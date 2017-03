Finn Jones: "En Iron Fist no hay blanco ni negro, todos somos grises"

Primero fue un abogado boxeador ciego, luego una chica con súper fuerza, después un ex-convicto con la piel indestructible y ahora es el turno de un experto en artes marciales con un poder especial que vuelve a la civilización 15 años después.

El estreno de 'Iron Fist' este 17 de marzo deja el terreno preparado para 'The Defenders', la siguiente serie original de Netflix junto a Marvel en la que veremos unidos a los protagonistas de 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' y 'Iron Fist'. Pero antes de ese crossover, toca comprobar qué tal la historia propia de Danny Rand como Puño de Hierro.

Aparte de ver los primeros seis episodios (que comentaremos ahora sin spoilers), tuvimos la suerte de hablar con Finn Jones (Danny Rand / Iron Fist), Jessica Henwick (Colleen Wing), Tom Pelphrey (Ward Meachum) y Jessica Stroup (Joy Meachum), los actores principales de esta nueva serie original de Netflix. Dentro vídeo y atentos, que incluye saludo especial:

Llega el misticismo a Nueva York

Una de las características comunes de 'Daredevil', 'Jessica Jones' y 'Luke Cage' (aparte de que son superhéroes de Marvel, claro) es su alto componente realista. De hecho, cada cual refleja un mundo terrenal con diferentes problemas y contextos sociales (racismo, especulación urbanística, corrupción...). Sin embargo, 'Iron Fist', que va mucho más en la onda de 'Daredevil' en cuanto a composición de planos, estética y tono general, viene para complementar ese realismo con un toque místico.

El protagonista, Danny, vuelve a la civilización 15 años después de que todos le dieran por muerto tras un accidente de avión que tuvo con sus padres. Resulta que el entonces niño no murió y fue acogido por unos monjes en el Himalaya, donde le entrenaron en las artes marciales y se acabó convirtiendo en el Puño de Hierro.

La ciencia da paso a lo sobrenatural y místico en 'Iron Fist'

El sitio exacto en el que Danny pasó todos estos años se llama K'un-Lun y, si estás familiarizado con los cómics, sabrás mucho más de lo que se cuenta por ahora en la serie. Para no fastidiar la sorpresa, digamos que es un lugar entre el Cielo y la Tierra en el que nuestro protagonista adquiere un poder que, por primera vez en las series originales de Netflix y Marvel, no tiene nada que ver con la ciencia (¿alguien se acuerda de lo que comentamos cuando se estrenó en el cine 'Doctor Extraño'?). Esto quiere decir que el poder de Iron Fist no fue adquirido por ningún experimento o accidente como los de 'Daredevil', 'Jessica Jones' o 'Luke Cage', sino que va más allá, a lo sobrenatural.

Tom Pelphrey (Ward Meachum) y Jessica Stroup (Joy Meachum) de 'Iron Fist'

Según Jessica Stroup, Joy Meachum en la serie, una de las amigas de la infancia de Danny y empresaria millonaria en la actualidad, una de las virtudes de 'Iron Fist' es el contraste del mundo real con el misticismo que aporta el propio Danny Rand al volver a la civilización:

Me gusta la capacidad de concentración y abstracción de Danny, cómo medita, lo espiritual que es, cómo trata bien a la Tierra y a la gente. Hay una tema muy importante en la serie, más moral, más enfocado en ser buena persona y en hacer bien al mundo.

De hecho, esa inocencia y buenas intenciones de Danny suponen un fuerte contraste con la mentalidad más fría, calculadora y centrada en los negocios de los hermanos Meachum, que representan ese lado más realista que tan bien ha reflejado Netflix y Marvel en las anteriores series. Tom Pelphrey (Ward Meachum) nos reconoce que hasta llegó a parecer que estaban grabando dos series diferentes:

Es un contraste tan grande que había ocasiones en las que parecía que estábamos grabando dos series diferentes. Yo trabajaba con Jessica y David [Wenham, que hace de Harold Meachum] en el mundo Meachum, y se rodaba en fechas y sitios distintos a los de Finn y Jessica Henwicks. Y creo que eso es lo que le da peso a la serie y, para mí, lo más cautivador.

