11 días, 58 millones de visualizaciones: el último gran éxito de audiencia de Netflix convierte la fórmula en fenómeno

Nadie esperaba que 'Te encontraré' fuera el mejor estreno de Harlan Coben para Netflix, y de hecho, no lo ha sido. Sin embargo, once días después de su llegada a la plataforma, acumula más visualizaciones que casi cualquier otra ficción de 2026 en ese mismo plazo: 58,1 millones, y número uno en más de 80 países. La cifra la acarca a hitos que solo han alcanzado un puñado de producciones en toda la historia de la plataforma. Y eso que, como decimos, ni siquiera es el mejor estreno de su autor con Netflix.

De qué va. La serie sigue a David Burroughs (Sam Worthington), un hombre que lleva cinco años cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de su hijo de apenas tres años, un crimen que él siempre ha negado haber cometido. Todo cambia cuando su excuñada, Rachel Mills (Britt Lower), le lleva pruebas de que el niño podría seguir vivo, lo que abre la posibilidad de que la investigación original estuviera manipulada. Convencido de haber sido víctima de una conspiración, David se fuga de prisión y, junto a Rachel y mientras le persigue el FBI, desentraña una red de secretos familiares que cuestiona todo lo que creía saber sobre su pasado.

El autor factoría. Harlan Coben no es, desde luego, un recién llegado a Netflix. La plataforma firmó con él en agosto de 2018 un acuerdo para adaptar catorce de sus novelas, ampliado en 2022 con doce títulos más, entre ellos las once novelas de Myron Bolitar, uno de los investigadores que protagonizan sus intrigas (y que en realidad es representante de deportistas). 'Te encontraré' es la primera producida por un equipo estadounidense, después de ocho años trasladando las tramas originales a Reino Unido, Polonia, Francia, España o Argentina.

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Algunos hitos de las adaptaciones de Coben. 'Engaños' fue la serie más vista a nivel global en la primera mitad de 2024, con 107,5 millones de visualizaciones, lo que la situó en el séptimo puesto histórico de las series en inglés de Netflix. 'En fuga' generó 15,6 millones de vistas en su primera semana y llegó a desbancar a 'Stranger Things' del número uno en Estados Unidos. Cifras astronómicas, superando incluso a esta 'Te encontraré', y que dan fe del buen olfato de Netflix para detectar un filón. Uno que, además, repite insistentemente ciertas trazas argumentales: desapariciones, secretos familiares, identidades ocultas, todo ello agrupa bajo la "Colección Harlan Coben" que de momento tiene 13 películas.

El público encumbra lo que la crítica no. Curiosamente, las adaptaciones de Coben no tienen una aceptación crítica especialmente elevada. Hay algunas como 'Silencio en la nieve' que tienen en Rotten Tomatoes notas muy bajas (un 34%), y otras que levantan un poco la media, como 'Safe' y su 73% de público y 71% de la crítica. Pero en general, las notas se acercan más al aprobado por los pelos: esta 'Te encontraré' tiene un 63% del público y 61% de la crítica. Nada de eso erosiona lo más mínimo el fenómeno de audiencias que suponen las adaptaciones.

Lo que se viene. Mientras Netflix disfruta del éxito de 'Te encontraré', la maquinaria de adaptaciones de Coben no se detiene (porque siempre son historias autoconclusivas que funcionan de una sola tacada, sin opción a segundas temporadas) y ya está en preparación 'Myron Bolitar', la serie que David E. Kelley ('Big Little Lies', 'Presunto inocente') coescribirá y codirigirá junto al propio Coben. Como novedad, es la primera adaptación pensada como serie de larga duración y no como miniserie cerrada. Buenos tiempos para el suspense cómodo, efectivo y sin más ambiciones que proporcionar una dosis aceptable de intriga y escalofríos.

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