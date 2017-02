21 cómics que lo petarían en el cine y televisión (y no son ni de Marvel ni de DC)

Con el estreno este mes de 'Legion' en FX continúa el incesante goteo de series y películas basadas en los universos de Marvel y DC. Las dos compañías cuentan con un catálogo inmenso de personajes y sagas. Tantas que se tardaría toda una vida en leérselo todo. Su maquinaria es inmensa y parece no tener final... pero ¿qué hay del resto?

En la actualidad se editan miles de series de cómics al año de toda procedencia y género... pero al estar muchas fuera de la órbita de DC/Marvel no parecen contar con especial atención por las productoras. Así que en Xataka hemos decidido recopilar una lista de 21 cómics de fuera de estos universos superheroicos que sin duda lo petarían bien en el cine bien en la televisión.

'Bitch Planet', de Kelly Sue DeConnick y Valentine de Landro

¿Eres chica y no te doblegas al patriarcado? Pues te espera una buena estancia en el "Puesto de Obediencia Auxiliar", una prisión espacial también conocida como "Bitch Planet" a la que envían a aquellas que no están conformes con una sociedad dominada por una ideología clasista, patriarcal y cristiana "para ver si aprenden". Kelly Sue DeConnick y Valentine de Landro hacen una deliciosa sátira distópica que publicará en breve Astiberri en España. Pero si no podéis esperar lo tenéis en inglés por unos diez euros.

Ideal para: 'Orange is the new black' en el espacio. Funcionaría tanto como una gran película de acción carcelaria como miniserie. El caso es que en tiempos de Trump y en pleno debate sobre la igualdad de género es una saga necesaria.

'Blacksad', de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido

EEUU en los albores de la Guerra Fría. El detective John Blacksad decide investigar, por su cuenta y riesgo, la muerte de una antigua novia suya. 'Blacksad' es un noir impresionante cuyo dibujo me deja sin palabras cada vez que abro uno de sus tomos. Una joyita multigalardonada que funcionaría muy bien en el cine.

Ideal para: una saga de películas de animación. El encanto de 'Blacksad' reside, precisamente, en el uso de personajes animales antropomórficos, por lo que cualquier cosa que sugiera "imagen real" es una herejía.

'La casta de los Metabarones', de Alejandro Jodorowski y Juan Giménez

Surgidas de las páginas de una de las obras magnas de la BD, 'El incal', 'La casta de los Metabarones' es una gran ópera espacial con el clásico toque de locura del escritor chileno. Una historia expandida a lo largo de cinco generaciones de guerreros mutilados que deben proteger su planeta cuando una guerra por una sustancia muy poderosa se desencadena. Muy buena historia que hace las delicias de los grandes fans de la ciencia ficción.

Ideal para: A lo mejor una pentalogía (cada álbum es una de estas cinco generaciones) es demasiada ambiciosa. Pero sería

'Chew', de John Layman y Rob Guillory

El detective Chu es cibópata, es decir, obtiene una sensación psíquica de todo lo que come. Ahora ha sido contratado para la división de crímenes especiales de la FDA, la agencia gubernamental encargada del control alimentario, donde verá casos de todo tipo que intentará resolver siempre que no le importe pegar mordiscos a víctimas. Una serie muy divertida y que encajaría genial en la televisión.

Ideal para: FOX podría realizar un procedimental simpático partiendo de esta premisa para intentar comerle terreno a la gran 'iZombie' de The CW.

'El Eternauta', de Hector G. Oesterheld y F. Solano López

Podríamos considerar que 'El Eternauta' es una de las obras maestras ya no del cómic argentino, sino de la historieta mundial. Su historia de invasión alienígena en Buenos Aires tiene un tremendo subtexto politico-social (tanto que se sospecha que pudo ser clave en la desaparición del autor durante el regimen de Videla) y Juan Salvo es un héroe con el que todo el mundo nos podemos relacionar: un cabeza de familia que piensa en sobrevivir a esa nieve que aletarga a la población.

Ideal para: cine. Llevan décadas intentando hacer una adaptación cinematográfica, de hecho hay "obras relacionadas", pero ya es hora de que alguien se proponga llevarla al cine en todo su esplendor.

'Fear Agent', de Rick Remender et al.

Heath Hudson es un Fear Agent, un hombre encargado de eliminar amenazas alienígenas en una Tierra diezmada. Una visita a una atalaya espacial desencadena la misión de Hudson por investigar y detener los planes para una nueva invasión alienígena... antes de que sea demasiado tarde. 'Fear Agent' mezcla humor y aventuras espaciales de lo más trepidantes.