Guiños a los cómics

No hay que olvidar que la serie es una adaptación de los cómics de Marvel. En este caso, el responsable de llevar a la pantalla esta primera temporada de 'Iron Fist' ha sido Scott Buck, más conocido por su trabajo en 'Dexter' o 'Six Feet Under':

Es el más joven de nuestros Defensores. En los cómics puedes ver diferentes Iron Fists y diferentes versiones de Danny Rand, pero el que más nos llamó la atención fue la versión más joven de Danny. Es alguien inocente, al menos en comparación con los personajes más oscuros de las otras series de Marvel con Netflix.

En cualquier caso, 'Iron Fist' debe verse más como una serie que como una adaptación fiel a los cómics, empezando por el propio atuendo de Puño de Hierro. Aunque todavía no hemos visto todos los episodios, ya nos adelantan que probablemente no vayamos a ver al protagonista ataviado con un traje de licra amarillo y verde como en los cómics. Es más, parece que su seña identificativa va a ser el tatuaje que lleva en el pecho:

Más allá de eso, como decíamos habrá guiños a los cómics. Nos dan pistas de que nos fijemos en los nombres de las tiendas y en pósters que aparezcan en las paredes. Lo que sí nos confirmaron es que no faltará el cameo de Stan Lee que, al igual que en Luke Cage, aparecerá en el típico panfleto de 'Si ves algo, di algo":

¿Mantiene el listón que dejó 'Daredevil' o no llega al nivel?

Para juzgar definitivamente esto tendremos que ver los trece episodios completos de la serie. Por ahora hemos visto los seis primeros y, a pesar de las críticas negativas que ya se han publicado sobre 'Iron Fist', creo que lo realmente interesante empieza a suceder a partir del cuarto o quinto capítulo.

Es normal que los primeros episodios sean más lentos (recordamos que Netflix publica toda la temporada del tirón y no tiene esa necesidad de generar un golpe de efecto al final de cada capítulo), introducen a los personajes, su pasado, sus relaciones personales, su situación actual. Y, mientras tanto, se nos va adelantando algo de acción con escenas de lucha que son más bien como pruebas de campo de lo que Danny y Colleen, su compañera de batallas, podrán hacer en sucesivos combates.

Esta primera parte de la serie parece más bien una siembra, una introducción a lo que viene. De hecho, una de las principales dudas que tenemos, y también uno de los elementos más interesantes, es que no queda claro quién será el villano de la serie. Hay varios candidatos, pero lo comentaremos en profundidad cuando sea el momento de hacer el análisis. El propio Finn Jones nos confiesa que ese misterio o ambigüedad es uno de los puntos fuertes de la serie:

Creo que es uno de los temas principales de 'Iron Fist'. No hay negro ni blanco, somos todos grises y es una especie de celebración de todos esos matices posibles en la personalidad de cada uno.

Y Jessica Henwick (Colleen Wing) remata diciendo: "Creo que todo el mundo tiene sombras", así que no nos "echa una mano" para resolver la duda de quién será el malo o malos de 'Iron Fist'.

Jessica Henwick (Colleen Wing) tratando de decir 'xatakeros' y Finn Jones (Iron Fist) aprobando su esfuerzo.

Por otro lado, creo que el reparto, con Finn Jones y Jessica Henwicks como protagonistas (ambos más conocidos por sus papeles en 'Juego de Tronos', uno como Sir Loras y otra como Nymeria Sand), combinado con los papeles más dramáticos interpretados por Tom Pelphrey, Jessica Stroup y David Wenham (que forman el "mundo Meachum") genera un equilibrio muy balanceado y con interpretaciones apropiadas (destacable la de Tom, con una seriedad, frialdad y temperamento bastante bien logrados). Hay que sumar también la presencia de las ya conocidas Rosario Dawson (Claire Temple) y Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), que aportan esa experiencia tan necesaria para un Danny Rand que ejerce como superhéreo inexperto en todos los niveles.

'Iron Fist' no enamora en los seis primeros episodios, pero sí nos deja con ganas de más

Los seis primeros episodios de esta primera temporada no enamoran, pero a mí me dejaron con ganas de ver más. Hay acción, hay una trama dramática que evoluciona lentamente junto a unos personajes que, desde luego, no parecen superficiales y, como extra, si te gusta el hip hop de los 90, prepárate para escuchar a De La Soul, Jurassic 5 o A Tribe Called Quest en la banda sonora. ¿Golpes y movimientos Kung-fu a ritmo de Wu-Tang Clan? ¿Por qué no?

