Soy fan de LEGO y desde que he visto este teclado mecánico, no paro de pensar en tenerlo en mi escritorio

Quienes me conocen, saben que soy un fan de los LEGO. Tengo bastantes construcciones decorando mi casa y es uno de los regalos que más suelen hacerme. Ahora, he descubierto un periférico para mi ordenador que, desde que lo he visto, no paro de pensar en tenerlo para trabajar. Se trata del teclado mecánico EPOMAKER Brick 87 TKL, con guiños a los famosos bloques de construcción y que cuesta en AliExpress 54,39 euros.

Un teclado súper original para darle un toque atrevido a tu zona de trabajo o estudio

Este teclado de la marca EPOMAKER es perfecto para trabajar, estudiar o para gaming. Está disponible en tres colores diferentes (violeta, rosa y verde). Aunque si hay algo por lo que destaca es por que su parte trasera es un claro homenaje a LEGO.

En esta zona del teclado podrás ver una tapa para esconder la toma USB-C (mediante la que se conecta al ordenador y se carga el teclado) con los típicos bloques o ladrillos de la firma de construcción.

Es un teclado muy fácil de mantener, ya que sus teclas se pueden extraer fácilmente para limpiarlas en cuestión de segundos. También cuenta con retroiluminación RGB con 16,8 millones de colores.

Se trata de un teclado compatible con MacOS, Windows y Linux como sistemas operativos como con iOS, Android y consolas. Esto significa que es un periférico muy versátil al que podrás sacarle el mayor partido en los dispositivos que tengas en casa tanto para trabajo como ocio.

También te pueden interesar estos teclados mecánicos

KEMOVE K98SE Teclado Gamer Mecánico Hoy en Amazon — 49,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | EPOMAKER

En Xataka | Mejores teclados para escribir (escritores, editores y más): cuál comprar y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores teclados gaming. Cuál comprar y 11 teclados para jugar recomendados para diferentes usuarios y presupuestos