Ideal para: una pequeña trilogía (la serie ya está cerrada) sería idónea para contar la historia de Hudson.

'¡García!', de Santiago García y Luis Bustos

Porque no todo pueden ser superhéroes internacionales, vamos a mirarnos a nosotros mismos y proponer para adaptación cinematográfica '¡García!'. Basado en los héroes surgidos durante la dictadura franquista ('Roberto Alcázar y Pedrín' y compañía), en este cómic nos encontramos con el regreso de un super espía del régimen que revive de su hibernación cuando una España abocada a sumirse en el caos electoral y guerra sucia entre partidos lo necesita.

Ideal para: fomentar un género bastante obviado en el cine español sin perder la esencia. Una película seria pero con alivios satíricos. Por cierto, del mismo autor también está 'El Vecino', esa también puede estar bien.

'Hack/Slash', de Tim Seeley et al.

Aunque ya hubo planes en su época de adaptación tanto de cine como de televisión parece que no logran avanzar en el tema (como con tantos y tantos proyectos). Así que voy a reivindicar 'Hack/Slash' como película. El cómic de Tim Seeley es una vuelta de tuerca al slasher presentándonos a una víctima del típico malo de peli de terror que decide, junto con un imponente ser llamado Vlad, combatir contra esos monstruos típicos del género de terror adolescente.

Ideal para: una larga y eterna saga de películas para preservar la tradición del género, obviamente.

'Invencible', de Robert Kirman, Cory Walker y Ryan Ottley

Mark Grayson es hijo del mayor héroe de la Tierra y decide comenzar su carrera en cuanto comienzan a aparecer sus poderes. Uno de los misterios sin resolver del mundo del cómic y las adaptaciones es cómo es que Robert Kirkman, el creador de 'The Walking Dead' no haya mercadeado los derechos de adaptación de 'Invencible', uno de los mejores cómics de superhéroes de lo que llevamos del siglo XXI.

Ideal para: 'Invencible' por sí solo es lo suficientemente rico en cosas como para no ya hacer una trilogía, sino películas derivadas para 'Los Guardianes del Globo'.

'Irredeemable', de Mark Waid y Peter Krause

¿Qué pasa cuándo un superhéroe ultrapoderoso, admirado y que ha luchado por la justicia, la verdad y todas esas cosas decide hacerse malvado? Aunque es un tema que ya ha sido explorado, Mark Waid se dedicó durante varias decenas de números a profundizar sobre los dilemas morales de esta decisión.

Ideal para: yo creo que es tal la profundidad que le da Waid al Plutoniano que quizás en el cine se pierda... así que me quedo con una serie para HBO o Netflix (tirando alto).

'Leñadoras', de Noelle Stevenson, Grace Ellis et al.

Bienvenidas al Campamento para chicas Tipas duras, donde Jo, April, Mal, Molly y Ripley comparten no solo cabaña sino aventuras cuando en los alrededores del campamento habita todo tipo de criaturas fantásticas. 'Lumberjanes' es, probablemente, una de las series revelación: fresca, divertida, para todos los públicos y que rezuma calidad.

Ideal para: ser la "sucesora" espiritual de 'Gravity Falls', Disney Channel sería un hogar idóneo.

'Morning Glories', de Nick Spencer y Joe Eisma

Debo llevar lo que llevamos de década reclamando una adaptación de esta saga comiquera. Casey es una joven brillante que ingresa, junto con otros jóvenes, en una de las academias preparatorias más prestigiosas de EEUU: la Morning Glories Academy. Lo que de puertas para fuera es la escuela ideal, pronto Casey y compañía descubren que entre sus muros pasan cosas muy raras: desapariciones, monstruos, calabozos, experimentos crueles...

Ideal para: The CW... o quizás para MTV que se está tomando algo más en serio en su departamento de ficción. ¿Sabéis cuándo se le fue la mano a los guionistas de 'El internado' y empezaron a aparecer cosas nazis? Pues eso, pero ya desde el principio hay cosas chungas.

'Paracuellos', de Carlos Giménez

Carlos Giménez tiene obras estupendas y una de las más personales es 'Paracuellos', donde el autor relata anécdotas y vivencias de su estancia de pequeño en el Hogar de Auxilio Social sito en Paracuellos del Jarama. La dura educación y lo estricto del internado conforman el marco para un drama sobre la infancia de muchos de los niños de la posguerra.

Ideal para: quizás una película se quede algo corta... y la televisión española no sé si tiene actualmente sitio para cosas de este calibre. Pero pocas obras merecen más difusión que esta.

