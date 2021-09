TicWatch Pro 3 LTE casi a precio de GPS: smartwatch Wear OS con pantalla dual y batería de larga duración a 305,99 euros en Amazon

El panorama de relojes "inteligentes" con sistema operativo Wear OS parece prometedor y esperanzador tras la salida del Galaxy Watch4 y el inminente Fossil Gen 6. La mayoría de los actuales smartwatches con el sistema operativo de Google no podrán actualizar a Wear OS 3, pero está confirmado que el TicWatch Pro 3 LTE recibirá la actualización en unos meses. Está de oferta a 305,99 euros en Amazon.

Comprar el smartwatch con Wear OS TicWatch Pro 3 LTE al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 359,99 euros para la versión con conectividad LTE, el TicWatch Pro 3 está de oferta en Amazon por 54 euros menos y se queda a 305,99 euros, casi al precio de la versión "normal" con GPS.

TicWatch Pro 3 LTE Smartwatch, Wear OS de Google, conectividad celular de Vodafone OneNumber y Orange, seguimiento de frecuencia cardíaca y NFC, IP68 Swim Ready, batería de larga duración Hoy en Amazon por 305,99€

El TicWatch Pro 3 LTE es un reloj "inteligente" con un peso aproximado de 42 gramos y unas dimensiones de 47 x 48 x 12,2 mm que destaca por su diseño relativamente clásico y su pantalla Dual Display 2.0. Por un lado, cuenta con un panel AMOLED de 1,4" y, por otro lado, uno FSTN Always On que reduce considerablemente el consumo energético cuando no se está usando el dispositivo de manera activa, mostrando solo la hora, los pasos y un indicador de la batería.

Integra el procesador Snapdragon Wear 4100 junto a 1 GB de memoria RAM, una combinación de hardware que ofrece un rendimiento más que adecuado para el sistema operativo Wear OS. Dispone de 8 GB de almacenamiento interno para instalar aplicaciones de Play Store, aunque una parte está reservada para el sistema.

Su batería de 577 mAh proporciona, según el fabricante, hasta 72 horas de autonomía, pero todo dependerá del uso que se le dé al producto. Se conecta al smartphone a través de Bluetooth 4.2, es resistente al agua (IP68) y tiene varios sensores como de ritmo cardíaco PPG, GPS y NFC para pagos móviles por Google Pay. Puede usarse para hacer llamadas sin tener el móvil cerca contratando una tarifa de Vodafone u Orange.

