Películas de estreno en Netflix

Annihilation (Aniquilación)

Alex Garland, director de 'Ex Machina', tiene nueva película de ciencia ficción. Está basada en la novela homónima de Jeff Vandermeer en la que un grupo de expedición formado por científicas de distintas áreas como la biología (Natalie Portman), la psicología (Jennifer Jeason Leigh), la topografía (Tessa Thomson) y antropología (Gina Rodiguez) va a la deshabitada y peligrosa región bautizada como Área X, una zona que tiene leyes físicas propias. Y como es de esperar, pasan cosas raras.

Estreno 12 de marzo

Game Over, Tío!

Kyle Newacheck ('Workaholics') dirige esta comedia de acción protagonizada por Adam DeVine, Anders Holm y Blake Anderson entre otros. Tres amigos están a punto de conseguir financiación para producir su videojuego cuando su benefactor es secuestrado por terroristas en busca de un rescate millonario.

Estreno 23 de marzo

Otras películas de estreno

Algo muy gordo (1/03/2018)

Coco: It Doesn't Have to Rhyme (1/03/2018)

Código fuente (1/03/2018)

Deathgrip (1/03/2018)

El otro (1/03/2018)

Jumanji (1/03/2018)

Resident Evil: Extinción (1/03/2018)

Resident Evil: Ultratumba (1/03/2018)

Romeo + Juliet (1/03/2018)

Salvajes (1/03/2018)

Shot caller (1/03/2018)

Snatch: Cerdos y diamantes (1/03/2018)

The Mimic (Jang-san-beom) (1/03/2018)

John Tucker Must Die (1/03/2018)

Un espía y medio (2/03/2018)

The Outsider (09/03/2018

Como Dios (6/03/2018)

Angry Birds: La película (7/03/ 2018)

Unchained (7/03/2018)

Pete's Dragon Peter y el dragón (9/03/2018)

Prueba de actitud (10/03/2018)

De caza con papá (16/03/2018)

Roxanne (23/03/2018)

Layla M. (23/03/2018)

Mascotas (28/03/2018)

Mi primer combate (30/03/2018)

Happy Anniversary (30/03/2018)

Nuevos documentales en Netflix

Flint Town

Tras la crisis del agua en Flint, un caso de contaminación por plomo en un pueblo de Míchigan en 2014, un equipo de documentalistas se integró en la policía del pueblo. Flint es habitualmente etiquetada como una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, y este documental de 8 episodios muestra a un departamento policial desbordado por la situación.

Estreno 2 de marzo

Wild Wild Country

Esta serie documental de 6 episodios explora los conflictos que se generaron cuando el líder de una secta creó una ciudad utópica en el desierto de Oregón. Esto generó numerosos conflictos con los locales, produjo el primer ataque biológico terrorista en la historia del país y protagonizó el caso más grande de espionaje telefónico. O esto dice la sinopsis oficial de este documental basado en hechos reales sucedidos en los años 80.

Estreno 16 de marzo

Take your Pills

El Adderall es una medicina con prescripción que se ha convertido en una de las drogas que más se abusan en Estados Unidos actualmente. Vivimos en un mundo exigente y competitivo en el que muchos sienten la exigencia de estar siempre al máximo de sus capacidades, y es por ello que el Adderall y otras drogas estimulantes se han extendido tanto. Este documental explora este problema.

Estreno 16 de marzo

Otros documentales

Ram Dass: Going Home (8/03 /2018 )

Ladies First ( 08/03/2018 )

The Defiant Ones (23/03 /2018 ) (trailer)

Rapture (20/03 /2018 )

Anthony Joshua: The Road to Klitschko: T1 (1/03/2018)

Big Dreams, Small Spaces: T2 (1/03/2018)

Building Jerusalem: the Making of Modern Rugby: T1 (1/03/2018)

Chronicles of a Champion Golfer: T1 (1/03/2018)

Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads: T1 (1/03/201)

Hans Zimmer: Live in Prague (1/03/2018)

Heavy Rescue: 401: T1 (1/03/2018)

Hondros (1/03/2018)

How Safe Is Your House: T1 (1/03/2018)

Kill Hitler! The Luck of the Devil (1/03/2018)

LA 92 (1/03/2018)

Love Your Garden: T3 (1/03/2018)

Maria Sharapova: The Point: T1 (1/03/2018)

Mary Portas: Secret Shopper: T3 (1/03/2018)

Premier League Legends: Series 2 (1/03/2018)

The Mavericks: Season 1 The Mavericks: T1 (1/03/2018)

Women at War 1939-1945 (1/03/2018)

The World's Most Extraordinary Homes: T1 (05/03/2018

Grand Hotel: Secret of the Nile: T1 (15/03/2018)

VeggieTales in the House: T3 (23/03/2018)

Trump: An American Dream: T1 (30/03/2018

Sex Tape: Algo pasa en la nube (31/03/2018)

Small Town Crime (31/03/2018)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

Benji

Reboot de la película homónima de 1974. Dos niños adoptan a un perrto huérfano a espaldas de su madre. Cuando unos secuestradores se llevan a los niños, Benji será clave para liberarlos. Un perrito que salva el día, qué más se puede pedir.

Estreno 19 de marzo

Otros estrenos infantiles

Oddbods: T1 (1/03/2018)

Pocoyó: T3 (1/03/2018)

Pete's Dragon Peter y el dragón (9/03/ 2018)

Angry Birds: La película (7/03/ 2018)

Una pandilla de altura (1/03/2018)

Splash and Bubbles: T1 (31/03/2018)

Stretch Armstrong: The Breakout (09/03/20189

Mascotas (28/03/2018)

The Guardian Code: T1 (30/03/2018)