'Relatos terroríficos' de Junji Ito

Iba a poner otros títulos, pero resulta que tanto 'Uzumaki' como 'Tomie', sus obras más largas, han sido adaptadas a múltiples formatos de cine y televisión. Así que he pensado que la mayor alegría que nos podrían dar es una adaptación de los 'Relatos terroríficos' de Ito, una antología de relatos que nos dan los mejores y más inquietantes frutos de la mente del mangaka.

Ideal para: hacer una antología de terror, un "Japanese Horror Story" si lo preferís.

'Saga', de Brian K. Vaughan y Fiona Staples

Un drama familiar disfrazado de opera espacial que comienza con el nacimiento de Hazel, hija de una pareja de facciones distintas en una gran guerra que se ha expandido por todo el universo que considera esta unión y su fruto como una gran aberración. 'Saga' es una historia muy tierna y de una calidad excelente que ha cosechado varios Eisner y un premio Hugo.

Ideal para: una serie de cable. Aunque es bastante familiar, una cadena en abierto tendría que censurar demasiado.

'Sex Criminals', de Matt Fraction y Chip Zdarsky

Una gran comedia es la que tenemos entre manos con 'Sex Criminals', cuyo piloto televisivo se prepara. Suzie y Jon son dos personas normales salvo por un detalle: cuando llegan al orgasmo son capaces de detener el tiempo brevemente. La nueva pareja decide usar este poder para robar bancos y así salvar la biblioteca en el que trabaja ella... lo que les llevará a un buen lío.

Ideal para: si no hubiera ya planes televisivos, hubiera sido estupendo verla como una comedia romántica con sexo y continuo espacio temporal entremezclados.

'Sleeper', de Ed Brubaker y Sean Phillips

Estaba pensando en que prácticamente cualquier cómic del dúo formado por Ed Brubaker y Sean Phillips podría ser muy fácilmente adaptable. Pero si tendría que apostar por uno lo haría por 'Sleeper', simplemente porque por temática sería el que mejor funcionaría como película: Holden Carven intenta no hundirse en el fango mientras escala posiciones en la organización criminal más poderosa del mundo.

Ideal para: jubilar de una vez a James Bond... o a Bourne.

'Superlópez', de Jan

Venga, si un epígrafe se lo he dedicado al héroe español de nuevo cuño ¿por qué no al super español por excelencia? Superlópez es, por lo menos en sus primeras décadas, un imprescindible que pide a gritos una adaptación. Eso sí, con bastante cabeza ya que los textos de Jan (y Efepé en su primera época) tiran más por la sátira y la parodia que por el humor más absurdo de otros grandes personajes de la historieta española (os miro a vosotros Mortadelo y Filemón).

Ideal para: si en ¡García! se puede hacer algo serio, con esta tiraríamos más hacia la comedia y la sátira. Incluso se podría proponer una serie para TVE.

'Supreme', creado por Rob Liefeld y mejorado por Alan Moore

Este mes de febrero se cumplen 25 años de Image Comics, una editorial que comenzó siendo "los 90 en tu cara" pero que ha evolucionado muy gratamente. Así que me gustaría reivindicar algunos de sus primeros personajes: Supreme, creado por Liefeld, representa esa época como pocos. Menos mal que Alan Moore medio arregló el desaguisado evocando con este personaje lo más clásico del superheroismo.

Ideal para: un par de películas con el material de Moore... pero claro, no sé si el británico está para darle disgustos.

'Transmetropolitan', de Warren Ellis y Scott Derrickson

La historia de Spider Jerusalem, periodista buscalíos en un futuro donde todo vale es un gran esfuerzo de crítica sobre el periodismo, la política y la sociedad. Un cómic gamberro y divertido que en la era Trump y de la posverdad y las "verdades alternativas" se convierte en profético y necesario.

Ideal para: ser la cuarta temporada de 'The Newsroom'. Alan Sorkin debería quedar un día con Warren Ellis y preparar ya las líneas maestras.

'The Wicked + The Divine'

"Cada 90 años doce dioses regresan como jóvenes. Son amados. Son odiados. En dos años estarán muertos. Sucede ahora. Sucede de nuevo."

Decidme que con esta presentación no os dan ganas de leer la obra creada por Kieron Gillen y James McKelvie. Estamos en 2014 y estos dioses son adorados como estrellas de pop, ídolos adolescentes. La historia arrancará con la aparición de Laura, fan de este nuevo panteón, que irá interactuando y entablando amistad (y enemistad) con esta generación divina que piensa que durante estos dos años son inalcanzables.

Ideal para: Una trilogía YA, ahora que no parezca haber nada que sustituya a 'Los Juegos del Hambre'.

