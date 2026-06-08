Ya es oficial: MSI lanza el primer PC gaming sobremesa del mundo con un agente de IA en forma de 'holograma'

La Computex 2026 ya ha terminado, pero nos ha dejado varios anuncios interesantes. Ya os contábamos hace unos días cómo MSI había presentado varios monitores, incluyendo el primer monitor gaming QD-OLED con triple resolución que se ha fabricado hasta ahora. El mismo fabricante también ha hecho algo bastante curioso: ha metido un agente de inteligencia artificial en un PC gaming. Y lo ha hecho con aspecto de 'holograma'.

Una IA que te ayudará a configurar tu PC sin tocar nada

Hace unos meses os traíamos un análisis del primer MEG Vision X AI de MSI, un PC gaming con una RTX 5090 y donde teníamos una enorme pantalla coronando la torre que daba acceso a un montón de funciones diferentes. El nuevo PC de MSI va en esa misma dirección, aunque en este caso combinando un agente de IA que se ejecuta dentro del ordenador y que tiene una presencia mucho más física.

En lugar de una pantalla convencional como tenía el anterior equipo, este MEG Vision X 2 AI⁺ cuenta con una pantalla cilíndrica que está integrada dentro del chasis. De esta forma, la IA de MSI (llamada LuckyClaw) estará ahí en forma de una especie de 'holograma' que da al equipo un aspecto muy futurista.

Ojo, porque no es algo meramente cosmético. Esta inteligencia artificial responde a comandos de voz naturales, por lo que no es necesario interactuar con ella de forma física. De esta manera, podemos estar sumergidos en plena partida y cambiar sin tocar nada cosas como la iluminación RGB, ajustes del monitor o incluso perfiles de rendimiento del equipo.

¿Qué más podemos esperar de este equipo? Además de lo anterior, también traerá la mejor tarjeta gráfica de NVIDIA, un procesador Intel Core Ultra, conectividad WiFi 7 y un sistema de refrigeración líquida que está diseñado para ser muy silencioso incluso si le damos mucha caña al equipo. De momento, no tiene precio ni fecha de lanzamiento.

Nuevos mini PC y un 'Todo en Uno'

Además del anterior PC, MSI también ha presentado otras opciones más orientadas al mundo laboral y a la productividad, pero pensadas para usuarios que buscan equipos que ocupen muy poco espacio. Ahí podemos colocar el Pro Max Edge AI 11M, un equipo ultracompacto de 4 litros que viene con procesadores y tarjetas gráficas integradas de AMD. Este, de hecho, se puede configurar con hasta 128 GB de memoria unificada, ideal para trabajar con modelos de IA en local.

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Además de este, también ha presentado el Pro Max 27TP Z 8MG, un equipo 'Todo en Uno' (es decir, está todo integrado en la pantalla). Es un ordenador que integra incluso webcam en un monitor que tiene una tasa de refresco de 120 Hz y cuenta en su interior con un procesador AMD Ryzen 7 255.

Para terminar, también tenemos los nuevos ordenadores que conforman la línea Cubi Nuc AI WCG. Son equipos muy compactos, pensados tanto para el mundo laboral como para el entorno doméstico. Es una alternativa interesante para esos usuarios que no tienen espacio para un PC grande ni tampoco quieren un ordenador portátil.

Algunos PC interesantes con descuento de la tienda de MSI

Estos equipos aún no están disponibles para comprar, como hemos dicho más arriba, pero hay opciones muy interesantes en la tienda de MSI ahora que tenemos un 10 % de descuento en todo lo que hay en ella, tanto de equipos completos como de periféricos. A continuación os dejamos un par de ejemplos.

MSI MPG Trident AS AI

Si estás buscando un PC gaming, este MPG Trident AS AI ahora mismo es una buena opción. Es un equipo con un Intel Core Ultra 5 225F como procesador, 16 GB de RAM de tipo DDR5 y un SSD de 1 TB. Además, cuenta con una RTX 5060 Ti como tarjeta gráfica. Si tenemos en cuenta el precio actual que tienen la memoria RAM y los SSD, es una opción top con el descuento que tiene: está rebajado hasta los 1.399 euros, pero con el código 'COMPUTEXMSI' se queda en 1.259,10 euros.

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MSI MAG401QR

Si quieres acompañar el anterior ordenador con un monitor ultrawide, este MAG401QR es una opción top. Tiene panel IPS, 155 Hz y una tasa de refresco de 1 ms, por lo que se trata de una opción muy interesante para videojuegos. Además, cuenta con una buena resolución de UWQHD (3.440 x 1440 píxeles), por lo que también es ideal para trabajar con varias ventanas abiertas a la vez. Con el mismo cupón que indicamos arriba se queda en 323,10 euros.

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Imágenes | MSI

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